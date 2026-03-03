olasz autó

2026. 03. 03.
Újra rendelhetőek Magyarországon dízelmotorral az Alfa Romeók, íme az áruk!
A történelmi jelentőségű, veszteséges év után a Stellantis úgy döntött, inkább visszahozza a dízelmotorokat, amiből az Alfa Romeo is profitálhat.
2026. 01. 26.
Valami nagyon félremehetett: tovább csúsztathatják az új Alfa Romeók bemutatóját!
Eredetileg már tavaly be kellett volna mutatkoznia az új Giulia és Stelvio típusoknak, most úgy tűnik legalább még egy évet csúszik az új generáció premierje.
2025. 12. 17.
Már hazánkban is rendelhető az új benzinmotoros Fiat 500! Tényleg annyival olcsóbb?
Megérkezett Magyarországra a "kényszer szülte" Fiat 500-as, vagyis a jelengenerációs kisautó belső égésű motorral ellátott változata. Vajon tényleg sokkal olcsóbb, mint a villanyos? Íme a válasz!
2025. 11. 21.
Olasz motorral kezdődött meg a hibrid Fiat 500 sorozatgyártása
Az eredetileg kizárólag villanyautónak tervezett divat-Fiat végre megkapta a hőn áhított benzinmotort, ráadásul egy igazi, olasz erőforrás képében.
2025. 10. 15.
Itt a frissített Alfa Romeo Tonale!
Életciklusának feléhez ért a Tonale, így nem meglepő a frissítés ténye, ám jól láthatóan nem a formaterv teljes átdolgozása volt a prioritás az Alfa Romeónál.
2025. 10. 14.
Ez lehet a következő Év Autója?
Nem csak a Fiat, hanem az egész Stellantis konszern számára nagyon fontos modell a Grande Panda. De tényleg sikerült a következő slágermodellt megalkotni? Máris mutatjuk!
2025. 07. 07.
Íme az első fotók az új Fiat 500 benzines változatáról!
Nem először tesz közzé fotókat a Fiat az új 500-as benzinmotoros változatáról, viszont eddig még egyetlen egyszer sem mutatták meg valamilyen álca nélkül. Most megtették, mutatjuk, hogy fog kinézni!
2025. 04. 23.
Milyen autót vegyél egymilliós keretből? Mondjuk ezt a 450 ezres Puntót!
Teljesen elszálltak az árak, akár magukat a használt autókat, akár a fenntartásukat nézzük. 700 ezer forint alatt vagy rohad, vagy rossz, vagy azonnal el kell vinni, még mielőtt más veszi meg helyetted. Íme egy példa az utóbbira!
2025. 01. 03.
Évtizedek óta nem látott visszaesést produkált az autóipar Olaszországban
Óriási visszaesést produkált a járműgyártást illetően a Stellantis Olaszországban, amelynek autópara évtizedek óta nem látott hanyatlást könyvelhet el a 2024-es évre.
2024. 12. 22.
Elnapolja első villanyautójának bemutatását a Lamborghini
Óvatosságra intette magát a Lamborghini, az elektromos autók lassú növekedés miatt nem kapkodják el az alternatív hajtású típus gyártását.
2024. 10. 19.
Ennyire kétségbeesett a Fiat? Cybertruck vásárlókra vadásznak
Ötletes reklámmal próbálja élénkíteni a botrányosan szereplő 500-as iránti keresletet a Fiat.
2024. 10. 18.
Újabb autó gyártását szünetelteti a Fiat!
Szenvednek a Fiat kisautói, az elektromos 500-as után a Pandina termelését is kényszerből szüneteltei a márka. Mutatjuk, pontosan mennyi ideig állítják le a gyártósort!
2024. 10. 17.
Visszatáncol az Alfa is: maradhatnak a benzinmotorok!
3 éve az Alfa Romeo kijelentette, 2027-től kizárólag villanyautókat értékesítenek a fontosabb piacokon, a Párizsi Autószalonon viszont árnyalta a korábbi kijelentést a márka vezérigazgatója.
2024. 10. 14.
Ezek a legnehezebben eladható új autók Amerikában
A tizenöt legnépszerűtlenebb autó között több meglepetés is akad, de egyes esetekben borítékolható volt a kudarc.
2024. 09. 10.
Egyre nagyobb komédiának tűnik az EU villanyautósítási terve
Lassan az összes jelentős európai autópiaci szereplő megkongatja a vészharangot az Európai Unió 2035-ös szabályozása miatt, amely megtiltaná a belső égésű motoros új autók forgalomba helyezését. Újabban az olasz kormány "rúgott bele" az EU-ba.
2024. 08. 18.
A világ legritkább Abarthja nem túl erős, cserébe méregdrága
A 1,1 literes Sypder a világ legkülönlegesebb autói közé tartozik, a jövőre hetven éves apróságból csak egyetlen példány készült.
2024. 07. 04.
Ennél pandásabb még sosem volt a Fiat kisautója
Immár 13 éve a tartja a piacon a Pandát a Fiat. Hamarosan jön az új nemzedék, de egyelőre a mostani is marad, viszont modernebb, és kicsit pandásabb lett.
2024. 06. 11.
Ferrarira vágysz? 18 millióért hirdetnek egyet a Használtautón!
A Ferrari a korral csak nemesedik, ez pedig az árcéduláján is meglátszik. Éppen ezért nem könnyű kifogni egy "olcsót", ám a Használtautó.hu felületén 20 millió alatt bukkant fel egy példány .