Autonavigator.hu

Cimke

#hibrid

A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.

Autósvilág híreiSztoriTesztÚjdonság

Kapcsolódó szerzők

Gorzás GergőHorváth AndrásNémeth KornélHirdetés
Vajon lehetne esélye a Geely által bemutatott szedánnak Európában is?

2026. 05. 06.

Vajon lehetne esélye a Geely által bemutatott szedánnak Európában is?

Komoly erődemonstrációt tartott a Pekingi Autószalonon a Geely, a standuk kiemelt helyén pedig egy szedánt állítottak ki. De mit lehet róla tudni? Íme a részletek!

Ismét árat csökkentett a Citroën! Másfél millióval lett olcsóbb az egyik típus!

2026. 04. 23.

Ismét árat csökkentett a Citroën! Másfél millióval lett olcsóbb az egyik típus!

Folytatja a Citroën az autói árainak csökkentését, ezúttal a C5 Aircross SUV-ra hirdettek másfél millió forintos kedvezményt.

Guinness-rekorder lett a Geely! Elképesztően keveset fogyasztott a hibridjük

2026. 04. 17.

Guinness-rekorder lett a Geely! Elképesztően keveset fogyasztott a hibridjük

Az immár több mint 100 országban jelenlévő kínai autógyártó azt ígéri, hogy a közeljövőben további Geely modellek kapják meg azt a full hibrid hajtásláncot, amely beírta magát a Guinnes-rekordok könyvébe.

Új arcot kapott Európa egyik legkelendőbb Nissan modellje!

2026. 04. 16.

Új arcot kapott Európa egyik legkelendőbb Nissan modellje!

Sorra mutatja be az új, illetve frissített modelljeit a Nissan. Mutatjuk, hogyan fest az új X-Trail!

Tényleg a dízelek piacáról halásznak el vásárlókat a használt villanyautók és hibridek?

2026. 04. 10.

Tényleg a dízelek piacáról halásznak el vásárlókat a használt villanyautók és hibridek?

A számok alapján valóban lehetne arra következtetni, hogy dízelről váltanak villanyosított modellekre a vásárlók, ám erre a valóságban kicsi az esély.

Újabb kínai gyártó tör a Toyota babérjaira? Jön a hibrid Chery Tiggo7!

2026. 04. 02.

Újabb kínai gyártó tör a Toyota babérjaira? Jön a hibrid Chery Tiggo7!

Hibrid hajtással, de konnektorcsatlakozó nélkül erősíti a Tiggo7 választékát a Chery Magyarországon, íme az első információk a hamarosan érkező hibrid SUV-ról!

"Világelsők leszünk hibrid technológia terén" - íme az MG kínai csúcstechnikája testközelből!

2026. 03. 29.

"Világelsők leszünk hibrid technológia terén" - íme az MG kínai csúcstechnikája testközelből!

Sorozatgyártásba viszi a fél-szilárdtest akkumulátorokat és frissíti a Hybrid+ rendszerét az MG, mindezt egy németországi fejlesztési központtal fejelik meg. Mutatjuk, hogy mit láttunk a technológiával és innovációval foglalkozó kiállításukon.

Ilyen még nem volt! Már limuzint is kínál a smart!

2026. 03. 28.

Ilyen még nem volt! Már limuzint is kínál a smart!

Gyökeresen átalakult a Smart modellkínálata az elmúlt években, ennek újabb bizonyítéka a #6.

Kinek éri meg kifizetni a konnektoros változat felárát? Teszten a hibrid MG HS!

2026. 03. 23.

Kinek éri meg kifizetni a konnektoros változat felárát? Teszten a hibrid MG HS!

Mielőtt az MG HS Hybrid+ változatát tesztre vittem, lehetőségem nyílt egy kellemes kört tenni a konnektoros hajtással is: vajon melyik a jobb ár-érték arány terén?

Csak a hangja ne lenne ilyen: végsebesség-teszten a hibrid Toyota Yaris!

2026. 03. 21.

Csak a hangja ne lenne ilyen: végsebesség-teszten a hibrid Toyota Yaris!

Monoton, háromhengeres ordítással kényezteti a füleinket a Toyota Yaris 116 lóerős, hibrid hajtáslánca: de vajon mire képes az Autobahnon?

Világító emblémát és hűtőrácsot kap a franciák prémium SUV-ja

2026. 03. 18.

Világító emblémát és hűtőrácsot kap a franciák prémium SUV-ja

Bemutatkozott a DS 7 utódja, a jövőben N°7 néven forgalmazzák a francia crossovert, amely elektromos és hibrid hajtáslánccal is elérhető.

Titkos tipp - Honda Civic friss arccal

2026. 03. 16.

Titkos tipp - Honda Civic friss arccal

Nem botlasz bele a hirdetéseibe lépten-nyomon, ám még mindig kitartóan jelen van az alsó-középkategóriában a Honda Civi, ami kategóriája egyik legjobbja. Most már csak hibridként, csak 5 ajtóval.

Az első 500 vásárlónak extra kedvezmény jár: íme a Geely hazai árai!

2026. 03. 13.

Az első 500 vásárlónak extra kedvezmény jár: íme a Geely hazai árai!

Milliós árengedmények és esély egy kínai utazásra az első vásárlóknak: mutatjuk, hogy mit kínál a Geely és mennyiért!

Kedvezménnyel indítja a tavaszt a Fiat! Még olcsóbb a hibrid 500-as!

2026. 02. 28.

Kedvezménnyel indítja a tavaszt a Fiat! Még olcsóbb a hibrid 500-as!

Új lendületet vesz a Fiat és ráerősít arra, amiben mindig is jó volt. Elérhető áron: széles tömegek számára ideális autókat küldeni a piacra.

Ezek a Toyoták bizonyítják, van igény a hibrid autókra!

2026. 02. 27.

Ezek a Toyoták bizonyítják, van igény a hibrid autókra!

A Toyota nem ugrott ész nélkül a villanyosításba, ma pedig már nagyon úgy tűnik, ez volt a helyes lépés. Ugyanakkor a hibrid "forradalomból" a japán márka is kivette a részét, ennek pedig a mai napig érezni a hatását.

2,4 tonnás hibrid lett az új Audi RS 5

2026. 02. 19.

2,4 tonnás hibrid lett az új Audi RS 5

A BMW M és a Mercedes-AMG már meglépte, most az Audi is leleplezte az első konnektoros hibrid sportmodelljét.

Olyan hibridet villantott az Omoda, amelytől izzadhat a konkurencia!

2026. 02. 17.

Olyan hibridet villantott az Omoda, amelytől izzadhat a konkurencia!

Egyszerre két újdonsággal debütált az Omoda 5-ös. Enyhe ráncfelvarrásra küldték, emellett kapott egy full hibrid hajtásláncot is. Kipróbáltuk!

5 dolog, amiért szeretjük a hibrid MG modelleket

2026. 02. 12.

5 dolog, amiért szeretjük a hibrid MG modelleket

Nem minden hibrid egyforma, és bizony sok esetben jelentősek a különbségek a gyártók ajánlatai között. Az MG példáján mutatjuk be, hogy milyen részletekre érdemes odafigyelni, ha a megfontolt döntések híve vagy.