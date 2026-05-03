Autósvilág hírei2026. 05. 03.

200 ezer futott kilométer mellett is bíznak a magyarok a japán használt autókban

A hazai használtautó-piac egyik legstabilabb trendje továbbra is a japán modellek iránti erős kereslet. A Használtautó.hu 2026 első negyedéves adatai alapján a vevők jelentős része ma is a kiszámítható fenntartású, megbízható konstrukciókat keresi. Még akkor is, ha ezek az autók az átlagnál idősebbek és nagyobb futásteljesítményűek.

  A tíz legnépszerűbb japán modell a teljes érdeklődés 11%-át adja, miközben a hirdetések mindössze 6%-át teszik ki. A lista élén toronymagasan a Suzuki Swift áll 30 500 érdeklődéssel. Az átlagosan 1,68 millió forintért kínált típus 18 éves átlagéletkorral szerepel a piacon, mégis folyamatosan erős kereslet van rá. Hasonló jelenség látható a Suzuki Ignis esetében is, közel 19 éves átlagéletkor mellett több mint 10 ezer érdeklődés érkezett.   A dobogó második és harmadik helyét a Toyota Corolla és a Toyota Yaris foglalja el 17 800, illetve 17 400 érdeklődéssel. A Corolla átlagosan 4,76 millió forintért érhető el, 11 éves átlagéletkor mellett, míg a Yaris 3,1 millió forintos átlagáron, közel 13,6 évesen szerepel a kínálatban. Suzuki Vitara 4. generáció

A középmezőnyben a Suzuki Vitara, a Honda Civic és a Toyota RAV 4 11–15 ezer közötti érdeklődést hozott. A Vitara a lista egyik legfiatalabb modellje 8,6 éves átlagéletkorral, miközben átlagára már meghaladja az 5,2 millió forintot. A RAV4 a legdrágábbak közé tartozik 7,64 millió forintos átlagárral, ami jól mutatja, hogy a japán SUV-k a magasabb árkategóriában is versenyképesek.

A tapasztalatok szerint a háttérben tudatos vásárlói döntések állnak. A Toyota, Suzuki és Honda modellek jó értéktartása, kedvező fenntartási költsége és kiszámítható működése hosszú ideje erős bizalmat épített ki a magyar piacon. A Swift, Yaris vagy Corolla méretben és fogyasztásban is jól illeszkedik a mindennapi használathoz, így a modernebb, alternatív hajtású modellek térnyerése mellett is stabilan tartják pozíciójukat.

