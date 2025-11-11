Cimke
#német autó
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2025. 11. 11.
Döntött a Porsche az új villany-SUV jövőjéről, ez lesz a sorsa!
Egyszer s mindenkorra tisztázta a Porsche az elektromos Cayenne sorsát, így mostantól kijelenthető, hogy tényleg megjelenik.
2025. 08. 11.
"Olcsó" Opel 12 millióért: tényleg drága, vagy csak mi vagyunk túl szegények?
Villanyautóként járt nálunk teszten az új Opel Frontera, amely igyekszik titkolni, ám valójában csak egy hatalmasra pumpált kisautó. De vajon mit tud az áráért? Mutatjuk!
2025. 07. 23.
Íme minden idők legerősebb Opel Mokkája!
Most először mutatta meg álcafólia nélkül az Opel a rali világából inspirálódott Mokka GSE-t. Íme a legfontosabb paraméterek!
2025. 07. 13.
Videó: 50 éves a Volkswagen Polo!
A Polo immár 50 éve szerepel a Volkswagen modellpalettáján. Összeszedtük a típus életének legfontosabb történéseit!
2025. 07. 07.
Finomabb lett a kávé? - Teszten a frissített Opel Mokkák!
Lágy hibridként és tisztán elektromosként is nálunk járt a ráncfelvarrott Opel Mokka. Vajon melyik a jobb választás? Máris elmondjuk!
2025. 06. 21.
Meggondolta magát az Audi, maradnak a hagyományos motorok
A német gyártó szerint még legalább 10 évig velünk maradnak a régi vágású belső égésű motorok.
2025. 06. 18.
Győr új büszkesége testközelből: íme az új Audi Q3!
Ingolstadtban jártunk az új Audi Q3 nemzetközi bemutatóján. Az első sorból nézhettük végig a világpremiert, miután közelebbről is megismerkedtünk az újdonsággal.
2025. 06. 11.
Itt a legújabb magyar Opel kereskedés, a márka vezérigazgatója nyitotta meg!
Budakalászon nyitott új bemutatótermet az Opel, az eseményen pedig a márka első embere is tiszteletét tette.
2025. 06. 04.
Hatalmas bukás az elektromos G-osztály?
Érthető okokból senki sem vállalta a nevét, ám állítólag egymástól függetlenül nyilatkozott több Mercedes-Benz vezető is az egyik megbízható, németországi újságnak az elektromos G-osztály problémáiról.
2025. 03. 10.
Nagyobb lábteret Indiának: ennyivel nőtt a 3-as BMW hosszított változata
Az autógyártók kínálata pontosan kirajzolja egy-egy ország vásárlóerejét, a BMW az eddigiektől eltérően máshova helyezte a fókuszt.
2025. 03. 04.
Íme az első hivatalos képek a Mercedes-Benz GLC legújabb változatáról
Az "EQ technológiás" GLC teljesen új modell lesz, semmi köze a korábbi EQC-hez. A Stuttgartiak rengeteg képet tettek közzé az újdonságról.
2025. 01. 08.
Tényleg összeomlott 2024-ben a német villanyautó-piac?
Európa legnagyobb újautó-piacán tavaly már egyáltalán nem járt támoagatás az elektromos személygépkocsik vásárlására, viszont közel sem omlott össze teljesen a szegmens. Mutatjuk a pontos számokat!
2024. 11. 30.
Újabb üzemétől szabadul meg a Volkswagen
A Volkswagen küszködése Ázsiáig ér, most egy távol-keleti létesítménynek kénytelenek búcsút inteni.
2024. 11. 26.
Íme az Audi legfontosabb SUV-kupéjának új generációja!
A Q5 harmadik generációjának külseje már egy ideje nem titok, a Sportback változat viszont csak most mutatkozik be, amelyet az elsők között nézhettünk meg!
2024. 11. 23.
Egyedi modellel ér véget a terepre szánt Porsche 911 karrierje
A speciális igények teljesítésére létrehozott Sonderwunsch keze munkáját dicséri a sárga 911.
2024. 11. 16.
Vége az aranykorszaknak? Zuhanórepülésben a Porsche eladásai
Nem meglepő módon tavaly is rekordot állított fel a Porsche, 2009 óta minden év új csúcsot hoz, ám az idei esztendő nem sikerült olyan jól.
2024. 11. 13.
Hivatalosan is leáldozott a normális Audi sportmodellek csillaga
A sportmodellek megszüntetésének bizony nyomós oka van. Ez pedig még véletlenül sem a környezetvédelem, a helyüket ugyanis még kevésbé környezetbarát modellek veszik át.
2024. 11. 09.
Itt a vége, nincs többé hagyományos Audi A6
Tovább villamosít az Audi, de másokkal ellentétben igyekeznek megtalálni az egyensúlyt a dugattyús és az akkumulátoros modellek között.