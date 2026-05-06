Cimke
#OPEL
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 06.
Csupán 24 órán át, de 6 millió forint alatt kínálja majd az egyik autóját az Opel!
Korlátozott ideig, de jókora kedvezményekkel lehet majd hozzájutni valamennyi Opel személyautóhoz május végén. Érdemes lesz sietni, az ajánlatok csupán néhány óráig lesznek elérhetők!
2026. 05. 06.
Ilyen Corsa még sosem létezett! Íme minden idők egyik leggyorsabb szériagyártású Opelje!
A lefóliázott autók után végre matricák nélkül is megmutatta az Opel a Corsa GSE-t, a típus legerősebb változatát. Íme az első fotók és a pontos műszaki adatok!
2026. 04. 27.
Az év meglepetése: lehet-e jó a hétüléses Opel Frontera?
Öt férőhellyel és elektromos hajtással nem nyűgözött le az új Frontera, ám a két szükségüléssel és az aprócska benzinmotorral könnyedén fordulhat a kocka.
2026. 04. 22.
Videón a hamarosan érkező különleges Opel Corsa! Így mozog az újdonság a Nordschleifén!
Tovább bővül az Opel GSE modellcsaládja, hiszen a Mokka után a Corsa is megkapja ezt a változatot.
2026. 04. 19.
Tartós 180 km/h egy öreg Opel Corsában: Vajon túléli a végsebesség-tesztet?
1,2 literes, 75 lóerős benzinmotorral szerelt, C generációs Opel Corsát küldtek padlógázzal a német autópálya sebességkorlátozás nélküli szakaszára: íme a videó!
2026. 03. 24.
Tovább öregedett a hazai autópark: ennyi idős ma egy átlagos autó Magyarországon!
Februárban több mint 82 ezer használt személyautó talált új gazdára Magyarországon. Továbbra is a Volkswagen vezeti a márkák versenyét, ám sajnos egyre idősebb autók mozgatják a hazai piacot.
2026. 03. 23.
Megérkeztek az árak: ennyibe kerül a frissített Opel Astra
Beárazták Magyarországon is az Opel újdonságát, kombiként és ferdehátúként is kiderült, hogy mennyi az annyi!
2026. 03. 19.
Olcsóbb a villany, mint a dízel? Ha ilyen Opelt szeretnél, akkor igen!
Az Opel most két haszongépjárművet is kedvezőbb áron kínál elektromos hajtáslánccal, mutatjuk, melyek ezek!
2026. 03. 09.
Kétezer új mérnökkel szeretné megbízhatóbbá tenni az autóit a Stellantis
Az új ügyvezető igazgató és a frissen felvett mérnökök célja, hogy a Stellantis termékei globálisan a legmegbízhatóbb autók közé kerüljenek.
2026. 02. 26.
Beárazták itthon az új, minden korábbinál erősebb Opel Mokkát! Ennyit kérnek érte!
Már hazánkban is rendelhető az Opel Mokka GSE, a típus fennállásának eddigi legerősebb változata. Mekkora a felára az extra lóerőknek? Íme a válasz!
2026. 02. 25.
Megerősítette az Opel: idén jön egy új Corsa, íme az első fotó!
Nyilvánosságra hozta az Opel az új Corsáról készült első felvételt, amely alapján könnyű megfejteni, melyik vásárlóréteget célozza a márka.
2026. 02. 16.
Ismét kapható dízelmotorral rengeteg új autó: mutatjuk az érintett modelleket!
A piaci igényekre hivatkozva komoly hibának tartja a Stellantis, hogy az elmúlt években kivezették a dízel erőforrásokat. Most ezt a lépést csinálja vissza az új vezetőség.
2026. 02. 11.
Nagyobb dízelmotort kap az Opel Zafira! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!
Lecseréli eddig használt dízelmotorját az Opel Zafira és Vivaro, a helyét pedig egy korszerűbb, ugyancsak gázolajos blokk veszi át. Mennyit kérnek így a kilencüléses modellért? Máris mutatjuk!
2026. 02. 10.
Több mint a megengedett kétszeresével hajtott Kecskeméten, ekkora bírság lett a vége!
Egy hét leforgása alatt közel 1000 gyorshajtást regisztráltak Bács-Kiskun vármegyében, köztük több olyat is, amely már-már az extrém kategóriát súrolja. Hogy mekkora lett a bírság? Íme a részletek!
2026. 01. 31.
Végsebesség-teszten az 1.2 Puretech: vajon tudja a 200 km/órát
Bár az Opelnél csak simán 1.2 Turbo néven szerepelt a kínálatban, valójában mindenki tudja, hogy melyik motorról van szó: ennek a 130 lóerős változatát vitték most ki egy körre a német autópálya sebességkorlátozásoktól mentes szakaszára.
2026. 01. 28.
Mit ne csinálj, ha igazoltatni próbál a rendőr? Videón a válasz!
Ha a rendőr megállásra szólít fel, akkor nincs mérlegelési lehetőséged, eleget kell tenni az utasításnak. Mutatjuk, mi történik, ha inkább hirtelen irányt változtatsz.
2026. 01. 27.
A Peugeot is bevállalta a 8 év vagy 200 ezer kilométeres garanciát!
Újabb Stellantis márka áll be a sorba egy piacvezető garanciával, a Peugeot még a Citroen ajánlatánál is magasabbra rakta a lécet.
2026. 01. 27.
Tán gyónni akart az ittas vezetés miatt? Nekihajtott a templomnak egy sofőr Zalában!
Kis híján a templomba hajtott be egy ezeréves Opel Corsával egy ittas sofőr a Zala vármegye és Vas vármegye határán található településen.