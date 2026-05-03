2026. 05. 03.
200 ezer futott kilométer mellett is bíznak a magyarok a japán használt autókban
A hazai használtautó-piac egyik legstabilabb trendje továbbra is a japán modellek iránti erős kereslet. A Használtautó.hu 2026 első negyedéves adatai alapján a vevők jelentős része ma is a kiszámítható fenntartású, megbízható konstrukciókat keresi. Még akkor is, ha ezek az autók az átlagnál idősebbek és nagyobb futásteljesítményűek.
2026. 04. 21.
Ez is ritka: rövidesen egyetlen villanyautót sem kínál majd Európának a neves japán gyártó!
Tisztán elektromos meghajtású autó nélkül maradt a Honda Európában, miután az egyetlen modelljük forgalmazását is megszüntették.
2026. 04. 08.
Lépett a Honda is: mostantól ekkora garanciát ad a japán márka az autóira!
Tovább bővül azon gyártók listája, amelyek a kiterjesztett garanciával próbálják magukhoz csábítani a vásárlókat. De mit jelent mindez a Honda esetében? Íme a részletek!
2026. 03. 25.
Kihátrál a Honda: mégsem dobják piacra a Sony villanyautóját
Már a próbagyártás megkezdése után kényszerül feladni autóipari terveit az elektronikai óriáscég, a piaci bevezetés előtti utolsó pillanatban.
2026. 03. 21.
Videó: Igazi gyorsulási versenyen a Halálos Iramban tuningautói!
Valós körülmények között álltak ki egymás ellen a Halálos Iramban filmek legendás tuningautói, kiderült, hogy melyik a leggyorsabb a brigádból.
2026. 03. 16.
Titkos tipp - Honda Civic friss arccal
Nem botlasz bele a hirdetéseibe lépten-nyomon, ám még mindig kitartóan jelen van az alsó-középkategóriában a Honda Civi, ami kategóriája egyik legjobbja. Most már csak hibridként, csak 5 ajtóval.
2026. 03. 14.
Új alkatrészeket gyárt a Honda a legendás NSX-hez
A klasszikus sportautók tulajdonosai számára az egyik legnagyobb kihívás az alkatrész-ellátás. A Honda azonban nem hagyja magára a hűséges NSX vásárlókat.
2026. 03. 07.
Tisztán elektromos hajtással tér vissza a Honda Insight
Az első generációs coupé után jött a hatchback, szedánként vonult vissza, most pedig ismét új bőrbe bújt az Insight: felszedett egy kis crossoveres többletet.
2026. 02. 22.
Retrovonat: egy kei car is lehet méregzsák!
Tökéletes válasz a Hondától, hogyan lehet igazán karakteres kisautót csinálni az elektromos modellek korában.
2026. 01. 16.
Ennyibe kerülnek most az egykori legendák!
Ismét körülnéztük a használtautó-piacon: vajon mennyiért lehet hozzájutni azokhoz a rég nyugdíjba vonult járművekhez, amelyekről a gyártók az újdonságaikat nevezik el?
2026. 01. 14.
Így fog kinézni az új Honda logó!
2027-től már sorozatgyártott autókon is láthatod majd a Honda új, világító emblémáját: mutatjuk, milyen modellek kapják meg először!
2026. 01. 03.
Így lesz retro kisbusz a Honda egyterűiből!
Japánban olyan átalakítást kínál egy tuningcég, amelytől a kis belpiacos egyterűekből a '80-as évek Amerikájának kisbuszaira emlékeztető masina lesz
2025. 12. 22.
A gombok ereje? Teszten a frissített Honda HR-V
Ha eleged van a kínai, vagy csak simán a kínaiakat majmoló modern autók képernyőrengetegéből és tech-extra áradatából, akkor íme egy kényelmes, igényes crossover, ami nem állt be a sorba!
2025. 11. 14.
Váratlan fordulat: mégis egymásra találhat a Honda és a Nissan?
Jelenleg úgy tűnik, a Nissan és a Honda nem fog egyesülni, viszont amennyiben igazak a jelenlegi hírek, úgy komoly stratégiai megállapodás születhet a felek között. De mit is jelent ez pontosan?
2025. 11. 07.
Sejtelmes fotót tett közzé a Honda! Ilyesmi lesz az új Civic?
Bár a Civic nemrég kapott frissítést, a Honda már a következő generáción dolgozik. A prototípusról meg is osztottak néhány fotót, íme!
2025. 11. 03.
Létezik használt hibrid kétmillióért? Utánajártunk!
Nem csak hétköznapi szaladgálós hibrideket, de akár prémium SUV modelleket vagy amerikai különlegességeket is kaphatsz elektromos rásegítéssel kétmillió forint alatt: íme a kínálat!
2025. 10. 30.
Tényleg ez lesz itthon az egyik legolcsóbb Honda?
Leleplezte a Honda a 0 sorozat következő tagját, amely egyben a belépő szintű modell is. Íme az első fotók az újdonságról!
2025. 10. 29.
Itthon is rendelhető a Honda Prelude, íme az ára!
Magyarországon is elérhetővé vált az új Honda Prelude, a márka legújabb kupéja. De vajon mennyibe kerül?