Cimke
#hibrid
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 06.
Vajon lehetne esélye a Geely által bemutatott szedánnak Európában is?
Komoly erődemonstrációt tartott a Pekingi Autószalonon a Geely, a standuk kiemelt helyén pedig egy szedánt állítottak ki. De mit lehet róla tudni? Íme a részletek!
2026. 04. 23.
Ismét árat csökkentett a Citroën! Másfél millióval lett olcsóbb az egyik típus!
Folytatja a Citroën az autói árainak csökkentését, ezúttal a C5 Aircross SUV-ra hirdettek másfél millió forintos kedvezményt.
2026. 04. 17.
Guinness-rekorder lett a Geely! Elképesztően keveset fogyasztott a hibridjük
Az immár több mint 100 országban jelenlévő kínai autógyártó azt ígéri, hogy a közeljövőben további Geely modellek kapják meg azt a full hibrid hajtásláncot, amely beírta magát a Guinnes-rekordok könyvébe.
2026. 04. 16.
Új arcot kapott Európa egyik legkelendőbb Nissan modellje!
Sorra mutatja be az új, illetve frissített modelljeit a Nissan. Mutatjuk, hogyan fest az új X-Trail!
2026. 04. 10.
Tényleg a dízelek piacáról halásznak el vásárlókat a használt villanyautók és hibridek?
A számok alapján valóban lehetne arra következtetni, hogy dízelről váltanak villanyosított modellekre a vásárlók, ám erre a valóságban kicsi az esély.
2026. 04. 02.
Újabb kínai gyártó tör a Toyota babérjaira? Jön a hibrid Chery Tiggo7!
Hibrid hajtással, de konnektorcsatlakozó nélkül erősíti a Tiggo7 választékát a Chery Magyarországon, íme az első információk a hamarosan érkező hibrid SUV-ról!
2026. 03. 29.
"Világelsők leszünk hibrid technológia terén" - íme az MG kínai csúcstechnikája testközelből!
Sorozatgyártásba viszi a fél-szilárdtest akkumulátorokat és frissíti a Hybrid+ rendszerét az MG, mindezt egy németországi fejlesztési központtal fejelik meg. Mutatjuk, hogy mit láttunk a technológiával és innovációval foglalkozó kiállításukon.
2026. 03. 28.
Ilyen még nem volt! Már limuzint is kínál a smart!
Gyökeresen átalakult a Smart modellkínálata az elmúlt években, ennek újabb bizonyítéka a #6.
2026. 03. 23.
Kinek éri meg kifizetni a konnektoros változat felárát? Teszten a hibrid MG HS!
Mielőtt az MG HS Hybrid+ változatát tesztre vittem, lehetőségem nyílt egy kellemes kört tenni a konnektoros hajtással is: vajon melyik a jobb ár-érték arány terén?
2026. 03. 21.
Csak a hangja ne lenne ilyen: végsebesség-teszten a hibrid Toyota Yaris!
Monoton, háromhengeres ordítással kényezteti a füleinket a Toyota Yaris 116 lóerős, hibrid hajtáslánca: de vajon mire képes az Autobahnon?
2026. 03. 18.
Világító emblémát és hűtőrácsot kap a franciák prémium SUV-ja
Bemutatkozott a DS 7 utódja, a jövőben N°7 néven forgalmazzák a francia crossovert, amely elektromos és hibrid hajtáslánccal is elérhető.
2026. 03. 16.
Titkos tipp - Honda Civic friss arccal
Nem botlasz bele a hirdetéseibe lépten-nyomon, ám még mindig kitartóan jelen van az alsó-középkategóriában a Honda Civi, ami kategóriája egyik legjobbja. Most már csak hibridként, csak 5 ajtóval.
2026. 03. 13.
Az első 500 vásárlónak extra kedvezmény jár: íme a Geely hazai árai!
Milliós árengedmények és esély egy kínai utazásra az első vásárlóknak: mutatjuk, hogy mit kínál a Geely és mennyiért!
2026. 02. 28.
Kedvezménnyel indítja a tavaszt a Fiat! Még olcsóbb a hibrid 500-as!
Új lendületet vesz a Fiat és ráerősít arra, amiben mindig is jó volt. Elérhető áron: széles tömegek számára ideális autókat küldeni a piacra.
2026. 02. 27.
Ezek a Toyoták bizonyítják, van igény a hibrid autókra!
A Toyota nem ugrott ész nélkül a villanyosításba, ma pedig már nagyon úgy tűnik, ez volt a helyes lépés. Ugyanakkor a hibrid "forradalomból" a japán márka is kivette a részét, ennek pedig a mai napig érezni a hatását.
2026. 02. 19.
2,4 tonnás hibrid lett az új Audi RS 5
A BMW M és a Mercedes-AMG már meglépte, most az Audi is leleplezte az első konnektoros hibrid sportmodelljét.
2026. 02. 17.
Olyan hibridet villantott az Omoda, amelytől izzadhat a konkurencia!
Egyszerre két újdonsággal debütált az Omoda 5-ös. Enyhe ráncfelvarrásra küldték, emellett kapott egy full hibrid hajtásláncot is. Kipróbáltuk!
2026. 02. 12.
5 dolog, amiért szeretjük a hibrid MG modelleket
Nem minden hibrid egyforma, és bizony sok esetben jelentősek a különbségek a gyártók ajánlatai között. Az MG példáján mutatjuk be, hogy milyen részletekre érdemes odafigyelni, ha a megfontolt döntések híve vagy.