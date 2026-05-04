Nem egész 2 millió forintba kerül újonnan ez a hétüléses Renault: íme a frissített Triber!

2026. 05. 04.

A fapados Triber árán magyar szemüveggel nézve rengeteget szépít az erősebb forint, ám ettől eltekintve is egy kimondottan olcsó modell: mutatjuk, hogy hol kapható!

Az év meglepetése: lehet-e jó a hétüléses Opel Frontera?

2026. 04. 27.

Öt férőhellyel és elektromos hajtással nem nyűgözött le az új Frontera, ám a két szükségüléssel és az aprócska benzinmotorral könnyedén fordulhat a kocka.

Családokra hangolva: töretlen a Nissan SUV-k népszerűsége

2026. 02. 11.

Egyre többen választják a Nissan modelljeit, amikor új autót vásárolnak. Mi a siker titka? Ezt járjuk most körbe!

Három hatalmas képernyő és világító csillagok a plafonon: luxizás a köbön az új GLB

2025. 11. 12.

Az óriási képernyők számával és a hangulatvilágítás maximumra tekerésével próbálja magasabb kategóriába emelni a Mercedes-Benz a legkisebb hétülésesét.

Japán családi autó, Volkswagen dízellel, fillérekért? Kipróbáltuk!

2025. 09. 01.

1,2 millióért korrekt állapotú, 16 éves egyterű a korszak egyik leggyakoribb dízelmotorjával? Túl szépnek hangzik ez a Grandis ahhoz, hogy igaz legyen.

Családi Volkswagen 27 millióért? Íme a hétüléses Tiguan utódja!

2025. 06. 13.

Nem véletlenül volt slágermodell a Tiguan Allspace, így kimondottan nehéz a dolga a Tayron névre keresztelt új SUV-nak, ami a helyére lép a Volkswagen kínálatában.

Márciustól kapható az 5,5 milliós családi Toyota, csak nem Magyarországon

2025. 02. 03.

A GAC-Toyota összefonódás eredménye a bZ3X, ami rengeteg olyan technológiát tud felmutatni, amellyel a hazánkban jóval drágábban, 17,75 millió forinttól elérhető bZ4X sem büszkélkedhet.

8 perc alatt feltölthető a kínai hibrid egyterű aksija

2024. 11. 17.

A családi Trumpchi pár perc alatt felszippant közel 100 kilométernyi hatótávot.

Egyre kevesebb 7 üléses autót keresnek a használtpiacon

2024. 10. 08.

Túl drága? Vagy csak újabb állami támogatásra várnak a vásárlók? Mi történik a 7 ülésesek piacán?

Családi autó egymillió alatt: lehetséges, vagy marad a Swift?

2024. 08. 14.

Ha létezik nehéz kérdés a használt autók világában, hát ez éppenséggel az. Emiatt nem is igazán lehet a megszokott formátumban megválaszolni a felvetést, ám mindenkinek tanulságos lehet a végkövetkeztetés: milyen családi válságautót kapni 6 számjegyből?

Milyen élmény felnőni egy Suzuki Swiftben?

2024. 07. 25.

Ha tetszik, ha nem, a magyar valóságban egy Suzuki Swift is lehet családi autó. 17 év alatt persze sokkal szűkebb lett, de egy négytagú, két kisgyerekes családot kiszolgált. Vajon, milyen állapotban van ma a szalonból kihozott, full extrás Swift?

Dízellel az igazi? Ilyen a friss Citroën Berlingo!

2024. 07. 16.

Kipróbáltuk a Citroën legfrissebb nagycsaládos tolóajtósát, amelyen már az új embléma és az új formanyelv is megjelent. De vajon tud még újat mutatni? Kell neki egyáltalán? Vagy épp a gyökerekhez való visszatérés az igazi aduásza? Íme a válaszok!

Rettegj Dacia Jogger: érkezik a franciák olcsó hétülésese!

2024. 06. 20.

Az új Citroën C3 alapjain érkezett a francia gyártó legújabb modellje, amely a megszokottnál jóval alacsonyabb áron törhet be a hétüléses crossoverek piacára.

Beárazták itthon az első hibrid Daciát!

2024. 06. 14.

Mostantól két Dacia is elérhető Magyarországon pénztárcabarátabb fenntarthatóságot ígérő hajtáslánccal, mutatjuk, mennyit kérnek a hétüléses hibrid Joggerért.

Szokatlan megoldások tárházával érkezik az új családi Honda

2024. 05. 19.

A visszafogott külső hatszemélyes utasteret és számos kreatív ötletet rejt.

Evalia néven érkezik a Nissanhoz a nagytestű Renault Kangoo

2024. 05. 11.

A Nissan sem engedi el az egyterűeket, a Renault-Mercedes együttműködéséből ezúttal is hasznot húznak a japánok.

Új arc, nagyobb képernyő: frissült a Citroën Berlingo!

2023. 12. 12.

Megkapja a modern Citroën modellek külsejét a 2018 óta futó Berlingo generáció is, mutatjuk a részleteket!

Tényleg 1,2 literes motort kaphat a 4,6 méteres Dacia SUV?

2023. 11. 14.

Nem csak a francia-román márka rajongói ülnek már tülkön a Bigsterre várva, ám a 2025-ben érkező SUV-ról még leginkább csak a pletykákból és a nem hivatalos forrásokból értesülhetünk. Összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket, vajon be is igazolódnak?