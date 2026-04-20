#menetpróba
2026. 04. 20.
Világító Jeep felirattal érkezett meg a Compass harmadik generációja
A Stellantis közepes (STLA Medium) platformjára építették meg a Jepp Compass harmadik generációját, de figyeltek arra, hogy megmaradjon az autó egyedi karaktere és a márka terepjárós identitása. Itthon próbáltuk!
2026. 04. 10.
Melyik a legjobb Lamborghini?
Nem ez a hét legfontosabb kérdése, de az élet úgy szép, ha néha ábrándozunk, mert aztán idővel ez vezethet el oda, hogy döntéshelyzetbe kerülünk. Melyik Lamborghini modellt vegyem? Nos, a kérdés valójába nem az, hogy melyik a legjobb, hanem az, hogy melyik miért jó? Most lehetőségünk nyílt közelebbről is megismerkedni a legendás olasz sportautógyártó termékeivel, így tudunk egy kis útmutatót adni az álmodozóknak, vagy esetleg a tényleges vásárlóknak is.
2026. 04. 07.
Vajon folytatódhat a sikertörténet? Próbán a Toyota RAV4 új generációja
1994-es bemutatása óta a RAV4 a Toyota egyik legkelendőbb modelljévé vált világszerte: több mint 15 millió darabot adtak el belőle 180 országban. Európában a RAV4 a Toyota folyamatos növekedésének alappillére, eddig több mint 2,5 millió példány talált gazdára, így a márka legnépszerűbb SUV modellje és legkelendőbb import autója. Így hát nagyon nem mindegy, milyen lett a hatodik generáció.
2026. 04. 03.
Ilyen lett a friss Opel Astra! Íme az első benyomások és a hivatalos magyar árak!
Déli szomszédunknál próbálhattuk az újragondolt Opel Astrát. Mutatjuk a tapasztalatokat, illetve azt is, mennyiért juthatsz hozzá!
2026. 03. 22.
Ilyen a tisztán elektromos Toyota C-HR! Érdemes lecsapni rá a mostani árkedvezménnyel?
Nagyon sokat vár a Toyota a C-HR+-tól, hiszen egy jól csengő típus kapott tisztán elektromos alternatívát. De a neven túl van bármi közös a két típusban? Íme a válasz!
2026. 02. 24.
Itthon egy újabb kínai autómárka, hamarosan nyílnak a szalonok!
Erős piaci szereplő lehet a Geely, amely Kína egyik legnagyobb autógyártója. Itt Európában eddig leginkább arról volt híres, hogy annak idején felvásárolták a Volvót, illetve később a Lotust is, ráadásul a Mercedes-Benzben is "akad részesedésük". Hamarosan a sajátmárkás termékeik is megjelennek a hazai utakon.
2026. 02. 23.
Ennek az autónak kell a Ceed helyébe lépnie! Itthon a Kia új kompaktja!
Legyen mindig B-terved. A Kiának volt, ezért érkezik hozzánk is a kompakt K4-es, elsőként ferdehtáú, ötajtósként, később pedig jön a kombi is.
2026. 02. 17.
Olyan hibridet villantott az Omoda, amelytől izzadhat a konkurencia!
Egyszerre két újdonsággal debütált az Omoda 5-ös. Enyhe ráncfelvarrásra küldték, emellett kapott egy full hibrid hajtásláncot is. Kipróbáltuk!
2026. 01. 10.
Hazai próbán Európa legnépszerűbb SUV-ja
Portugáliában már próbáltuk a Volkswagen T-ROC új generációját, most viszont itthon kellett bizonyítania. Máris mondjuk, hogyan sikerült!
2025. 12. 29.
Ezzel bővül a Toyota villanyautó kínálata, kipróbáltuk az Urban Cruisert
Létezik egy közös polc, amelyről a Toyota és a Suzuki néha-néha levesz egy modellt. Ezért látsz az utakon Corollákat és RAV 4-eseket Suzuki emblémával és ezért fogsz eVitarát Toyota emblémával.
2025. 12. 25.
Íme a jövő Škoda kombija, amit a mában vezettünk!
A koncepcióautókat általában pusztán kiállítási tárgynak szánják, azonban a Škoda megcsinálta a Vision O működőképes változatát, amelyet lehetőségünk volt vezetni. Vajon tényleg ilyen kombikat fog gyártani a jövőben a Škoda?
2025. 12. 13.
Ilyen a legolcsóbb hibrid Toyota!
Nem engedi el európai legkisebb modelljének a kezét a Toyota, így full hibrid hajtáslánccal folytatja pályafutását az Aygo X. Máris mondom, hogy milyen az új hajtáslánccal a miniautó!
2025. 12. 02.
Összement a mosásban? A hazai árak tükrében próbáltuk a Leapmotor újdonságát!
Budapesten vittem el egy körre a Leapmotor új, C-SUV szegmensben próbálkozó villanyautóját, ám túl sok meglepetést nem tartogatott. Mutatom, hogy miért!
2025. 11. 29.
Milyen az új, magyar Audi? Kipróbáltuk, mutatjuk!
Egészen a Balatonig autóztunk az új, Győrben is készüló Audi Q3 menetpróbáján: vajon kevés extrával is tudja hozni az elvárt színvonalat?
2025. 11. 24.
Vajon nőhet még tovább is a Volkswagen T-Roc népszerűsége?
A Volkswagen egyik legnagyobb góllövése a T-Roc az utóbbi évtizedben, ezért nagyon nem mindegy, milyen lesz az utód. Vagyis, milyen lett,hiszen már itthon is rendelhető, mi pedig egy menetpróbán igyekeztünk kiszimatolni, folytatódhat-e a sikertörténet.
2025. 11. 23.
Ebből a BYD modellből látunk majd a legtöbbet a hazai utakon?
Nem szalad vakon a teljes villanyosításba a BYD sem, hiszen konnektoros hibridekkel még több vásárlót érhetnek el. Szinte biztosan megdobja majd az eladási számokat az Atto 2 DM-i, amelyet egy rövid menetpróbán vallattunk.
2025. 10. 10.
Kipróbáltuk: friss, finom Honda Civic
Menetrendszerűen érkezett a frissítés a Honda Civichez, amit egy rövid haza menetpróbán hajtottunk meg. Ahonnan aztán máris elhoztuk a tesztpéldányt, szóval most csak nagyvonalakban átfutjuk, hogy mi változott, aztán hamarosan jön a részletesebb teszt.
2025. 10. 08.
Kompakt villanyautó elérhető áron? Ilyesmi akar lenni a KIA EV4
Erős a nyomás Európában, hogy minél több villanyautót adjanak el a gyártók. Ez természetesen csak úgy lehetséges, ha kedvező áron tudják kínálni ezt a portékát. A Kia élen jár ebben, az EV3 sikerrel debütált, most az EV4-en a sor.