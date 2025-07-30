Cimke
#F1
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2025. 07. 30.
Tényleg nem lesz több esős verseny az F1-ben?
Már elérhető a Motorsport Mánia legújabb adása, amelyben kibeszéltük a Formula-1-es Belga Nagydíjat, valamit eláruljuk, szerintünk mire lesz szükséged, ha mész a Magyar Nagydíjra!
2025. 07. 30.
Ezt neked is látnod kell! F1-es Ferrari áll a Westend közepén!
Idén sem csak a Hungaroringen lehet találkozni F1-es Ferrarival, elég csak az egyik fővárosi bevásárlóközpontot meglátogatni. Mutatjuk, milyen programokkal várnak a versenyautó mellett!
2025. 07. 26.
Életnagyságú LEGO F1-es autóval találkozhatsz Budán!
A 2025-ös Magyar Nagydíj közeledtével a LEGO Csoport és a Formula 1 egyedülálló installációval készül az Allee Bevásárlóközpontban, július 25. és augusztus 5. között. A látogatók most testközelből csodálhatják meg azt az életnagyságú LEGO F1 versenyautót
2025. 06. 26.
Filmkritika: F1
Autós szemmel az év legjobban várt filmje a Brad Pitt nevével fémjelezett, egyszerűen csak F1 címmel a mozikba küldött alkotás. Megnéztük!
2025. 05. 10.
Limitált kiadással ünnepli a Mercedes az új F1 filmet
Tehetős Formula-1 rajongóknak szánja a speciális AMG GT-t a Mercedes, amelyet stílusosan a Miami Nagydíj hétvégéjén mutattak be.
2025. 04. 16.
Podcast: Norris űrautóval sem lesz bajnok?
Mozgalmas hétvégén van túl a motorsport világa, hiszen számos sorozat futott versenyt - igyekeztünk mindenről szót ejteni!
2025. 04. 09.
Podcast: unalom Suzukában, izgalom Darlingtonban!
Immár elérhető a Motorsport Mánia sorozatunk második epizódja, amelyben az unalomba fulladó F1-es Japán Nagydíjról, és a drámai végjátékot hozó darlingtoni NASCAR versenyről beszélgettünk.
2025. 03. 24.
Kint jártunk a Hungaroringen, így áll most a felújítás!
Rohamosan közeleg a 40. Magyar Nagydíj időpontja, a Hungaroring pedig kezdi elnyerni végleges formáját. A helyszínen tekintettük meg, hogy áll az építkezés, máris mutatjuk, mit láttunk!
2025. 02. 10.
Lassan célegyenesbe fordul a Hungaroring felújítása
Hónapokon belül befejeződik a Hungaroring eddigi leglátványosabb felújítási munkája, amelynek keretében többek között a főtribün és a paddock épület is megújul.
2025. 01. 10.
Új főszponzorral erősít a magyar F1-es reménység!
Tavaly megnyerte az újoncok bajnoki címet, az idén viszont már az összetett elsőséget célozza meg Molnár Martin a brit F4-ben. Az új idényben főszponzorként Magyarország egyik vezető távközlési vállalata, a One támogatja Martin céljainak elérését.
2024. 12. 13.
Emlékszel a szétbombázott Hungaroringre? Így néz ki most!
Az idei F1-es futam után a rombolásé volt a főszerep a magyar versenypályán, ám néhány hónapja már az új kiszolgálólétesítmények építése zajlik. Máris mutatjuk, hogy áll a munka!
2024. 12. 08.
Verstappen kis híján megnyerte a Ferrarinak a konstruktőri VB-t
Egyetlen fontos kérdés maradt a Formula-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjra: a McLaren vagy a Ferrari nyeri a konstruktőri világbajnokságot? Előbbinek rémálomszerűen indult a futam, ám Leclerc remeklése is kevésnek bizonyult a fordításhoz.
2024. 12. 01.
Ez a katari pálya alkalmatlan F1-es futamokra
Öt kieső, számtalan biztonsági autó, és lerepülő tükör miatt két defekt. Az esetek nagy részében mindez egy izgalmas F1-es futam ismérve, a katari pálya vonalvezetése miatt viszont még így is unalmas vonatozást hozott a 2024-es év utolsó előtti fordulója.
2024. 11. 24.
Ilyenek a LEGO új F1-es készletei!
Minden F1 rajongó megtalálhatja a saját kedvencét a LEGO 2025-ös készletei között.
2024. 11. 03.
Eldöntötte a brazil eső az idei F1-es világbajnokságot?
Hatalmas eső, biztonsági autó mögött történő baleset, futam közbeni kizárás, mindez egyetlen Formula-1-es verseny alatt. Óriási izgalmakat és nem várt végeredményt hozott a Brazil Nagydíj!
2024. 11. 03.
Bepillantás a Toyota szélcsatornája alá!
Kölnben található a Toyota sportrészlegének a központja, így egy modern szélcsatorna is. Valamint a szélcsatorna alatt az összes eddigi F1, WEC és rali versenyautó. Nevezetesen a Toyota motorsport múzeuma!
2024. 10. 28.
Verstappen átlépett egy határt: óriási büntetést kapott!
Rémálomszerűen alakult a Mexikóvárosi Nagydíj a Red Bull számára: Verstappen súlyos időbüntetést kapott, Pérez pedig a szokottnál is gyengébben muzsikált a hazai versenyén. A Ferrari viszont tartja kirobbanó formáját - ezúttal Sainz győzött.
2024. 10. 26.
Eladó Michael Schumacher utolsó Formula-1-es Ferrarija
A Formula-1 rajongóinak egy versenyautó birtoklása maga a megtestesült álom, ráadásul nem is akármilyen járgány kerül kalapács alá.