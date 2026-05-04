2026. 05. 04.
Suzukival előzött a kanyarodósávban: kitalálod, milyen autó haladt a sor elején?
Nem csak német prémiumautókkal rendszeresek a pofátlan és szabálytalan előzések: ezúttal egy Suzuki Vitara sofőrje mutatta be, hogyan ne hajts el a sor mellett.
2026. 05. 03.
200 ezer futott kilométer mellett is bíznak a magyarok a japán használt autókban
A hazai használtautó-piac egyik legstabilabb trendje továbbra is a japán modellek iránti erős kereslet. A Használtautó.hu 2026 első negyedéves adatai alapján a vevők jelentős része ma is a kiszámítható fenntartású, megbízható konstrukciókat keresi. Még akkor is, ha ezek az autók az átlagnál idősebbek és nagyobb futásteljesítményűek.
2026. 04. 02.
Beszáll a Suzuki is a garanciaháborúba: mutatjuk, hány évet adnak!
Egyre több gyártó kínál 7-8 éves garanciát alapáron vagy akár extra szolgáltatásként Magyarországon. Erre dob még egy lapáttal a Suzuki: íme az ajánlatuk!
2026. 04. 02.
Álcázott Octaviák és felmatricázott Suzukik? Mutatjuk a több száz új rendőrautót!
A rendőrség járműparkja 264, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács járműparkja pedig 5 új autóval bővült, mutatjuk milyen autók segítik a gyors reagálást és a biztonságos szolgálatellátást!
2026. 03. 24.
Tovább öregedett a hazai autópark: ennyi idős ma egy átlagos autó Magyarországon!
Februárban több mint 82 ezer használt személyautó talált új gazdára Magyarországon. Továbbra is a Volkswagen vezeti a márkák versenyét, ám sajnos egyre idősebb autók mozgatják a hazai piacot.
2026. 03. 12.
50 helyett 150 km/óra, egy hónapos jogsival: videón a brutális baleset
A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki - a vád szerint - friss jogosítvánnyal, a megengedett sebességet jelentősen túllépve okozott súlyos balesetet.
2026. 03. 10.
Retteghet a Jimny? Ilyen lesz a Renault Bridger!
Íme a Renault kisméretű terepjárója: a Bridger 4 méter alatti hosszával, tágas utasterével és terepképességeivel hódítaná meg a világot.
2026. 03. 10.
Belehajtott az energiaelnyelőbe a Suzukival: vajon te látod, hol hibázott?
Fizikalecke hozzá nem értő sofőröknek: ezért ne becsüld túl az autód megállási és irányváltoztatási képességeit az autópályán!
2026. 02. 18.
4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!
Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!
2026. 02. 15.
Fontos változás a Magyar Suzuki életében: új vezérigazgató a vállalat élén!
Március elsejétől új vezérigazgatója lesz a Magyar Suzukinak, aki már korábban is dolgozott a japán márka itteni leányvállalatánál. De mit lehet még ezentúl tudni róla? Máris mutatjuk!
2026. 02. 09.
Bombahír: a hatodik generációs RAV4-ből is készül Suzuki! Íme a vadiúj Across!
Derült égből villámcsapásként bemutatta a Suzuki a vadiúj Acrosst, amely kizárólag PHEV hajtáslánccal lesz elérhető. De mit lehet tudni az újonnan bemutatott modellről? Íme a részletek!
2026. 01. 09.
Videó: kimentek a fiatalok driftelni egy Suzukival, az árokban kötöttek ki!
Hiába a széles út, mégis az árokban ért véget a driftelés a fiatalok számára egy gödi úton. Íme a teljes videó!
2026. 01. 06.
2025-ben sem talált legyőzőre, ez volt Magyarország kedvenc autógyártója!
A haszongépjárműveket és a személyautókat összeadva sorozatban negyedjére szerezte meg a győzelmet a japán márka. Íme a pontos számok!
2026. 01. 06.
Ez a márka adta el 2025-ben a legtöbb személyautót Magyarországon!
2025-ben sem fordult a feje tetejére a magyarországi újautó-piac, ugyanakkor egész évben nyitott kérdés volt, végül melyik márka hozza majd össze a legtöbb eladást a személygépkocsik mezőnyében. Íme a válasz!
2026. 01. 01.
Ilyen vagány terepjáró tanulmányautókkal készül a Suzuki 2026-ra
Öt érdekes koncepciót is bemutat a Suzuki januárban a Tokiói Autószalonon: akadnak közöttük különösen érdekes járművek.
2025. 12. 23.
Bemutatkozott az új Suzuki Across! Vajon hozzánk is érkezik?
Az év utolsó napjaira is tartogatott egy premiert a Suzuki, ugyanis bemutatták a vadiúj Across szabadidő-autót. Mit érdemes tudni róla? Máris mutatjuk!
2025. 12. 18.
Azt hiszed, hogy csak terepre jó az összkerékhajtás? Suzukival mutatjuk, mire jó még!
Valószínűleg a legtöbben a terepjárásra gondolnak, ha meglátják a 4x4, a 4WD, vagy épp az AWD feliratokat, illetve a Suzuki esetében az AllGrip logót. Pedig máskor is nagyon jól jön ez a megoldás!
2025. 12. 06.
Újra biztonságban az öreg Suzukik: elfogták a sorozatos autófeltörőket!
Mindig ugyanolyan autókat, öreg Suzuki Swifteket törtek fel az elkövetők, akiket egyetlen elhibázott döntés miatt sikerült elfogniuk a rendőröknek.