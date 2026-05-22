3,9 millió forintos szedánt dobott piacra a Honda: íme a frissített City!

A Honda City legújabb változata a napokban mutatkozott be Indiában. Akárcsak az elődje, a frissített modell is 4,58 méter hosszú, 1,75 méter széles és 1,49 méter magas, illetve továbbra is 2,6 méteres tengelytávval rendelkezik. A motorháztető alatt megmaradt a korábbi, 1,5 literes szívó benzinmotor 121 lóerővel és 145 Nm nyomatékkal, illetve sebességváltó-választék is változatlan: 6-fokozatú manuális vagy CVT automata. Mindezt extrák nélkül kevesebb, mint 1,2 millió indiai rúpiáért, vagyis nagyjából 3,9 millió forintért vihető haza.Látni kell azonban, hogy az extráknak keményen megkérik az árát. A csúcsváltozat 126 lóerős és 253 newtonméterre képes hibriddel érkezik, az utasterében 10,1 colos érintőképernyővel, szellőztethető első ülésekkel, 360 fokos kamerával, 8 hangszórós audiorendszerrel, vezeték nélküli telefontöltővel, hangulatvilágítással, vezeték nélküli Android Auto és Apple CarPlay rendszerrel, napfénytetővel, 2. szintű ADAS asszisztensekkel, 6 légzsákkal, emelkedőn való elindulássegítővel és így tovább. Ez a változat azonban már a hétmillió forintot közelíti a 2,1 millió rúpiás listaárával.