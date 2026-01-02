Több mint 1000 bírságot szórt ki az AI-alapú kamera 4 nap alatt!

Nem kérdés, manapság minden a mesterséges intelligencia, vagy "trendibb" kifejezéssel élve az AI körül forog, így csak idő kérdése volt, mikor próbálják majd meg a hatóságok a saját szolgálatukba állítani. Görögországban nemrég be is üzemeltek több a technológián alapuló forgalomfigyelő kamerát, amelyek a különböző szabálysértések lefülelésére hivatottak.A frissen felszerelt kamerák kiszúrják, ha a sofőr figyelmen kívül hagyja a közúti jelzéseket, a gyorshajtásokat, de még akkor is repül a büntetés, ha a gépkocsivezető nem használja a biztonsági övet, kézben tartott telefonnal vezet, vagy csak indokolatlanul használja a leállósávot. Ezek alapján akár a hazánkban is használatos VÉDA-rendszer leírása is lehetne, viszont a Görögországban "szolgálatba állt" kamerák az időbélyeggel ellátott fotó mellett videót is készítenek a kihágásról. Ezt követően a gépkocsi tulajdonosa (vagy üzembentartója) SMS-ben, e-mailben, vagy a digitális kormányzati oldalon keresztül (mint itthon az Ügyfélkapu) megkapja a bírságot, amit ott azonnal be is tud fizetni. Természetesen a hatóságok biztosítják a "fellebbezés" jogát, de a videós bizonyíték tudatában ez aligha lesz gyakori.Jelenleg Görögországban összesen 8 ilyen kamera üzemel, amelyek közül az Athén egyik főútja mentén kihelyezett mindössze 4 nap leforgása alatt 1000 szabálysértést fülelt le. A hatóságok pedig az ígéretek szerint a közeljövőben 2000-re szeretnék emelni a fix kamerák számát, további 500-at pedig autóbuszokra szerelnek fel, amelyek elsődleges szerepe az indokolatlan buszsávhasználat kiszűrése lesz.