Új autómárka modelljei érkeztek a rendőrség kötelékébe, itt találkozhatsz majd velük!

Sokat színesedett az elmúlt években a magyar rendőrség járműflottája, hiszen csak az elmúlt néhány esztendőben új BMW-k, Audik érkeztek, de még BYD modell is kapott hatósági jelzést. Immár Chery emblémás rendőrautók is figyelnek majd a rendre, hiszen a Grand Automotive Central European kft. a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság is kapott egy-egy Tiggo 7-est. Mindkét SUV-ban közös, hogy az adott térség Közterületi Támogató Alosztályán teljesítenek majd szolgálatot.Magyarországon a Tiggo 7 benzinesként és PHEV-ként is elérhető. A JSZP (Jármű Szolgáltatási Platform) szerint a rendőrség flottájába állított SUV-okban 1,6 literes motor található, vagyis kizárásos alapon mindkettő tisztán benzines, mivel a konnektoros hibrid alapját 1,5 literes erőforrás adja. Mindez azt jelenti, hogy a rendőrségi Tiggo 7-esekben 147 lóerős teljesítmény és 275 newtonméteres nyomaték található. A típus 10,3 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebessége pedig 180 km/óra.