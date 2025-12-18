2025. 12. 18.

Azt hiszed, hogy csak terepre jó az összkerékhajtás? Suzukival mutatjuk, mire jó még!

Valószínűleg a legtöbben a terepjárásra gondolnak, ha meglátják a 4x4, a 4WD, vagy épp az AWD feliratokat, illetve a Suzuki esetében az AllGrip logót. Pedig máskor is nagyon jól jön ez a megoldás!

2025. 11. 21.

Íme a Hyundai új, brutális terepjárója

Az első skiccek feltűnése óta várja mindenki a Hyundai terepjáró újdonságát, ám a tanulmányból szinte biztosan nem lesz sorozatgyártású modell.

2025. 04. 10.

Évtizedek után új motort kapott a Lada Niva!

Modern motorral erősíti a kínálatát a Lada Niva, amely egyébként a világ legrégebb óta azonos alapokon gyártott modellje.

2024. 12. 01.

Ezek a legnépszerűbb összkerékhajtású használt autók itthon!

A tél beköszöntével a Használtauto.hu nyilvánosságra hozta, hogy milyen összkerékhajtású autókat keresnek a felhasználóik. A toplistát német prémium modellek uralják, de a legnépszerűbbek között még a Tesla és a Suzuki is felbukkan.

2024. 11. 01.

Új márkával hódítja meg Amerikát a Volkswagen

Közel 40 éve megszűnt típusnevet porol le a VW, célkeresztben a Ford, a Tesla és a Rivian.

2024. 03. 04.

Kínai álcában tér vissza a Nissan Navara: teszten a Dongfeng DF6

Nem a legolcsóbb pickup, csak ha bizonyos feltételekkel vizsgáljuk az árcédulákat, ráadásul érződik is rajta, hogy a népköztársaságban készült. Annak ellenére, hogy egyébként nem is teljesen. Nehezen követhető? Nem vagy vele egyedül! Mutatjuk a lényeget!

2024. 01. 21.

Nem is az új Dacia törik rosszul, csak a csillagokkal van a baj?

Minden autó, amit 2014 előtt gyártottak, nulla csillagos törésteszttel rendelkezik. Hogy ezt bizonyítsuk, íme az Euro NCAP törésteszteken elvárt teljesítmény és a részeredmények súlyozásának változásai: ezért felesleges csak a csillagokból ítélkezni!

2024. 01. 09.

10 éves hazánk egyik kedvenc Jeepje

A Jeep városi terepjárója többet kínál, mint egy átlagos SUV, így nem véletlen, hogy van rá kereslet.

2023. 12. 10.

Súlycsökkentés a javából, alig nyom valamit a hungarocell Toyota

A világ legkönnyebb életnagyságú Toyota Land Cruiserét készítette el egy japán művész, aki szinte bármit képes hungarocellből kifaragni.

2023. 11. 19.

Így fest a Toyota Hummerje, ami most akár a tiéd is lehet

Ritka kincs a civil Mega Cruiser, a javarészt a japán hadseregnek tervezett terepjáróból kevesebb mint 150 polgári változatot építettek.

2023. 10. 18.

A Toyota segítségével térhetne vissza a raliba a Subaru?

Immár 15 éve nincs gyári csapata az egykor ralilegendaként számon tartott Subaru márkának a WRC-ben, de a pletykák szerint ez hamarosan megváltozhat, méghozzá a Toyota segítségével.

2023. 09. 28.

3,3 millió Kiát és Hyudait hívnak vissza tűzveszély miatt

25 modell, köztük a Hyundai Santa Fe és a Kia Sportage is érintett a koreaiak legújabb visszahívási kampányában, a hibás példányok akár leparkolt állapotban is kigyulladhatnak.

2023. 08. 26.

Újrapozicionálja magát a Dacia? A Jeep babérjaira törnek?

Új életérzésre építi fel jövőbeli kínálatát a Dacia, már nem az olcsóság, hanem a szabadság, a természetközeliség és a terepjárás kerül a fókuszba.

2023. 08. 06.

Újabb frissítést kap a negyven éves Toyota Land Cruiser

A frissebb megjelenés mellett új motor is jár a veterán terepjárónak, a J70 kódjelű modell még a japán piacra is visszatér.

2023. 07. 09.

Villanyautó a harctéren? Mutatjuk a katonai Hummer EV-t

A General Motors feltett szándéka, hogy újra Hummerbe üljenek az amerikai katonák, az ízelítőnek szánt koncepciómodellről le is rántották a leplet.

2023. 06. 16.

Visszatér a Fiat csinos mini-terepjárója

Az idén lenne épp negyven éves, készítettek hát egy modernebb változatot.

2023. 05. 03.

Felküldte a lépcsőn a Lada Nivát, nem az autónak lett baja!

Egy osztálytalálkozó után érezte magát törvényen felülinek egy Lada 4x4 tulajdonosa, aki felhajtott a szegedi Dóm márványlépcsőjén, hogy ott kérje táncra az alkalmi partnerét. A Ladának nem lett baja, ám a lépcső közel sem bírta ilyen jól: íme a videó!

2023. 04. 20.

Végleg elbúcsúzik a Toyota FJ Cruiser

Szép csendben leállították a gyártást, így már egyetlen piacon sem kapható a jellegzetes retró-terepjáró.