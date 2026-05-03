200 ezer futott kilométer mellett is bíznak a magyarok a japán használt autókban
A hazai használtautó-piac egyik legstabilabb trendje továbbra is a japán modellek iránti erős kereslet. A Használtautó.hu 2026 első negyedéves adatai alapján a vevők jelentős része ma is a kiszámítható fenntartású, megbízható konstrukciókat keresi. Még akkor is, ha ezek az autók az átlagnál idősebbek és nagyobb futásteljesítményűek.
A középmezőnyben a Suzuki Vitara, a Honda Civic és a Toyota RAV 4 11–15 ezer közötti érdeklődést hozott. A Vitara a lista egyik legfiatalabb modellje 8,6 éves átlagéletkorral, miközben átlagára már meghaladja az 5,2 millió forintot. A RAV4 a legdrágábbak közé tartozik 7,64 millió forintos átlagárral, ami jól mutatja, hogy a japán SUV-k a magasabb árkategóriában is versenyképesek.
A tapasztalatok szerint a háttérben tudatos vásárlói döntések állnak. A Toyota, Suzuki és Honda modellek jó értéktartása, kedvező fenntartási költsége és kiszámítható működése hosszú ideje erős bizalmat épített ki a magyar piacon. A Swift, Yaris vagy Corolla méretben és fogyasztásban is jól illeszkedik a mindennapi használathoz, így a modernebb, alternatív hajtású modellek térnyerése mellett is stabilan tartják pozíciójukat.