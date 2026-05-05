2026. 05. 05.
Óriási kedvezményt hirdetett a Kia az XCeedre! Mutatjuk, miért adják ennyivel olcsóbban!
Nagyon úgy tűnik, biztosított a Kia XCeed jövője, hiszen egy komolyabb ráncfelvarrás kíséretében jelentették be, folytatódik a típus gyártása, méghozzá Magyarország északi szomszédságában.
2026. 05. 04.
Nem te akartad a SUV-ot, a piac választotta helyetted
Az SUV-k csendben átvették az uralmat az autópiacon, ám a háttérben nem csak ízlés, hanem profit, szabályozás és marketing pszichológia is közrejátszott.
2026. 04. 23.
Ennél kínaibb autót keresve sem találsz: teszten a Jaecoo 5!
A Jaecoo 5 simán lehet a kategória ár-érték bajnoka, miközben könnyen értelmezhető egy gagyi koppintásként is. És hogy valójában melyik igaz a két opció közül? Ez kizárólag a vásárló igényeitől függ.
2026. 04. 15.
A Volkswagen utolsó utáni esélye? Teszten az új T-Roc!
Tévedtek az Európai gyártók: már nem elég a több évtizedes múlt és a nagy név a sikerhez. Az új T-Roc a Volkswagen válasza az egyre terjeszkedő konkurenciára!
2026. 03. 05.
Itt az első videó a Dacia crossoveréről! Elárulták a nevét és a premier dátumát is!
Csupán néhány napot kell várni a Dacia bemutatójára, amelyen leleplezik az idei év egyik nagy újdonságát. De mit érdemes tudni róla? Íme a legfontosabb részletek!
2026. 02. 28.
Elektromos crossover 2,3 millióért, akkumulátor nélkül?! Te megvennéd?
A Tata mindössze két év után frissítette elektromos crossoverét. A Punch EV nagyobb akkumulátort, gyorsabb töltést és meglepően alacsony indulóárat kapott.
2026. 01. 10.
Itt a Mazda új crossovere, már be is árazták Magyarországon!
Ahogy leleplezték, máris kiderült, mennyiért lehet hazánkban megvásárolni a Mazda új szabadidő-autóját, a CX-6e-t. Íme a legfontosabb részletek és a pontos összegek!
2025. 12. 22.
A gombok ereje? Teszten a frissített Honda HR-V
Ha eleged van a kínai, vagy csak simán a kínaiakat majmoló modern autók képernyőrengetegéből és tech-extra áradatából, akkor íme egy kényelmes, igényes crossover, ami nem állt be a sorba!
2025. 12. 10.
Európába is érkezik a Kia új SUV-ja, íme a Seltos!
A 2019-ben bemutatott első generációt nem hozta a Kia Európába, ám az új Seltos már hozzánk is érkezik, ráadásul hibrid hajtáslánccal!
2025. 12. 08.
Azonnal beárazták a Mercedes-Benz GLB-t, mutatjuk az új SUV hazai árait!
Hatalmas képernyőkkel hódít a Mercedes-Benz legkisebb hétüléses SUV modellje, mutatjuk az új GLB hazai árait!
2025. 12. 02.
Új BMW SUV-okkal erősít a debreceni rendőrség!
Az új járművek a Debreceni Rendőrkapitányság közrendvédelmi és bűnügyi szakterületein teljesítenek majd szolgálatot.
2025. 12. 02.
Összement a mosásban? A hazai árak tükrében próbáltuk a Leapmotor újdonságát!
Budapesten vittem el egy körre a Leapmotor új, C-SUV szegmensben próbálkozó villanyautóját, ám túl sok meglepetést nem tartogatott. Mutatom, hogy miért!
2025. 11. 29.
Milyen az új, magyar Audi? Kipróbáltuk, mutatjuk!
Egészen a Balatonig autóztunk az új, Győrben is készüló Audi Q3 menetpróbáján: vajon kevés extrával is tudja hozni az elvárt színvonalat?
2025. 11. 21.
1000 km, töltés nélkül, villannyal: vajon sikerül az új, debreceni BMW-nek?
A BMW emberei megpróbálták a lehetetlennek tűnő kihívást, a Debrecenben található gyártósorról egészen Münchenig elvezetni egy új iX3 crossovert töltés nélkül.
2025. 11. 20.
Négykerekű okostelefon Kínából: vajon autóként is helyt áll a Leapmotor C10?
Folyamatosan érkeznek az új márkák, így egyre nehezebb eligazodni az Európára zúduló kínai villanyautók tengerében, ám a Leapmotor több téren is kiemelkedik a tömegből. A C10 középkategóriás SUV is érdekes példa erre.
2025. 11. 16.
Majdnem elérte a 200 km/órát az Audi a Traffipax előtt
A sebességhatár több, mint duplájával száguldott, mégsem érdemelte ki a lehető legmagasabb bírságösszeget az Audi sofőrje.
2025. 11. 12.
Három hatalmas képernyő és világító csillagok a plafonon: luxizás a köbön az új GLB
Az óriási képernyők számával és a hangulatvilágítás maximumra tekerésével próbálja magasabb kategóriába emelni a Mercedes-Benz a legkisebb hétülésesét.
2025. 11. 05.
Íme a Hyundai új, hárommillió forintos SUV-ja!
A koreai crossover második generációja szívó, illetve turbós benzines, valamint dízelmotorral is elérhetővé vált Indiában.