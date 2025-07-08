Ekkor nyugdíjazhatja a Kia a legolcsóbb modelljét

2025. 07. 08.

A Kia jelenleg kifejezetten jól áll a villanyautókkal, azonban nagy kérdés, mi lesz a belső égésű motorral hajtott típusokkal. Több érdekességet is elárult ezzel kapcsolatban a márka elnöke.

Sokkal több kárt okoznak az autóiparban a környezetvédelmi szabályok, mint gondoltad volna!

2025. 06. 23.

A Stellantis felügyelőbizottságának elnöke azt állítja, hogy a mérnökeik a munkaidejük 25 százalékában „nem teremtenek hozzáadott értéket”, mert az EU szabályozásnak próbálják megfeleltetni a járműveket.

Jávorszarvasteszten járt az egyik legolcsóbb itthon is kapható villanyautó!

2025. 06. 18.

Nemrég itthon is elérhetővé vált a Leapmotor kis villanyautója, a T03. Vajon sikerült teljesítenie a jávorszarvastesztet?

Full hibrid hajtáslánccal frissül a piac egyik legolcsóbb modellje! Nem lesz így túl drága?

2025. 06. 02.

Az Aygo X eddig bizonyos szempontból kakukktojásnak számított a Toyota modellpalettáján, viszont most az apróság is beáll a sorba. Íme a legfontosabb újdonságok!

Már fizikai valójában is létezik az új Yugo!

2025. 05. 07.

Prototípust villantott a Yugo az újjászülető háromajtós ferdehátújáról, amely egyetlen fontos alapelv alapján készül: minél olcsóbb legyen.

Baltával faragták a Kia új kisautóját

2024. 12. 28.

Növekszik az indiai vásárlóerő, ezért az autógyártók egyre több lokális modellel kedveskednek a helyi vásárlóknak. A Kia a Syrost veti be a nyüzsgő konkurencia ellen.

Így festett a Honda első villanyautója

2024. 11. 16.

Az EV Plus erősen limitált példányszámban készült, a japánok itt még csak óvatosan tapogatózva lépkedtek az alternatív hajtás irányába.

Így fér bele a V6-os a Daewoo Matizba

2024. 11. 09.

Az autós hierarchia alsó felén tanyázó Matiz mindenből a legkisebbet kapta, a Porsche felnis V6-os Daewoo viszont pont az az autó, ami le fog tolni a pályán.

Így frissült a Citroën 8 lóerős kisautója

2024. 10. 19.

Átszabott, kacsásabb arccal folytatja karrierjét az Ami, a műanyag bódé továbbra is a szimmetriának hódol.

Elfeledett öreg kisautó villamosításával ünnepel a Kia

2024. 10. 12.

Kéziváltós villanyautóval ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kia, de vajon honnan is indult a koreai autómárka?

25 éve toppant be a Škoda Fabia a kisautók közé

2024. 09. 14.

Egy szép keddi napon, 1999. szeptember 14-én pillanthatta meg testközelből a nagyközönség a Škoda újkori történetének második nagy dobását, a Fabiát. A kisautó először a Frankfurti Autószalonon mutatta meg magát élőben.

Videó: Mazda bőrbe bújt Toyota, vagy Toyota bőrbe bújt Mazda?

2024. 09. 01.

Egyértelműen Toyota bőrbe bújt Mazdáról beszélhetünk. Videón mutatjuk meg az átemblémázott kisautót.

Veszélyben Magyarország legolcsóbb új autójának jövője?

2024. 08. 07.

A Mitsubishi két évvel ezelőtt Japánban, most pedig Amerikában is levette a modellpalettáról a Space Star kisautót. Amennyiben Európából is eltűnik, úgy a Magyarországon kapható legolcsóbb új gépkocsi is búcsúzik.

Európában egy Dacia a legkelendőbb autó

2024. 07. 21.

Évek óta csak a dobogó második helyén szerepel a Dacia Sandero az autóeladási versenyben, de idén úgy tűnik, sikerül a trónfosztás.

Van értelme ezer lóerőig húzni egy Toyota Yarist?

2024. 06. 29.

Van bőven potenciál a legerősebb Yarisban, a GR 1,6 literes háromhengerese azt sem bánja, ha közel négyszer annyi lóerőt kell produkálnia.

Nem viselhet olasz zászlót a francia eredetű, afrikai Fiat

2024. 05. 27.

Az Alfa Romeo után a Fiat orrára is rákoppintott a hatóság, mert a külföldön készült autókat nem lehet "olaszosítani".

Ha túl drága a Jimny, itt a Suzuki másik terepes doboza!

2024. 05. 25.

Mindössze 4 millió forintnak megfelelő japán jent kérnek a frissített Suzuki Hustler csúcsmodelljéért, amelyet kifejezetten a túrázóknak fejlesztettek.

Szuperolcsó elektromos kisautót dobott piacra a VinFast

2024. 05. 20.

Egészen vállalható külsejű, Fiat Cinquecento méretű villanyautó a vietnami VinFast legújabb dobása, az apróság bőven négymillió alatt hazavihető.