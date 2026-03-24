kedd, március 24, 2026
Tényleg nem foglalkoznak a rendőrök a szabálytalan biciklisekkel? Videón az ellenpélda!

Németh Kornél
kevesebb mint 1 perc

Gyakran háborodnak fel az autósok, hogy a szabálytalan kerékpárosokat, gyalogosokat és rollereseket miért nem vegzálja a hatóság. Pedig egyébként velük is foglalkoznak, ha a helyzet megkívánja.

A Veszprém vármegyei rendőrök a 71-es számú főúton, Badacsony külterületén lettek figyelmesek az alábbi felvételen látható biciklisekre, akik a tiltó tábla ellenére a főúton közlekedtek. Az autósok körében népszerű közhiedelemmel ellentétben a rendőrök nem fordultak vissza, majd mentek el inkább traffipaxozni és autósokat vegzálni, hanem megállították őket, és intézkedtek velük szemben. Nyilván nem véletlenül került ki az adott szakaszra a tiltótábla, a videóra vett intézkedés a kerékpárosok biztonságát is szolgálja.

