Cimke
#családi autó
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 04.
Nem egész 2 millió forintba kerül újonnan ez a hétüléses Renault: íme a frissített Triber!
A fapados Triber árán magyar szemüveggel nézve rengeteget szépít az erősebb forint, ám ettől eltekintve is egy kimondottan olcsó modell: mutatjuk, hogy hol kapható!
2026. 04. 27.
Az év meglepetése: lehet-e jó a hétüléses Opel Frontera?
Öt férőhellyel és elektromos hajtással nem nyűgözött le az új Frontera, ám a két szükségüléssel és az aprócska benzinmotorral könnyedén fordulhat a kocka.
2026. 02. 11.
Családokra hangolva: töretlen a Nissan SUV-k népszerűsége
Egyre többen választják a Nissan modelljeit, amikor új autót vásárolnak. Mi a siker titka? Ezt járjuk most körbe!
2025. 11. 12.
Három hatalmas képernyő és világító csillagok a plafonon: luxizás a köbön az új GLB
Az óriási képernyők számával és a hangulatvilágítás maximumra tekerésével próbálja magasabb kategóriába emelni a Mercedes-Benz a legkisebb hétülésesét.
2025. 09. 01.
Japán családi autó, Volkswagen dízellel, fillérekért? Kipróbáltuk!
1,2 millióért korrekt állapotú, 16 éves egyterű a korszak egyik leggyakoribb dízelmotorjával? Túl szépnek hangzik ez a Grandis ahhoz, hogy igaz legyen.
2025. 06. 13.
Családi Volkswagen 27 millióért? Íme a hétüléses Tiguan utódja!
Nem véletlenül volt slágermodell a Tiguan Allspace, így kimondottan nehéz a dolga a Tayron névre keresztelt új SUV-nak, ami a helyére lép a Volkswagen kínálatában.
2025. 02. 03.
Márciustól kapható az 5,5 milliós családi Toyota, csak nem Magyarországon
A GAC-Toyota összefonódás eredménye a bZ3X, ami rengeteg olyan technológiát tud felmutatni, amellyel a hazánkban jóval drágábban, 17,75 millió forinttól elérhető bZ4X sem büszkélkedhet.
2024. 11. 17.
8 perc alatt feltölthető a kínai hibrid egyterű aksija
A családi Trumpchi pár perc alatt felszippant közel 100 kilométernyi hatótávot.
2024. 10. 08.
Egyre kevesebb 7 üléses autót keresnek a használtpiacon
Túl drága? Vagy csak újabb állami támogatásra várnak a vásárlók? Mi történik a 7 ülésesek piacán?
2024. 08. 14.
Családi autó egymillió alatt: lehetséges, vagy marad a Swift?
Ha létezik nehéz kérdés a használt autók világában, hát ez éppenséggel az. Emiatt nem is igazán lehet a megszokott formátumban megválaszolni a felvetést, ám mindenkinek tanulságos lehet a végkövetkeztetés: milyen családi válságautót kapni 6 számjegyből?
2024. 07. 25.
Milyen élmény felnőni egy Suzuki Swiftben?
Ha tetszik, ha nem, a magyar valóságban egy Suzuki Swift is lehet családi autó. 17 év alatt persze sokkal szűkebb lett, de egy négytagú, két kisgyerekes családot kiszolgált. Vajon, milyen állapotban van ma a szalonból kihozott, full extrás Swift?
2024. 07. 16.
Dízellel az igazi? Ilyen a friss Citroën Berlingo!
Kipróbáltuk a Citroën legfrissebb nagycsaládos tolóajtósát, amelyen már az új embléma és az új formanyelv is megjelent. De vajon tud még újat mutatni? Kell neki egyáltalán? Vagy épp a gyökerekhez való visszatérés az igazi aduásza? Íme a válaszok!
2024. 06. 20.
Rettegj Dacia Jogger: érkezik a franciák olcsó hétülésese!
Az új Citroën C3 alapjain érkezett a francia gyártó legújabb modellje, amely a megszokottnál jóval alacsonyabb áron törhet be a hétüléses crossoverek piacára.
2024. 06. 14.
Beárazták itthon az első hibrid Daciát!
Mostantól két Dacia is elérhető Magyarországon pénztárcabarátabb fenntarthatóságot ígérő hajtáslánccal, mutatjuk, mennyit kérnek a hétüléses hibrid Joggerért.
2024. 05. 19.
Szokatlan megoldások tárházával érkezik az új családi Honda
A visszafogott külső hatszemélyes utasteret és számos kreatív ötletet rejt.
2024. 05. 11.
Evalia néven érkezik a Nissanhoz a nagytestű Renault Kangoo
A Nissan sem engedi el az egyterűeket, a Renault-Mercedes együttműködéséből ezúttal is hasznot húznak a japánok.
2023. 12. 12.
Új arc, nagyobb képernyő: frissült a Citroën Berlingo!
Megkapja a modern Citroën modellek külsejét a 2018 óta futó Berlingo generáció is, mutatjuk a részleteket!
2023. 11. 14.
Tényleg 1,2 literes motort kaphat a 4,6 méteres Dacia SUV?
Nem csak a francia-román márka rajongói ülnek már tülkön a Bigsterre várva, ám a 2025-ben érkező SUV-ról még leginkább csak a pletykákból és a nem hivatalos forrásokból értesülhetünk. Összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket, vajon be is igazolódnak?