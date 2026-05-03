200 ezer futott kilométer mellett is bíznak a magyarok a japán használt autókban

A tíz legnépszerűbb japán modell a teljes érdeklődés 11%-át adja, miközben a hirdetések mindössze 6%-át teszik ki. A lista élén toronymagasan aáll 30 500 érdeklődéssel. Az átlagosan 1,68 millió forintért kínált típus 18 éves átlagéletkorral szerepel a piacon, mégis folyamatosan erős kereslet van rá. Hasonló jelenség látható aesetében is, közel 19 éves átlagéletkor mellett több mint 10 ezer érdeklődés érkezett.A dobogó második és harmadik helyét aés afoglalja el 17 800, illetve 17 400 érdeklődéssel. A Corolla átlagosan 4,76 millió forintért érhető el, 11 éves átlagéletkor mellett, míg a Yaris 3,1 millió forintos átlagáron, közel 13,6 évesen szerepel a kínálatban.

A középmezőnyben a Suzuki Vitara, a Honda Civic és a Toyota RAV 4 11–15 ezer közötti érdeklődést hozott. A Vitara a lista egyik legfiatalabb modellje 8,6 éves átlagéletkorral, miközben átlagára már meghaladja az 5,2 millió forintot. A RAV4 a legdrágábbak közé tartozik 7,64 millió forintos átlagárral, ami jól mutatja, hogy a japán SUV-k a magasabb árkategóriában is versenyképesek.

A tapasztalatok szerint a háttérben tudatos vásárlói döntések állnak. A Toyota, Suzuki és Honda modellek jó értéktartása, kedvező fenntartási költsége és kiszámítható működése hosszú ideje erős bizalmat épített ki a magyar piacon. A Swift, Yaris vagy Corolla méretben és fogyasztásban is jól illeszkedik a mindennapi használathoz, így a modernebb, alternatív hajtású modellek térnyerése mellett is stabilan tartják pozíciójukat.