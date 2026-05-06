2026. 03. 14.

Ilyen lesz a legújabb robotaxi!

Az önvezető taxik fejlesztése új szintre léphet. A Nissan, az Uber és a brit Wayve bejelentette, hogy együtt dolgoznak egy robotaxi-szolgáltatás elindításán. A tervek szerint az első pilotprogram 2026 végén indulhat Tokióban.