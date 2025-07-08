2025. 07. 08.
Ekkor nyugdíjazhatja a Kia a legolcsóbb modelljét
A Kia jelenleg kifejezetten jól áll a villanyautókkal, azonban nagy kérdés, mi lesz a belső égésű motorral hajtott típusokkal. Több érdekességet is elárult ezzel kapcsolatban a márka elnöke.
2025. 06. 23.
Sokkal több kárt okoznak az autóiparban a környezetvédelmi szabályok, mint gondoltad volna!
A Stellantis felügyelőbizottságának elnöke azt állítja, hogy a mérnökeik a munkaidejük 25 százalékában „nem teremtenek hozzáadott értéket”, mert az EU szabályozásnak próbálják megfeleltetni a járműveket.
2025. 06. 18.
Jávorszarvasteszten járt az egyik legolcsóbb itthon is kapható villanyautó!
Nemrég itthon is elérhetővé vált a Leapmotor kis villanyautója, a T03. Vajon sikerült teljesítenie a jávorszarvastesztet?
2025. 06. 02.
Full hibrid hajtáslánccal frissül a piac egyik legolcsóbb modellje! Nem lesz így túl drága?
Az Aygo X eddig bizonyos szempontból kakukktojásnak számított a Toyota modellpalettáján, viszont most az apróság is beáll a sorba. Íme a legfontosabb újdonságok!
2025. 05. 07.
Már fizikai valójában is létezik az új Yugo!
Prototípust villantott a Yugo az újjászülető háromajtós ferdehátújáról, amely egyetlen fontos alapelv alapján készül: minél olcsóbb legyen.
2024. 12. 28.
Baltával faragták a Kia új kisautóját
Növekszik az indiai vásárlóerő, ezért az autógyártók egyre több lokális modellel kedveskednek a helyi vásárlóknak. A Kia a Syrost veti be a nyüzsgő konkurencia ellen.
2024. 11. 16.
Így festett a Honda első villanyautója
Az EV Plus erősen limitált példányszámban készült, a japánok itt még csak óvatosan tapogatózva lépkedtek az alternatív hajtás irányába.
2024. 11. 09.
Így fér bele a V6-os a Daewoo Matizba
Az autós hierarchia alsó felén tanyázó Matiz mindenből a legkisebbet kapta, a Porsche felnis V6-os Daewoo viszont pont az az autó, ami le fog tolni a pályán.
2024. 10. 19.
Így frissült a Citroën 8 lóerős kisautója
Átszabott, kacsásabb arccal folytatja karrierjét az Ami, a műanyag bódé továbbra is a szimmetriának hódol.
2024. 10. 12.
Elfeledett öreg kisautó villamosításával ünnepel a Kia
Kéziváltós villanyautóval ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kia, de vajon honnan is indult a koreai autómárka?
2024. 09. 14.
25 éve toppant be a Škoda Fabia a kisautók közé
Egy szép keddi napon, 1999. szeptember 14-én pillanthatta meg testközelből a nagyközönség a Škoda újkori történetének második nagy dobását, a Fabiát. A kisautó először a Frankfurti Autószalonon mutatta meg magát élőben.
2024. 09. 01.
Videó: Mazda bőrbe bújt Toyota, vagy Toyota bőrbe bújt Mazda?
Egyértelműen Toyota bőrbe bújt Mazdáról beszélhetünk. Videón mutatjuk meg az átemblémázott kisautót.
2024. 08. 07.
Veszélyben Magyarország legolcsóbb új autójának jövője?
A Mitsubishi két évvel ezelőtt Japánban, most pedig Amerikában is levette a modellpalettáról a Space Star kisautót. Amennyiben Európából is eltűnik, úgy a Magyarországon kapható legolcsóbb új gépkocsi is búcsúzik.
2024. 07. 21.
Európában egy Dacia a legkelendőbb autó
Évek óta csak a dobogó második helyén szerepel a Dacia Sandero az autóeladási versenyben, de idén úgy tűnik, sikerül a trónfosztás.
2024. 06. 29.
Van értelme ezer lóerőig húzni egy Toyota Yarist?
Van bőven potenciál a legerősebb Yarisban, a GR 1,6 literes háromhengerese azt sem bánja, ha közel négyszer annyi lóerőt kell produkálnia.
2024. 05. 27.
Nem viselhet olasz zászlót a francia eredetű, afrikai Fiat
Az Alfa Romeo után a Fiat orrára is rákoppintott a hatóság, mert a külföldön készült autókat nem lehet "olaszosítani".
2024. 05. 25.
Ha túl drága a Jimny, itt a Suzuki másik terepes doboza!
Mindössze 4 millió forintnak megfelelő japán jent kérnek a frissített Suzuki Hustler csúcsmodelljéért, amelyet kifejezetten a túrázóknak fejlesztettek.
2024. 05. 20.
Szuperolcsó elektromos kisautót dobott piacra a VinFast
Egészen vállalható külsejű, Fiat Cinquecento méretű villanyautó a vietnami VinFast legújabb dobása, az apróság bőven négymillió alatt hazavihető.