2026. 04. 23.
Ismét árat csökkentett a Citroën! Másfél millióval lett olcsóbb az egyik típus!
Folytatja a Citroën az autói árainak csökkentését, ezúttal a C5 Aircross SUV-ra hirdettek másfél millió forintos kedvezményt.
2026. 04. 11.
Leszámol a klónokkal a Stellantis, nehogy egymást kannibalizálják az egyforma autóik
A Stellantis régi-új európai formatervezési vezetője, Gilles Vidal azon dolgozik, hogy a márkákat egyértelműbben megkülönböztesse, így azok a valódi versenytársakkal szálljanak harcba egymás helyett.
2026. 03. 09.
Kétezer új mérnökkel szeretné megbízhatóbbá tenni az autóit a Stellantis
Az új ügyvezető igazgató és a frissen felvett mérnökök célja, hogy a Stellantis termékei globálisan a legmegbízhatóbb autók közé kerüljenek.
2026. 02. 27.
Árat csökkentett a Citroën: mostantól ez az egyik legolcsóbb új autó Magyarországon!
Sorozatosan jelentik be a márkák a különböző árengedményeket a hazai újautó-piacra vonatkozóan. Ezúttal a Citroen hirdetett akciót, mutatjuk, mely típusok váltak olcsóbbá!
2026. 02. 16.
Ismét kapható dízelmotorral rengeteg új autó: mutatjuk az érintett modelleket!
A piaci igényekre hivatkozva komoly hibának tartja a Stellantis, hogy az elmúlt években kivezették a dízel erőforrásokat. Most ezt a lépést csinálja vissza az új vezetőség.
2026. 02. 03.
Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!
Nem szeretnél BMW-t, Mercedest, vagy Audit venni, de a kényelemre, a helykínálatra és a minőségérzetre szükséged volna? Íme néhány alternatíva, ha te különbözni szeretnél a többiektől!
2026. 01. 27.
A Peugeot is bevállalta a 8 év vagy 200 ezer kilométeres garanciát!
Újabb Stellantis márka áll be a sorba egy piacvezető garanciával, a Peugeot még a Citroen ajánlatánál is magasabbra rakta a lécet.
2026. 01. 21.
8 év vagy 200 ezer kilométer gyártói garancia? A Citroën felár nélkül adja!
Minden konkurensére rálicitál a francia gyártó, időintervallum és futásteljesítmény terén is kiemelkedő garanciát ad ajándékba az összes modelljéhez.
2025. 12. 09.
Így képzeli el a Citroën a jövő autóját: neked bejön?
A 2022-ben leleplezett OLI hagyatékának folytatásaként az ELO is olyan ötletbörze, amelyben a Citroën a jövő fejlesztéseit inspiráló területeket kutatja.
2025. 10. 05.
Nagyobb hatótávval csábít a Citroën ë-C3 Aircross!
Új verziókkal bővítette Magyarországon a Citroën az ë-C3 kínálatát. Íme a részletek!
2025. 09. 20.
Melyik a legzöldebb autó? Szigorodott a Green NCAP, ez a modell vezeti a listát!
A Green NCAP az Euro NCAP társszervezete, amely a környezeti lábnyomuk alapján rangsorolja az autókat. Ezúttal egy tucat autó eredményét tették közzé, íme a pontos értékelések!
2025. 09. 05.
Ennyibe kerül itthon az új Citroën C5 Aircross!
Elérhetővé vált a Citroën C5 Aircross második generációjának magyarországi árlistája. De mennyibe kerül itthon? Íme a válasz!
2025. 08. 01.
Tízezer kilométert futott használt autó 3 millió forint alatt? Létezik, de vajon hol a csapda?
Aki ismeri a hazai autópiacot, az pontosan tudja, hogy melyik típus áll majd a lista élén, ám mindenképpen érdekes felvetés megnézni, hogy mi a legalacsonyabb óraállás abból az összegből, amiért a legtöbben szeretnének autót venni Magyarországon.
2025. 06. 25.
Még mindig nincs vége a Takata-visszahívásoknak!
Európa-szerte visszahívást rendelt el a Stellantis Citroën modellekre, így a Magyarországon értékesített példányok is érintettek. Mutatjuk, pontosan mely típusokat kell azonnal szervizbe vinni!
2025. 05. 28.
Íme Carlos Tavares utódja: vajon megmentheti a Stellantis márkáit az egykori Jeep-vezér?
Hónapokon át tartó keresés után a Stellantis bejelentette, hogy ki lesz Carlos Tavares utódja. A korábbi vezérigazgató még 2024 decemberében mondott le, annak ellenére, hogy ötéves szerződése csak 2026 elején járt volna le.
2025. 05. 26.
Kisautó családoknak: itthon a Citroën C3 Aircross, mutatjuk az árait!
A Stellantis kisautó platformjára épül, de azért mégsem annyira kicsi a C3 Aircross, ami már itthon is megrendelhető.
2025. 04. 29.
Itt az új Citroën C5 Aircross, várj, amíg meglátod a belsejét!
Bemutatta a Citroën a C5 Aircross második generációját, amelynek utastere olyat hoz a piacra, amelyet még egyetlen Stellantis által gyártott autó sem! Mutatjuk miért, illetve az elérhető hajtásláncok pontos adatait is eláruljuk!
2025. 04. 24.
Veszélyben az olcsóbb autók jövője az Euro NCAP miatt a Dacia-vezér szerint
A Dacia és a Citroën vezetője szerint az egyre szigorodó biztonsági besorolások veszélybe sodorhatják az olcsóbb autók jövőjét.