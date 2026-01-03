Cimke
#egyterű
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 01. 03.
Így lesz retro kisbusz a Honda egyterűiből!
Japánban olyan átalakítást kínál egy tuningcég, amelytől a kis belpiacos egyterűekből a '80-as évek Amerikájának kisbuszaira emlékeztető masina lesz
2025. 10. 19.
Tisztességes hétüléses 4 millió alatt? Mutatunk egyet!
Minden bizonnyal hazánkban is erős induló lenne a Wuling hétülésese, más kérdés, hogy itthon jóval többe kerülne.
2025. 10. 18.
Tényleg hatkerekű buszlimuzinként támadhat fel a Lexus LS?
Jelenlegi formájában biztosan a 2026-os lesz az utolsó éve a Lexus LS típusnak, ám a márka új koncepcióautójának elnevezése arra enged következtetni, egy napon visszatérhet a név a termékpalettára.
2025. 09. 01.
Japán családi autó, Volkswagen dízellel, fillérekért? Kipróbáltuk!
1,2 millióért korrekt állapotú, 16 éves egyterű a korszak egyik leggyakoribb dízelmotorjával? Túl szépnek hangzik ez a Grandis ahhoz, hogy igaz legyen.
2025. 08. 25.
35 éve mutatták be a Toyota középmotoros egyterűjét!
A Toyotánál a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy szembeszállnak az amerikai egyterűekkel. Ám nem lemásolták őket, hanem újradefiniálták a kategóriát. Az eredmény a Toyota Previa, amely talán minden idők leginkább túltervezett családi egyterűje.
2025. 08. 23.
Terepjárónak akar kinézni ez a 4,5 milliós Suzuki egyterű. Szerinted sikerült neki?
Olyan tolóajtós kis egyterűt kínál japánban a Suzuki, ami majdnem 24 centivel rövidebb egy Fiat 500-asnál, ám elképesztően olcsó
2025. 08. 09.
Nappalit, dolgozót és hálót is rejt a Toyota egyterűje
A világjárvány a távmunkának és az elvonulásnak táptalajává vált, amire az autógyártók is kénytelenek reagálni.
2025. 03. 18.
Érdekes formájú koncepcióautóval rukkoltak elő a kínaiak
A rendhagyó külső és belső formatervezés mellé kalandvágyó családoknak szánt megoldásokkal is rendelkezik ez a kínai tanulmányautó, amelyet élőben is kiállítanak a 21. Shanghai Nemzetközi Autókiállításon.
2025. 02. 18.
Visszatér a Mitsubishi Grandis, ám sajnos nem úgy, ahogy szeretnéd
Grandis néven érkezik a Mitsubishi Motors új kompakt SUV-ja idén, lágyhibrid és full hibrid erőforrásokkal. Az új Grandist idén júliusban mutatja a be a gyár, forgalmazása pedig ősszel kezdődik.
2025. 01. 26.
Zsugorított Mitsubishire hasonlít a Suzuki apró egyterűje
Japánban rengeteg szögletes egyterű futkos az utakon, a szépséget feláldozó járművek egyik képviselője a Solio.
2025. 01. 01.
7 személyes kisbusszal is támad a BYD
A jól csengő Xia nevet kapta a BYD buszlimuzinja, ami január 8-án debütál Kínában.
2024. 11. 25.
Ez biztosan egy SUV? Teszten a Skoda Kodiaq!
Minden eddigi Skoda eltörpül az új Kodiaq mellett, a hatalmas SUV pedig hét üléssel és tekintélyt parancsoló formatervvel koronázza meg magát a cseh gyártó kínálatában. Már csak az a kérdés, hogy kinek éri meg kifizetni érte a 25,5 milliót?
2024. 11. 17.
8 perc alatt feltölthető a kínai hibrid egyterű aksija
A családi Trumpchi pár perc alatt felszippant közel 100 kilométernyi hatótávot.
2024. 10. 08.
Egyre kevesebb 7 üléses autót keresnek a használtpiacon
Túl drága? Vagy csak újabb állami támogatásra várnak a vásárlók? Mi történik a 7 ülésesek piacán?
2024. 09. 10.
Ezek a magyar használtpiac legkeresettebb egyterűi!
A Használtautó.hu portálon a telefonos megkeresések száma alapján az Opel Zafira, a Volkswagen Touran és a Renault Scenic vezeti az egyterűek (MPV, multi-purpose vehicle) népszerűségi toplistáját.
2024. 08. 28.
Mit keres az új autók között egy Fiat Multipla 2024-ben?
Vajon pusztán adminisztrációs baki lenne a Fiat Multipla feltűnése egy 2024-es újautó-piaci listán? Vagy tényleg közel másfél évtized után először kapott rendszámot egy elfeledett példány? Íme a magyarázat!
2024. 08. 14.
Családi autó egymillió alatt: lehetséges, vagy marad a Swift?
Ha létezik nehéz kérdés a használt autók világában, hát ez éppenséggel az. Emiatt nem is igazán lehet a megszokott formátumban megválaszolni a felvetést, ám mindenkinek tanulságos lehet a végkövetkeztetés: milyen családi válságautót kapni 6 számjegyből?
2024. 08. 13.
Luxus-hétüléses Kínából, Berlingo árban? Íme a Dongfeng U-Tour!
Ne ítéld el, amíg még nem ültél benne, mert ez az ár-érték bajnok hétüléses a piacon, nem pedig a Dacia Jogger. Ha nem hiszed, akkor most megmutatom, hogy mire képes, de azt is elárulom, hogy mit spóroltak ki belőle a kínaiak a verhetetlen ár eléréséhez.