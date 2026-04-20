2026. 04. 20.
Tartotta a szavát a Hyundai! Tényleg megcsinálták az Ioniq 3-at!
A koncepcióautót már hónapokkal ezelőtt bemutatták, a végleges változatot viszont csak most prezentálta a Hyundai.
2026. 04. 10.
Kína felé veszi az irányt a Hyundai Ioniq: íme az új, futurisztikus villanyautóik
Lehullott a lepel a Hyundai Ioniq termékcsalád kínai újdonságairól, íme a Venus szedán és az Earth crossover!
2026. 04. 01.
Kisautóból luxuslimuzin? Íme a Hyundai Caaaaasper!
A Hyundai miniautójából faragott limuzin minden igényt kielégít: íme az első felvételek a hamarosan érkező Caaaaasperről!
2026. 03. 31.
Videó: Ha nem akarod elengedni a motorok hangját! - Hyundai IONIQ 6 N!
Furcsa érzés, amikor Horváth András helyett vagy Horváth András, de még furcsább, amikor rángat a váltáskor egy villanyautó! Márpedig a Hyundai IONIQ 6N tudja ezt, más trükkökkel karöltve. Versenypályán próbáltuk, videó is van róla! De még az is trükkös!
2026. 02. 18.
4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!
Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!
2026. 02. 13.
A Hyundai új szintre emelte az autós reklámfilmek fogalmát
Akciófilmes reklámkampányt készítettek a Hyundai Palisade Hybridnek, ami az ÉV SUV-ja lett Észak-Amerikában.
2026. 02. 06.
18 hónapon belül 5 új autót mutat be a Hyundai Európában, mutatjuk, melyik lesz az első!
Sorra jönnek az elkövetkező másfél évben a Hyundai újdonságai, összesen 5 autóval bővül a kínálat, az első világpremierjére pedig mindössze néhány hónapot kell várni. Íme a részletek!
2026. 02. 05.
Ennyi a fizetése a cseh Hyundai gyár dolgozóinak!
Nošovicében elkészült az ötmilliomodik Hyundai, mutatjuk, hogy milyen modellvolt az, utána pedig megmutatjuk, mennyit lehet keresni Csehországban autógyári dolgozóként.
2026. 01. 22.
Beárazták itthon a Hyundai csúcsszedánját! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!
Hazánkba is megérkezett a Hyundai második olyan villanyautója, amely az N modellcsalád részeként jelent meg. De mennyi az annyi? Itt a válasz!
2026. 01. 04.
Új Hyundai 2,2 millió forintért: vajon mennyire lehet fapados?
A Hyundai i10-ből, illetve az alapjaira épülő Aura szedánból faragott taxit a koreai gyártó az indiai piacra.
2025. 12. 30.
Rengeteg SUV fogyott idén Európában, gondoltad volna, hogy ez volt a legnépszerűbb?
Immár zsinórban 4. éve a SUV-okból fogyott a legtöbb Európában, a népszerűségi versenyben pedig az első két helyen az egyik német gyártó két modellje szerepel. Mutatjuk, melyek ezek!
2025. 12. 22.
5,3 méter hosszú villanyautót hozhat Európába a Hyundai, íme az első fotó
Nem árulták el a koreaiak, hogy mit lepleznek majd le Brüsszelben, ám az egyetlen közzétett fénykép alapján szinte biztosra vehető, hogy a 9 személyes kisbuszuk elektromos változatáról van szó.
2025. 12. 11.
Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!
A rengeteg kínai autó mellett olyan slágermodellnek ígérkező típusokat is összetört az Euro NCAP, mint a friss Renault Clio, a full hibrid Toyota Aygo X, vagy épp a újgenerációs Volkswagen T-Roc. Íme a most tesztelt 19 modell részletes értékelése!
2025. 12. 09.
Visszatérhet a Hyundai i30 N, de nem úgy, ahogy szeretnéd
A gyártó nem erősítette meg hivatalosan, de nem is cáfolta a jelenlegi stratégiájukkal összeegyeztethetőnek tűnő pletykákat.
2025. 11. 21.
Íme a Hyundai új, brutális terepjárója
Az első skiccek feltűnése óta várja mindenki a Hyundai terepjáró újdonságát, ám a tanulmányból szinte biztosan nem lesz sorozatgyártású modell.
2025. 11. 21.
A Hyundai után a Ford is elkezd az Amazonon autókat árulni
Amíg a koreaiak új autókat hirdettek a platformon, a Ford az ellenőrzött használt autóit hirdeti a kereskedelmi platformon.
2025. 11. 19.
Napokon belül bemutatkozik a legújabb Hyundai! Várhatóan így fog kinézni!
Még a héten bemutatja a Hyundai a napokban bejelentett újdonságát, amely jóval több lehet, mint aminek elsőre tűnik. Íme a részletek!
2025. 11. 09.
-7 fokban, autópályán hajtották meg a villany-Daciát! Íme az eredmény!
Az Euro NCAP társszervezete megnézte, mennyit tud cseppet sem ideális körülmények között a piac egyik legolcsóbb villanyautója, a Dacia Spring, de mellette a Hyundai Inster, illetve a VW ID.4 is terítékre került.