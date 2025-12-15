Újabb MG-t leplezett le idő előtt az Euro NCAP! Vajon ez már szándékos?

Rövid időn belül két MG modellt is az Euro NCAP mutatott meg először. Bár a most "kiszivárogtatott" autót Kínában már bemutatták, eddig az európai forgalmazása kérdéses volt.
Az új MG modellekről mostanában nem sajtóközleményekből, vagy különböző bejelentésekből lehet értesülni, elég csak felütni az Euro NCAP törésteszteket összesítő oldalát. Októberben az MGS6 EV eredményeit publikálták a hivatalos premier előtt, most pedig a következő generációs MG4-et prezentálta a független bizottság. Vélhetően szándékosságról szó sincs a szervezet részéről, csupán a gyártók döntő többsége már a premier után küldi el az autót tesztelésre, ezért ritka az ehhez hasonló "premierek" száma.
A hivatalosan "MG MG4 EV URBAN" néven hivatkozott típust a "kis családi autók" kategóriájába sorolták, a tesztelt típus saját tömege pedig 1520 kilogramm, viszont ennél többet nem tudni a technikai paraméterekről. A teszten kifejezetten jó eredményeket produkált, mivel minden fontos aspektusból (felnőttvédelem, gyerekvédelem, gyalogosvédelem, asszisztens rendszerek) 80 százalék vagy afölötti értékelést kapott, így kérdés nélkül kiváló minősítést kapott.
A Kínában kapható MG4-es dimenzióit tekintve 4,39 méter hosszú, 1,82 méter széles, 1,55 méter magas, a tengelytávja pedig 2,75 méter. Minden esetben elsőkerék-meghajtást kap 163 lóerővel, a nagyfeszültségű akkumulátor pedig 42,8 vagy 54 kilowattórás lehet. Előbbivel a kínai mérési ciklus szerint 437, míg a nagyobbal 530 kilométeres hatótáv érhető el a márka állítása szerint. Egyelőre kérdéses, hogy ezzel a specifikációval érkezik-e Európába az új MG4, ahogyan az sem tisztázott jelenleg, mikor jöhet a hivatalos bemutató, vagy épp mikor kezdődhet meg az értékesítés.