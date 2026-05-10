2026. 05. 10.
Így énekel a Busso V6 az Autobahnon: végsebesség-teszten egy Alfa Romeo 166!
Ilyen az, amikor a legendás Alfa Romeo 166 volánja mögött demonstrálják, hogy az olaszok igenis tudtak komoly prémium szedánt tervezni! De vajon összejön a gyári végsebesség?
2026. 04. 30.
Performance Pack érkezett az Alfa Romeo két népszerű modelljéhez
Az Alfa Romeo új Performance Pack csomagot mutatott be az Alfa Romeo Giulia és az Alfa Romeo Stelvio modellekhez, amely Európában – piaconként eltérő elérhetőséggel – már rendelhető.
2026. 04. 11.
Leszámol a klónokkal a Stellantis, nehogy egymást kannibalizálják az egyforma autóik
A Stellantis régi-új európai formatervezési vezetője, Gilles Vidal azon dolgozik, hogy a márkákat egyértelműbben megkülönböztesse, így azok a valódi versenytársakkal szálljanak harcba egymás helyett.
2026. 03. 03.
Újra rendelhetőek Magyarországon dízelmotorral az Alfa Romeók, íme az áruk!
A történelmi jelentőségű, veszteséges év után a Stellantis úgy döntött, inkább visszahozza a dízelmotorokat, amiből az Alfa Romeo is profitálhat.
2026. 02. 16.
Ismét kapható dízelmotorral rengeteg új autó: mutatjuk az érintett modelleket!
A piaci igényekre hivatkozva komoly hibának tartja a Stellantis, hogy az elmúlt években kivezették a dízel erőforrásokat. Most ezt a lépést csinálja vissza az új vezetőség.
2026. 01. 29.
Autós üldözés kerekedett egy egyszerű szabálytalanságból Békéscsabán, íme a videó!
Áthajtott a piroson, majd amikor a rendőrök megállították, menekülőre fogta és még egy városi száguldozással is megfejelte a történteket az Alfa Romeo sofőrje. A járőrautóban azonban mindent rögzített a kamera.
2026. 01. 26.
Valami nagyon félremehetett: tovább csúsztathatják az új Alfa Romeók bemutatóját!
Eredetileg már tavaly be kellett volna mutatkoznia az új Giulia és Stelvio típusoknak, most úgy tűnik legalább még egy évet csúszik az új generáció premierje.
2025. 12. 11.
Már itthon is rendelhető a frissített Alfa Romeo Tonale! Íme a pontos ára!
Közzétette az Alfa Romeo a ráncfelvarrott Tonale magyarországi árait, ezzel együtt az is kiderült, pontosan milyen hajtásláncokkal lehet megvásárolni hazánkban az újdonságot. Íme a részletek!
2025. 10. 21.
Mégsem vonul nyugdíjba az Alfa Romeo Giulia!
A két legendás, de korosodó modell a jelenlegi, belső égésű motoros hajtásláncokkal még évekig elérhető marad.
2025. 10. 15.
Itt a frissített Alfa Romeo Tonale!
Életciklusának feléhez ért a Tonale, így nem meglepő a frissítés ténye, ám jól láthatóan nem a formaterv teljes átdolgozása volt a prioritás az Alfa Romeónál.
2025. 09. 25.
Új ügyvezető, régi problémák: még mindig krízisben a Stellantis
Az új vezérigazgató, Antonio Filosa sem tudja egyik napról a másikra átfordítani a hatalmas cégcsoport sorsát, idén is folytatódnak a gyárbezárások a Stellantisnál.
2025. 09. 22.
Teszten a franciAlfa? Mutatjuk, milyen a Junior!
Francia platformon, francia motorral, ráadásul lengyel gyárból érkezik az Alfa Romeo Junior. Vajon az olasz szív és lélek ennek ellenére meg tudott maradni?
2025. 08. 19.
Komolyan odalépett a Suzukinak, csúnya büntetés lett a vége!
Ismét közzétette a rendőrség a elmúlt hét top gyorshajtóit Bács-Kiskun vármegyéből, a toplistán pedig egy Suzuki S-Cross vezetője is feltűnik. Mutatjuk, mekkora pénzbírságot kaphatott!
2025. 05. 26.
Így teljesített a jávorszarvasteszten az Alfa Romeo Junior!
Ezúttal a km77 csapata az Alfa Romeo Juniort eresztette rá a pályára, íme a videó, hogyan teljesített az olasz márka legújabb modellje!
2025. 05. 22.
Így készül kézi összeszereléssel az Alfa Romeo 33 Stradale!
Igazi ínyencség az Alfa Romeo 33 Stradale, amelyből csupán 33 darab készül. Most azt is láthatod hogyan!
2025. 05. 06.
Rég nem látott magasságokban az Alfa Romeo
Erősen kezdte az évet az Alfa Romeo, ez pedig főként az új modell megjelenésének köszönhető. Mutatjuk, mennyi fogyott belőle!
2025. 04. 27.
Kiszivárgott: Így fog kinézni az új Alfa Romeo Stelvio!
Nyár közepére tervezi az Alfa Romeo a Stelvio utódjának bemutatását. Ám az autó formai megoldásai már most is láthatók, ugyanis a szabadalmi hivatal képei felkerültek az internetre.
2025. 04. 05.
Ilyen Alfát sem láthatsz sűrűn!
Az olasz kupé nem csak szemkápráztató, a teljesítménye és az ára is felveszi a versenyt a szupersportautókkal.