2025. 12. 26.
Itt a vége: nem gyártanak többé hagyományos Jaguarokat
Elkészült az utolsó Jaguar F-Pace, hivatalosan is véget ért a brit márka belső égésű motoros korszaka. A briteknél már tavaly november óta nem volt kapható, mostantól az USA-ban, Ausztráliában, Kínában, Európában és más piacokon sem.
2024. 11. 26.
A britek hátsó ablak és lámpa nélkül képzelik el a jövő autóját?
Egy biztos, a hírverésért mindent megtesznek a britek a Jaguar újjáélesztésének ügyében: az új tanulmány olyan részleteket kap, amelyek miatt még csak hasonló formában sem kerülhet majd gyártásba a típus a jelenlegi szabályok alapján.
2024. 09. 07.
Visszatér az Aston Martin Vanquish, de csak ezer darab erejéig
Harmadszor is előhúzza a Vanquish nevet az Aston Martin, a hagyományokhoz híven ezúttal is V12-es hajtja a sportkocsit.
2024. 08. 21.
Full hibridként érkezhet Magyarországra az új MG ZS!
Augusztus végén mutatkozik be az MG ZS második generációja, a spanyol képviselet pedig egy rövid kedvcsináló videót tett közzé, amelyben szinte teljes egészében megmutatják az újdonságot.
2024. 08. 16.
Kínában ezt a szedánt árulják MG5 néven!
Rendkívül népszerű a népköztársaságban az MG5, viszont a nevezék teljesen mást takar Kínában, mint az európai piacon, hiszen egy benzinmotoros szedán. A brit-kínai márka frissítette a modellt, újragondolt frontrészt kapott.
2024. 07. 06.
Nincs most ennél ütősebb Land Rover Defender
Nem csak a dinamikára, hanem a terepképességre is ráfeküdtek a mérnökök, a csúcsmodell az ültetés helyett emelés kapott.
2024. 05. 21.
Rolls-Royce fényhíddal? Így tolják a floridai rendőrök
Az internet népe a várakozásokkal ellentétben negatívan fogadta a különleges rendőrautót, a Rolls a költségvetés elherdálásának szimbóluma lett.
2024. 05. 20.
Elbúcsúzott a szívómotortól a Caterham Seven
A látszatra múltban élő Caterham is halad a korral, illetve küzd az emisszióval, ami a kétliteres motor pályafutásának végét jelenti.
2024. 05. 11.
A fiatalabbak felé nyit a Rolls-Royce, itt a friss Cullinan
Jelentősen csökkent a Rolls-Royce vásárlók átlagéletkora, ezzel párhuzamosan nőtt a vezetési hajlandóság, erre reagál az átdolgozott luxus SUV.
2024. 02. 17.
Nyugdíjazás helyett alaposan frissült az Aston Martin Vantage
Erőforrást nem kímélve a legmélyebb ráncait is felvarrták a Vantage-nek, a szemet gyönyörködtető sportkocsi így még évekig a piacon marad.
2023. 12. 16.
Nincs ki mind a négy kereke a Morgan elektromos autójának
Hiába csak egy apró manufaktúra Morgan, a zöld átállás az archaikus gyártót is elérte, néhány éven belül már a második kipufogó nélküli autójukat mutatják be.
2023. 11. 25.
Tippelj, mennyibe kerül a szélvédőcsere egy McLarenen!
Görcsbe rándulhat néhány gyomor a biztosítónál, ha egy McLaren F1 javítását kell állni, a ritka szupersportautó minden porcikája méregdrága.
2023. 10. 14.
Felfoghatatlanul keveset futott ez a 74 éves MG
Új, kínai MG bárki számára elérhető, de az eredeti, Abingdonban készült modellekből egyre kevesebb van. A hirdetésben szereplő TC pedig épp úgy fest, mint amikor átgurult a gyárkapun.
2023. 08. 15.
670 lóerővel ejt rabul az Aston Martin DB12 kabrió változata
Csupán három hónapot kellett várni a DB12-es tető nélküli változatára, mely a sima kiadáshoz hasonlóan nyolchengeres motort kapott - egyenesen a Mercedestől.
2023. 07. 07.
Minden idők legerősebb MG-je egy 4-es!
A forradalmi újítást nem a külsőn kell keresni az MG4 Xpower esetében, az szinte alig változott az itthon is kapható kivitelhez képest. A lemezek alatt viszont ígéretes lehet az MG ferdehátúja.
2023. 05. 20.
A Land Rover nélkül készült kabrió a Defenderből
A nyitott Defenderrel csapatni nem olcsó mulatság, az átalakítás költségéből akár a leghosszabb változatot is ki lehet hozni a szalonból.
2023. 05. 14.
Új színnel ünnepli III. Károlyt a Skoda
Az autóipart is megihlette a koronázás, a britek mellett a csehek is úgy gondolták, hogy maradandó alkotással tisztelegnek az új uralkodópár előtt.
2023. 04. 22.
Frissült az MG slágermodellje, és mégsem drágult
Gazdag alapfelszereltsége és tágas helykínálata ellenére az MG HS még mindig nem drága, pedig alaposan megújult.