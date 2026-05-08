Cimke
#baleset
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 08.
Videó: így borult a kamion a másik elé az M7-es autópályán!
Túl nagy tempóval érkezett a kavicsot szállító teherautó, amely ennek következtében az M7-es autópálya úttestjére borult, ott éppen egy másik nyerges vontató érkezett.
2026. 05. 05.
A rendőrök szeme láttára esett az árokba a motoros! Figyeld, mi történt ez után!
Szinte megszámolni is nehéz, pontosan mennyi szabályt szegett meg az a férfi, aki egy bakonyi kistelepülésen indult útnak egy motorkerékpárral. A rendőrök azért megpróbálták, íme a részletek!
2026. 04. 12.
Sokkoló videón a Váci úti baleset!
Elérhetővé tett a Fővárosi Katasztrófavédelem egy videós összeállítást a Váci úti felüljárón történt baleset mentési pillanatairól.
2026. 04. 11.
Már őrizetben a Váci úti felüljárón történt halálos baleset gyanúsítottja
Szörnyű tragédia történt tegnap este Budapesten. Két halálos áldozatot követelt az a baleset, amelyet feltételezhetően utcai versenyzés okozott. A rendőrség őrizetbe vette a baleset okozásával gyanúsított férfit.
2026. 04. 01.
Ittasan és bedrogozva vezetett: kitalálod milyen autó előtt hajtott az árokba?
Nehéz lenne kimagyarázni azt a helyzetet, amelyben egy árokba hajtó sofőr találta magát múlt hétvégén. Íme a videó!
2026. 03. 30.
Videó: megállt az M4-es szélén, majd szinte fékezés nélkül letarolta a kamion!
Csupán néhány hónappal ezelőtt adták át az M4-es autóút szóban forgó szakaszát, de nem kellett sokat várni, hogy komoly baleset történjen errefelé.
2026. 03. 23.
Fejtetőn felejtett Passatot találtak az udvarban: nem fogod elhinni, hogy került oda!
Egy férfi bement a rendőrségre, hogy bejelentsen egy autólopást, a tettest pedig gyakorlatilag azonnal meg is találták a zalai rendőrök.
2026. 03. 17.
Videón a kamionok közé szorult rémálom: szerinted ki kapta a bírságot?
Dargó település mellett a hegyvidéki, kanyargós főúton történt ez a félelmetes baleset: egy autós hirtelen két kamion között találta magát. Mutatjuk, hogy ki hibázott!
2026. 03. 12.
50 helyett 150 km/óra, egy hónapos jogsival: videón a brutális baleset
A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki - a vád szerint - friss jogosítvánnyal, a megengedett sebességet jelentősen túllépve okozott súlyos balesetet.
2026. 03. 10.
Belehajtott az energiaelnyelőbe a Suzukival: vajon te látod, hol hibázott?
Fizikalecke hozzá nem értő sofőröknek: ezért ne becsüld túl az autód megállási és irányváltoztatási képességeit az autópályán!
2026. 03. 09.
Beszakadt az út Budapesten: elnyelte a kátyú az autót!
Beszakadt az út egy autó alatt a XVI. kerületben: csőtörés miatt szivárgó víz mosta ki az alsóbb rétegeket. Mutatjuk a friss fotókat!
2026. 03. 08.
Videó: ezt ne csináld, ha érkezik a szirénázó rendőrautó!
Rengetegen élnek tévedésben azzal kapcsolatban, hogy mit kell csinálni a megkülönböztető jelzés hallatán, míg mások egyszerűen lefagynak és pánikolnak. Íme az elrettentő példa!
2026. 02. 25.
Elütötték a zebrán áttekerő kerékpárost, íme a tanulságos videó!
Nem szállt le a bicikliről egy férfi Dunaharaszti egyik gyalogátkelőjén, és bár állóra lassított az átkelés előtt, nem vette észre, hogy elsőbbséget csak az egyik irányból kapott.
2026. 02. 23.
Ijedtében a szalagkorlátba rántotta az autót, íme az esetről készült videó!
Ismét egy könnyen elkerülhető balesetről közölt felvételeket a hazai gyorsforgalmi utak döntő többségét kezelő útfenntartó. Mutatjuk a részleteket!
2026. 02. 20.
Videó: lerobbant a síneken a kombi, két vonat is belerongyolt
Másodperceken belül két, egymással szemben érkező vonat ütközött egy síneken ragadt autónak Lengyelországban, mutatjuk az esetről készült videót.
2026. 02. 16.
Videó: a kamion kerekei alá hajtott egy autós az M3-as autópályán!
A felvételt végignézve túlságosan egyértelmű, hogy mi történt: a balesetet nem gyorshajtás és nem is balszerencse okozta, hanem a figyelmetlenség.
2026. 02. 11.
Sokkoló videó: így csukta össze a vonat a sínre szorult autót Isaszeg közelében!
Közzétette a rendőrség a múlt héten, Isaszeg és Pécel között történt vasúti átjáróban bekövetkezett baleset felvételét, amelyen jól látszik, csupán másodperceken múlt a halálos szerencsétlenség.
2026. 02. 02.
Videó: így kapott durrdefektet a kisbusz az M7-esen! Figyeld, mi történt ezután!
Egy durrdefekt rendkívül veszélyes tud lenni, főleg akkor, ha gyorsforgalmi úton következik be. Íme erre egy konkrét példa az M7-es autópályáról!