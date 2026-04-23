2026. 04. 23.
Hatalmas ráncfelvarrást kapott a 7-es BMW! Rá sem ismerni belülről!
Kívül-belül vadiúj megjelenést kapott a 7-es BMW, amelyen immár az új Neue Klasse stílusjegyei a meghatározóak.
2026. 04. 17.
Újabb Mercedes műszerfala válik hatalmas kijelzővé! Íme az új C-osztály utastere!
Csupán pár napot kell várni az új Mercedes-Benz C-osztály leleplezéséig, a márka pedig nem elsötétített fotókkal, hanem az utastér megvillantásával hangol a premierre.
2025. 10. 08.
A Toyota új luxusmárkája a Bentley, a Rolls-Royce és a Maybach riválisa lesz
A világ legnagyobb autógyártója, a Toyota újabb mérföldkőhöz érkezik: az eddig kizárólag a japán piacon elérhető Century globális színrelépése lehet a küszöbön.
2025. 08. 15.
Kína már lejárt lemez? Vietnamban készülő, teljesen önvezető autó érkezhet Európába 2026-ban
A kormánykerék helyén is képernyő, a sofőr helyett pedig szenzorok és mesterséges intelligencia: ezt ígéri a Tensor új, sorozatgyártásra érett luxusautója.
2025. 05. 29.
Ez ma a francia luxus csúcsa? - Itthon az első DS N°8!
Nem csak a DS, a Stellantis is sokat vár a N°8-tól, hiszen óriási hatótávot kínálnak, ráadásul a luxus legmagasabb fokán, mindezt kategóriájában kedvező áron.
2025. 05. 10.
Alig akad vevő a Cadillac méregdrága csúcsmodelljére
A Cadillac eleve nem tervezett jelentős szériával, az impozáns villanyautót közel két nap alatt kézzel szerelik össze.
2025. 05. 01.
Kategóriájához képest fillérekért adja luxusautóját a Huawei
Az S800 külsejét már tavaly leleplezték a kínaiak, ezúttal az utastérbe engedtek betekintést.
2025. 02. 06.
28,9 milliót kérnek ezért a 15 éves Audiért!
10 henger, 525 lóerő, két ülés, a motor pedig a sofőr és az utas mögött: de vajon érhet 15 évesen közel 30 millió forintot?
2024. 11. 30.
Ilyen a Rolls-Royce, ha a Huawei készíti
A Maybach, a Rolls-Royce és a Porsche szerelemgyerekének tűnik a Maextro S800.
2024. 11. 23.
Ráncfelvarrással kezdi a következő modellévet a Lexus ES
Megette kenyere javát az ES jelenlegi nemzedéke, ám nyugdíjazás helyett egy újabb frissítéssel tartja életben a Lexus.
2024. 11. 16.
Vége az aranykorszaknak? Zuhanórepülésben a Porsche eladásai
Nem meglepő módon tavaly is rekordot állított fel a Porsche, 2009 óta minden év új csúcsot hoz, ám az idei esztendő nem sikerült olyan jól.
2024. 11. 13.
Hivatalosan is leáldozott a normális Audi sportmodellek csillaga
A sportmodellek megszüntetésének bizony nyomós oka van. Ez pedig még véletlenül sem a környezetvédelem, a helyüket ugyanis még kevésbé környezetbarát modellek veszik át.
2024. 11. 09.
Itt a vége, nincs többé hagyományos Audi A6
Tovább villamosít az Audi, de másokkal ellentétben igyekeznek megtalálni az egyensúlyt a dugattyús és az akkumulátoros modellek között.
2024. 10. 16.
Ilyen autókat vesznek a magyarok 80 millió forint felett!
Itthon a legnépszerűbb luxusautók listáját a Mercedes és a Lamborghini dominálja, mellettük a Porsche, a Bentley és a McLaren fért a top 10-be.
2024. 10. 14.
Ezek a legnehezebben eladható új autók Amerikában
A tizenöt legnépszerűtlenebb autó között több meglepetés is akad, de egyes esetekben borítékolható volt a kudarc.
2024. 10. 05.
A német taxi már nem Mercedes, bedőlt a vajszínű autók eladása
Drasztikusan visszaesett a taxinak szánt Mercedesek vásárlása, ami kifejezett célja volt a gyártónak.
2024. 09. 17.
Videón a Lexus itthon kapható legnagyobb prémium SUV modellje!
A Lexus Magyarország legújabb videójában az RX, avagy becsületes nevén a Radiant Crossover modellel ismerkedhettek meg közelebbről!
2024. 09. 14.
Ilyen lehetne a modern Citroën SM, ha feltámasztaná a DS
Tízéves fennállását ünnepli a DS az SM Tribute tanulmánnyal, a látványos koncepciómodell bizonyos megoldásai az évtized végén akár a sorozatgyártásban is megjelenhetnek.