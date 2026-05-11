2026. 05. 11.
Még mindig a Toyota a világ legnagyobb autógyártója
Bár a Toyota Motor Corporation nyereségét jelentősen visszafogták az amerikai vámok és a költségoldali nyomások, a japán autógyártó a 2026-os pénzügyi évben is növelni tudta árbevételét és globális eladásait. A vállalat eredményei jól mutatják, hogy a Toyota üzleti modellje továbbra is kiemelkedően ellenálló.
2026. 05. 09.
22 év után vonul nyugdíjba a népszerű Toyota modell, mutatjuk az utódját!
A Toyota egyik legismertebb haszonjárműve radikális átalakulás előtt áll: a Hiace új generációja szakít a több mint két évtizede megszokott megoldásokkal.
2026. 05. 03.
200 ezer futott kilométer mellett is bíznak a magyarok a japán használt autókban
A hazai használtautó-piac egyik legstabilabb trendje továbbra is a japán modellek iránti erős kereslet. A Használtautó.hu 2026 első negyedéves adatai alapján a vevők jelentős része ma is a kiszámítható fenntartású, megbízható konstrukciókat keresi. Még akkor is, ha ezek az autók az átlagnál idősebbek és nagyobb futásteljesítményűek.
2026. 04. 25.
Ez a Toyota valószínűleg Európában is sikeres lehetne
Öt hónappal az online világpremier után a Toyota Land Cruiser FJ hivatalosan is megérkezett Thaiföldre, oda, ahol gyártják (ez az első Land Cruiser, ami nem Japánban készül). A Bangkoki Autószalonon a Toyota a szériaváltozat mellett rögtön négy, egyedi stílusú koncepcióautót is bemutatott. Mind a négy gyári Toyota tartozékok és bárki számára elérhető utángyártott kiegészítők keverékét tartalmazza.
2026. 04. 16.
Frissült a magyarok kedvenc Toyotája! Íme az új Yaris Cross!
A Yaris Cross is megkapja a Toyota új formanyelvét, a dizájnbeli változtatások mellett viszont többnyire nincs túl sok újdonság.
2026. 04. 13.
Toyota kávéval indítjuk a napot
A Toyota egy japán kávégyártó vállalattal karöltve négy különleges keveréket állított elő, amelyeket a Toyota Crown modellcsalád tagjai ihlettek, elkészítésében pedig a jövő egyik lehetséges üzemanyagát: a hidrogént hívták segítségül.
2026. 04. 08.
Óriási meglepetés a hazai újautó-piacon!
Több személyautót és kishaszongépjárművet helyeztek forgalomba 2026 első három hónapjában, mint a múlt esztendő azonos időszakában, ezzel együtt pedig a top 10-ben is érdekes elmozdulások történtek.
2026. 04. 07.
Vajon folytatódhat a sikertörténet? Próbán a Toyota RAV4 új generációja
1994-es bemutatása óta a RAV4 a Toyota egyik legkelendőbb modelljévé vált világszerte: több mint 15 millió darabot adtak el belőle 180 országban. Európában a RAV4 a Toyota folyamatos növekedésének alappillére, eddig több mint 2,5 millió példány talált gazdára, így a márka legnépszerűbb SUV modellje és legkelendőbb import autója. Így hát nagyon nem mindegy, milyen lett a hatodik generáció.
2026. 03. 25.
"Mi nem egy ligában játszunk a japán gyártókkal" - Interjú a Geely hazai elnökével
A kései piacra lépésről, a tervezett eladási számokról, illetve egy esetleges magyarországi gyárról is kérdeztük a Geely hazai elnökét.
2026. 03. 23.
Beárazták a Toyota RAV4 konnektoros hibrid változatát!
Mutatjuk, hogy mennyibe kerül Magyarországon a Toyota 100 kilométeres elektromos hatótávval rendelkező SUV modellje!
2026. 03. 22.
Ilyen a tisztán elektromos Toyota C-HR! Érdemes lecsapni rá a mostani árkedvezménnyel?
Nagyon sokat vár a Toyota a C-HR+-tól, hiszen egy jól csengő típus kapott tisztán elektromos alternatívát. De a neven túl van bármi közös a két típusban? Íme a válasz!
2026. 03. 21.
Videó: Igazi gyorsulási versenyen a Halálos Iramban tuningautói!
Valós körülmények között álltak ki egymás ellen a Halálos Iramban filmek legendás tuningautói, kiderült, hogy melyik a leggyorsabb a brigádból.
2026. 03. 21.
Csak a hangja ne lenne ilyen: végsebesség-teszten a hibrid Toyota Yaris!
Monoton, háromhengeres ordítással kényezteti a füleinket a Toyota Yaris 116 lóerős, hibrid hajtáslánca: de vajon mire képes az Autobahnon?
2026. 03. 19.
Beárazták itthon a Toyota új SUV-ját! Íme a pontos ára!
Hazánkban is rendelhetővé vált a Toyota bZ4X megnyújtott változata, a Touring néven futó szabadidő-autó.
2026. 03. 13.
Tovább finomítják a Toyota Yaris izmos változatát
Az apró, de lényeges módosítások tovább javítják az utcai raliautó vezethetőségét. Új a kormánykerék és a gumiabroncs, emellett áthangolták a futóművet és a kormányzást is.
2026. 02. 27.
Ezek a Toyoták bizonyítják, van igény a hibrid autókra!
A Toyota nem ugrott ész nélkül a villanyosításba, ma pedig már nagyon úgy tűnik, ez volt a helyes lépés. Ugyanakkor a hibrid "forradalomból" a japán márka is kivette a részét, ennek pedig a mai napig érezni a hatását.
2026. 02. 21.
Frissítette a Yarist a Toyota Japánban!
Érdekes változásokat hozott a belpiacos frissítés, az újdonságok mellett meglepő módon kivezettek egy funkciót a kínálatból.
2026. 02. 19.
9,2 millió forintért is árul új RAV4-et a Toyota, de a magyarok ezt nem vehetik meg!
Bár Magyarországon már csak villanyosított hajtáslánccal kapható az új RAV4, a világ más pontjain egyéb alternatívákat is kínál a Toyota - ez pedig az árban is látványos.