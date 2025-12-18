#4x4
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
2025. 12. 18.
Azt hiszed, hogy csak terepre jó az összkerékhajtás? Suzukival mutatjuk, mire jó még!
Valószínűleg a legtöbben a terepjárásra gondolnak, ha meglátják a 4x4, a 4WD, vagy épp az AWD feliratokat, illetve a Suzuki esetében az AllGrip logót. Pedig máskor is nagyon jól jön ez a megoldás!
2025. 11. 21.
Íme a Hyundai új, brutális terepjárója
Az első skiccek feltűnése óta várja mindenki a Hyundai terepjáró újdonságát, ám a tanulmányból szinte biztosan nem lesz sorozatgyártású modell.
2025. 04. 10.
Évtizedek után új motort kapott a Lada Niva!
Modern motorral erősíti a kínálatát a Lada Niva, amely egyébként a világ legrégebb óta azonos alapokon gyártott modellje.
2024. 12. 01.
Ezek a legnépszerűbb összkerékhajtású használt autók itthon!
A tél beköszöntével a Használtauto.hu nyilvánosságra hozta, hogy milyen összkerékhajtású autókat keresnek a felhasználóik. A toplistát német prémium modellek uralják, de a legnépszerűbbek között még a Tesla és a Suzuki is felbukkan.
2024. 11. 01.
Új márkával hódítja meg Amerikát a Volkswagen
Közel 40 éve megszűnt típusnevet porol le a VW, célkeresztben a Ford, a Tesla és a Rivian.
2024. 03. 04.
Kínai álcában tér vissza a Nissan Navara: teszten a Dongfeng DF6
Nem a legolcsóbb pickup, csak ha bizonyos feltételekkel vizsgáljuk az árcédulákat, ráadásul érződik is rajta, hogy a népköztársaságban készült. Annak ellenére, hogy egyébként nem is teljesen. Nehezen követhető? Nem vagy vele egyedül! Mutatjuk a lényeget!
2024. 01. 21.
Nem is az új Dacia törik rosszul, csak a csillagokkal van a baj?
Minden autó, amit 2014 előtt gyártottak, nulla csillagos törésteszttel rendelkezik. Hogy ezt bizonyítsuk, íme az Euro NCAP törésteszteken elvárt teljesítmény és a részeredmények súlyozásának változásai: ezért felesleges csak a csillagokból ítélkezni!
2024. 01. 09.
10 éves hazánk egyik kedvenc Jeepje
A Jeep városi terepjárója többet kínál, mint egy átlagos SUV, így nem véletlen, hogy van rá kereslet.
2023. 12. 10.
Súlycsökkentés a javából, alig nyom valamit a hungarocell Toyota
A világ legkönnyebb életnagyságú Toyota Land Cruiserét készítette el egy japán művész, aki szinte bármit képes hungarocellből kifaragni.
2023. 11. 19.
Így fest a Toyota Hummerje, ami most akár a tiéd is lehet
Ritka kincs a civil Mega Cruiser, a javarészt a japán hadseregnek tervezett terepjáróból kevesebb mint 150 polgári változatot építettek.
2023. 10. 18.
A Toyota segítségével térhetne vissza a raliba a Subaru?
Immár 15 éve nincs gyári csapata az egykor ralilegendaként számon tartott Subaru márkának a WRC-ben, de a pletykák szerint ez hamarosan megváltozhat, méghozzá a Toyota segítségével.
2023. 09. 28.
3,3 millió Kiát és Hyudait hívnak vissza tűzveszély miatt
25 modell, köztük a Hyundai Santa Fe és a Kia Sportage is érintett a koreaiak legújabb visszahívási kampányában, a hibás példányok akár leparkolt állapotban is kigyulladhatnak.
2023. 08. 26.
Újrapozicionálja magát a Dacia? A Jeep babérjaira törnek?
Új életérzésre építi fel jövőbeli kínálatát a Dacia, már nem az olcsóság, hanem a szabadság, a természetközeliség és a terepjárás kerül a fókuszba.
2023. 08. 06.
Újabb frissítést kap a negyven éves Toyota Land Cruiser
A frissebb megjelenés mellett új motor is jár a veterán terepjárónak, a J70 kódjelű modell még a japán piacra is visszatér.
2023. 07. 09.
Villanyautó a harctéren? Mutatjuk a katonai Hummer EV-t
A General Motors feltett szándéka, hogy újra Hummerbe üljenek az amerikai katonák, az ízelítőnek szánt koncepciómodellről le is rántották a leplet.
2023. 06. 16.
Visszatér a Fiat csinos mini-terepjárója
Az idén lenne épp negyven éves, készítettek hát egy modernebb változatot.
2023. 05. 03.
Felküldte a lépcsőn a Lada Nivát, nem az autónak lett baja!
Egy osztálytalálkozó után érezte magát törvényen felülinek egy Lada 4x4 tulajdonosa, aki felhajtott a szegedi Dóm márványlépcsőjén, hogy ott kérje táncra az alkalmi partnerét. A Ladának nem lett baja, ám a lépcső közel sem bírta ilyen jól: íme a videó!
2023. 04. 20.
Végleg elbúcsúzik a Toyota FJ Cruiser
Szép csendben leállították a gyártást, így már egyetlen piacon sem kapható a jellegzetes retró-terepjáró.