Autonavigator.hu
Autósvilág hírei2026. 05. 22.

3,9 millió forintos szedánt dobott piacra a Honda: íme a frissített City!

Az olcsó Honda szedán neve Magyarországon sem idegen, ám a jelenlegi generációt Európában nem forgalmazza a japán gyártó.

N
Németh Kornél
Betumeret18 px
⏱️ kb. 1 perc olvasás
A Honda City legújabb változata a napokban mutatkozott be Indiában. Akárcsak az elődje, a frissített modell is 4,58 méter hosszú, 1,75 méter széles és 1,49 méter magas, illetve továbbra is 2,6 méteres tengelytávval rendelkezik. A motorháztető alatt megmaradt a korábbi, 1,5 literes szívó benzinmotor 121 lóerővel és 145 Nm nyomatékkal, illetve sebességváltó-választék is változatlan: 6-fokozatú manuális vagy CVT automata. Mindezt extrák nélkül kevesebb, mint 1,2 millió indiai rúpiáért, vagyis nagyjából 3,9 millió forintért vihető haza. Látni kell azonban, hogy az extráknak keményen megkérik az árát. A csúcsváltozat 126 lóerős és 253 newtonméterre képes hibriddel érkezik, az utasterében 10,1 colos érintőképernyővel, szellőztethető első ülésekkel, 360 fokos kamerával, 8 hangszórós audiorendszerrel, vezeték nélküli telefontöltővel, hangulatvilágítással, vezeték nélküli Android Auto és Apple CarPlay rendszerrel, napfénytetővel, 2. szintű ADAS asszisztensekkel, 6 légzsákkal, emelkedőn való elindulássegítővel és így tovább. Ez a változat azonban már a hétmillió forintot közelíti a 2,1 millió rúpiás listaárával.
G

Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.

#hibrid #Honda #Honda CITY #India #indiai autó #olcsó autó

Ajánlott cikkek

Érkezik a full hibrid Octavia: kiderült, milyen motort kaphat!

Érkezik a full hibrid Octavia: kiderült, milyen motort kaphat!

Nem lesz többé elektromos Kia Niro!

Nem lesz többé elektromos Kia Niro!

Bejelentette a neves japán gyártó: nem áll át kizárólag villanyautók gyártására!

Bejelentette a neves japán gyártó: nem áll át kizárólag villanyautók gyártására!