Videó: Összeütköztek, majd elővette a baseball ütőt! Mutatjuk, mi lett a vége!

Az incidens még március utolsó napján történt Szigetszentmiklóson. A Pest vármegyei rendőrség Facebook oldalán közzétett leírás alapján az egész konfliktus egy előzésből indult, amely során a két gépkocsi visszapillantó tükre összeért. Ezt követően az előző autó keresztbe állt az úton, majd azonnal kipattant belőle a két elkövető. Egyikük baseball ütővel fenyegetőzött, támadó mozdulatokat tett és életveszélyesen megfenyegette a másik gépjárműben ülő párt, majd elhajtottak. A rendőrök rövidesen azonosították a 25 éves budapesti elkövetőt, Sz. Jánost, aki ellen körözés volt érvényben, bűnlajstromát az alábbiakkal "gazdagította". A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított eljárást ellene, őrizetbe vették, miután néhány nappal később önként feladta magát - olvasható a hatóság közösségi oldalán.

