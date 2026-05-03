használt autó

2026. 05. 03.
200 ezer futott kilométer mellett is bíznak a magyarok a japán használt autókban
A hazai használtautó-piac egyik legstabilabb trendje továbbra is a japán modellek iránti erős kereslet. A Használtautó.hu 2026 első negyedéves adatai alapján a vevők jelentős része ma is a kiszámítható fenntartású, megbízható konstrukciókat keresi. Még akkor is, ha ezek az autók az átlagnál idősebbek és nagyobb futásteljesítményűek.
2026. 04. 28.
Nincs pénze új autóra a magyarok többségének, a használtat viszont családtagként szeretik
Hiába nincs pénz vadiúj autóra, ez nem gátolja a magyarokat abban, hogy családtagként gondoljanak saját autójukra egy friss felmérés szerint, de a kutatás arra is kíváncsi volt, milyen gyakran és mennyit használják gépkocsijukat a hazai tulajok. Íme a részletek!
2026. 04. 23.
Ezek most a legkeresettebb használt villanyautók itthon!
Egész Európában, így Magyarországon is folyamatosan nő a villanyautók népszerűsége, többek között a használtautó-piacon is.
2026. 04. 21.
Pörög a használtautó-piac: történelmi csúcs itthon!
Márciusban minden eddiginél több belföldi használtautó-adásvétel történt, a hazai piacon mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot - közölte a JóAutók.hu hétfőn, a DataHouse legfrissebb előzetes adatai alapján.
2026. 04. 17.
Olcsóbbak lesznek a használt autók?
A forint árfolyama példátlanul erősödött az elmúlt napokban, így felmerül a kérdés: mikor és hogyan fogja befolyásolni a használt autók importját és a használtautó-piacot a korábbiaknál erősebb forint?
2026. 03. 13.
Zuhan a villanyautók ára a használtpiacon, a hibridek még szintén nagyon drágák
A Használtautó.hu és a KSH közös statisztikája szerint egy év alatt több mint 11%-kal csökkent a használtautó-piacon meghirdetett elektromos autók átlagára, miközben kínálatuk tovább bővül.
2026. 02. 17.
Másfél milliárd forintért hirdetnek Magyarországon egy Koenigsegg hiperautót!
Szűk másfél milliárd forintért hirdettek meg itthon egy rendkívül ritka, igencsak korlátozott példányszámban gyártott Koenigsegg hiperautót. Vajon magyar lesz a következő tulajdonos?
2026. 01. 21.
Játszós BMW 400 ezerért? Mutatom, hol a csapda!
Előfordul, hogy összeállnak a csillagok, és egy kihagyhatatlan ajánlatba botlik az ember. Így történt ezzel a BMW-vel is, az üzlettel ráadásul mindenki jól járt. Te bevállaltad volna a kockázatot?
2026. 01. 16.
Ennyibe kerülnek most az egykori legendák!
Ismét körülnéztük a használtautó-piacon: vajon mennyiért lehet hozzájutni azokhoz a rég nyugdíjba vonult járművekhez, amelyekről a gyártók az újdonságaikat nevezik el?
2026. 01. 07.
2025 a SUV-ok és a villanyautók éve volt a hazai használtpiacon
A Használtautó.hu adatai szerint 2025-ben az érdeklődések száma több mint 130 ezerrel, közel 3%-kal nőtt az előző évhez képest, az átlagos vételár emelkedése mellett csökkent a meghirdetett autók átlagéletkora és futásteljesítménye.
2025. 11. 27.
Egyre népszerűbbek a SUV-ok a használtautó-piacon. Mutatjuk, mennyire!
A SUV-ok után 17,7%-kal többen érdeklődtek, mint egy évvel korábban, miközben minden más kivitel legfeljebb stagnált. A Használtautó.hu több mint 3,3 millió érdeklődés alapján készített elemzése szerint a ferdehátú kasztni a legkeresettebb
2025. 11. 21.
A Hyundai után a Ford is elkezd az Amazonon autókat árulni
Amíg a koreaiak új autókat hirdettek a platformon, a Ford az ellenőrzött használt autóit hirdeti a kereskedelmi platformon.
2025. 11. 13.
Mercedes-Benz SLK 350 használtteszt: megéri 20 literes fogyasztással munkába járni?
Amikor a prémium kabrió nem második autó, illetve nem is hobbicélra használják: ez az SLK a hétköznapok hőse a városi dugóból. Vajon erre a célra is alkalmas a stuttgarti státusszimbólum?
2025. 11. 05.
Ezek most a legnépszerűbb használt autók itthon!
Hajtáslánctól függetlenül nőtt októberben a másodpiacon a személygépjárművek átlagára, derül ki az egyik hazai használt autókat hirdető portál adatiból. De melyik autóra akad jelenleg a legtöbb érdeklődő? Íme a válasz!
2025. 10. 31.
Itt tartunk 2025-ben: add el AI által generált dallal a használt autódat!
Idén az mesterséges intelligencia körüli őrület a csúcsra pörgött, idő kérdése volt, mikor jelenik meg a használt autók piacán valami ehhez köthető megoldás. Eddig kellett várni!
2025. 10. 20.
Amikor nem kell félni a Tiptronictól? - Volkswagen Jetta 1.6 használtteszt
Ez a Volkswagen egy tipikus példa: teljesen más jelentette az értéket egy autón újkorában, mint közel 20 évesen. Éppen ezért lehet jó vétel ez a Jetta!
2025. 10. 17.
Rejtett hiba a használt autóban – hogyan deríthető fel vásárlás előtt?
A rejtett hibák a használt autók piacán mindennaposak. Hogyan előzhető meg a probléma, és mit tegyen a vevő hiba esetén, ha az eladó nem volt nyílt? Mutatjuk4
2025. 10. 01.
Ezek a használt autók kelnek el a leghamarabb!
A Használtautó.hu legfrissebb elemzése arra világít rá, hogy nem a fiatal és nem is a prémium kategóriás, hanem konkrétan a legöregebb és legolcsóbb autók kelnek el a leggyorsabban Magyarországon.