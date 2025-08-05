2025. 08. 05.
Ilyen volt testközelből a Formula-1-es Magyar Nagydíj!
75 éves fennállása alatt idén már a 40. alkalommal látogatott hazánkba a Formula-1. A kerek évforduló mellett más is okot adott az ünneplésre, hiszen a magyar versenypálya alapjaiban megújult.
2025. 07. 30.
Ezt neked is látnod kell! F1-es Ferrari áll a Westend közepén!
Idén sem csak a Hungaroringen lehet találkozni F1-es Ferrarival, elég csak az egyik fővárosi bevásárlóközpontot meglátogatni. Mutatjuk, milyen programokkal várnak a versenyautó mellett!
2025. 05. 10.
Limitált kiadással ünnepli a Mercedes az új F1 filmet
Tehetős Formula-1 rajongóknak szánja a speciális AMG GT-t a Mercedes, amelyet stílusosan a Miami Nagydíj hétvégéjén mutattak be.
2025. 01. 10.
Új főszponzorral erősít a magyar F1-es reménység!
Tavaly megnyerte az újoncok bajnoki címet, az idén viszont már az összetett elsőséget célozza meg Molnár Martin a brit F4-ben. Az új idényben főszponzorként Magyarország egyik vezető távközlési vállalata, a One támogatja Martin céljainak elérését.
2024. 12. 01.
Ez a katari pálya alkalmatlan F1-es futamokra
Öt kieső, számtalan biztonsági autó, és lerepülő tükör miatt két defekt. Az esetek nagy részében mindez egy izgalmas F1-es futam ismérve, a katari pálya vonalvezetése miatt viszont még így is unalmas vonatozást hozott a 2024-es év utolsó előtti fordulója.
2024. 11. 24.
Ilyenek a LEGO új F1-es készletei!
Minden F1 rajongó megtalálhatja a saját kedvencét a LEGO 2025-ös készletei között.
2024. 11. 03.
Eldöntötte a brazil eső az idei F1-es világbajnokságot?
Hatalmas eső, biztonsági autó mögött történő baleset, futam közbeni kizárás, mindez egyetlen Formula-1-es verseny alatt. Óriási izgalmakat és nem várt végeredményt hozott a Brazil Nagydíj!
2024. 11. 03.
Bepillantás a Toyota szélcsatornája alá!
Kölnben található a Toyota sportrészlegének a központja, így egy modern szélcsatorna is. Valamint a szélcsatorna alatt az összes eddigi F1, WEC és rali versenyautó. Nevezetesen a Toyota motorsport múzeuma!
2024. 08. 25.
Véget ért a Red Bull dominanciája az F1-ben!
Norris ismét elrontotta a rajtját, ám a jobb gumikíméléssel simán legyőzte Verstappent, ezzel rég látott vereséget szenvedett a Red Bull.
2024. 06. 23.
Verstappen nyerte a Spanyol Nagydíjat, de Norris nagyot küzdött
Barcelona évek óta nem a körömrágós versenyeiről híres, idén sem volt ez másként, azonban az első helyről rajtoló Norris még így is szolgáltatott némi izgalmat.
2024. 06. 10.
Kanadában is autót tört az F1 fekete báránya
Váratlanul izgalmas futamot hozott a kanadai verseny az F1-ben, miután mrgérkezett vasárnap az égi áldás. A nehéz körülmények több versenyzőt is megvicceltek, mindössze 15-en fejezték be a futamot.
2024. 05. 19.
Mindössze 7 tizedmásodperc döntött a győzelemről Imolában!
Biztonsági autós fázis nélkül is tartogatott izgalmakat a Formula-1-es imolai futam, ugyanis az utolsó néhány körben Norris alaposan megfuttatta Verstappent a pénzéért.
2024. 05. 06.
Új győztest avattak az F1-ben a Miami Nagydíjon!
Lando Norris szempontjából a lehető legjobbkor érkezett a biztonsági autó, Verstappen pedig tehetetlen volt a továbbfejlesztett McLaren ellen.
2024. 04. 21.
Biztonsági autó mögött okozott balesetet Stroll Kínában
Egy Ferrari motor meghibásodása miatt kényszerült beküldeni a versenyirányítás a biztonsági autót, Lance Stroll pedig az újraindítás előtt öklelte fel az előtte haladó VCARB-ot.
2024. 03. 24.
Ingyen látogatható a Honda új motorsport múzeuma
Az F1-es Japán Nagydíj idején nyitja meg kapuit a Honda új múzeuma, ami a márka számtalan versenysikerét mutatja be látványos környezetben.
2024. 03. 24.
Mégsem legyőzhetetlen a Red Bull
Csak egy kis technikai hiba kell és máris változik az F1-ben a dobogó tetején álló személye.
2024. 03. 09.
Fiatal gokartosok előtt parádézott Verstappen egy Hondával
Max Verstappent egy Honda e:Ny1, a szomszédban edző fiatal pilótákat pedig a holland versenyző lepte meg a Red Bull brit központjában.
2023. 11. 26.
Verstappen idei 19. futamgyőzelmét is megszerezte Abu-Dzabiban
Max Verstappen immár Sebastian Vettelt is lehagyta a győzelmek számában az örökranglistán, A Red Bull pedig minden várakozást felülmúlva, 22 futamból 21 győzelmet zsebelt be 2023-ban.