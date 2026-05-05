2026. 05. 05.
A Skoda sikere sem húzza fel a VW Csoport eladásait: még durvább leépítések jöhetnek?
2026 első negyedévében a konszern szinte összes márkája visszaesést produkált, erre reagálva pedig újabb sötét felhők gyűltek a cégcsoport jövője felett.
2026. 04. 26.
Azt hitted, hogy már leszoktak a kínai autógyártók a koppintásról?
Most épp egy Porsche Taycan utánzatot villantott a SAIC, csak épp negyed annyi áron, mint a stuttgarti villany sportlimuzin. Vajon a tudása is ugyanennyivel kevesebb?
2026. 03. 29.
Temus Porsche érdekel? Íme a kínai Aistaland GT7!
Nem, ez tényleg nem egy Porsche Taycan-Panamera öszvér, hanem a Huawei és a GAC közös újdonsága. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla!
2026. 01. 18.
Egyre nagyobb bajban a Porsche?
A Porsche értékesítése 2025-ben elsősorban a kínai piacon tapasztalt jelentős gyengülés miatt visszaesett: a német sportautó-gyártó Kínában 26%-kal kevesebb járművet adott el, miközben globális eladásai 10 százalékkal csökkentek az előző évhez képest.
2025. 12. 11.
Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!
A rengeteg kínai autó mellett olyan slágermodellnek ígérkező típusokat is összetört az Euro NCAP, mint a friss Renault Clio, a full hibrid Toyota Aygo X, vagy épp a újgenerációs Volkswagen T-Roc. Íme a most tesztelt 19 modell részletes értékelése!
2025. 12. 03.
Turbós boxermotort fejlesztett a BYD!
A főként villanyautóiról ismert BYD a közelmúltban a DM-i hibridekre is komoly hangsúlyt fektetett, most azonban még egy lépéssel tovább megy a kínai gyártó: egy új, hatótávnövelős elektromos hajtásláncot terveztek, egy kis nosztalgiával fűszerezve.
2025. 11. 20.
Beárazták a valaha volt legerősebb széria Porschét, ami amúgy egy elektromos SUV
A Porsche Cayenne Electric két változattal mutatkozott be, az alapmodell mellett kreatív módon Cayenne Turbo Electric néven érkezik a valaha sorozatgyártásba került legerősebb Porsche.
2025. 11. 11.
Döntött a Porsche az új villany-SUV jövőjéről, ez lesz a sorsa!
Egyszer s mindenkorra tisztázta a Porsche az elektromos Cayenne sorsát, így mostantól kijelenthető, hogy tényleg megjelenik.
2025. 10. 25.
Szeretnél a konyhádba is egy Porschét? Itt a megoldás!
Egy Porsche rajongó már szinte teljesen berendezheti a lakását olyan módon, hogy a legfontosabb háztartási gépek is a kedvenc márkáját tükrözzék.
2025. 10. 05.
Tényleg ezek lennének a legmegbízhatóbb új autók?
Idén is közzétette a megbízhatósági felmérésének eredményét a neves brit szaklap, íme a toplista!
2025. 10. 02.
Itt az újabb őrület? Hajlított érintőképernyőt kap ez a német SUV!
Egyre kevésbé meglepő, hogy egy újonnan bemutatott autóban a műszerfalat képernyők töltik ki, de a hajlított kijelző még ebben a mezőnyben is rendhagyó.
2025. 09. 28.
A benzinmotorok reneszánszára készül a Porsche?
Látva a trendeket, a németek is visszavettek az ambiciózus tervekből, az elektromos hajtású modellek mellett nem engedik el a hagyományos variánsokat sem.
2025. 08. 26.
189 km/óráig nyomta az X6-osnak, komoly bírságot kapott
Bács-Kiskun vármegyében a múlt héten több német prémium sofőrje is kirívó gyorshajtást követett el, a fotókat pedig a rendőrség meg is osztotta, mint elrettentő példákat.
2025. 06. 16.
Ezek lennének ma a "legokosabb" autók?
Egy rakás új autót tesztelt az Euro NCAP, ám ezúttal nem a gyűrődőzónákra és a légzsákokra fókuszáltak. Íme az eredmények!
2025. 06. 02.
A németeknek sikerült? Íme a villany-SUV, ami nem bukik csúfosat a jávorszarvasteszten!
Első próbálkozásra sikerült a 77 km/óra? Ritka az ilyen teljesítmény a jávorszarvasteszten, főleg egy elektromos SUV modelltől!
2025. 05. 27.
Mit adtak nekünk a zuffenhauseniek?
A címben feltett kérdésre tudok egy rövid választ: örömöt, mosolyt, boldogságot. A hosszabb válaszért pedig görgess tovább, mert megmutatom a Porsche kínálatának gerincét, amelyekkel friss élményeket gyűjthettem.
2025. 05. 09.
Videó: ennyi idő alatt merül le egy elektromos autó 230 km/órás tempónál!
Elsőre ijesztő lehet, hogy alig egy órás a videó, ám amikor tartósan 200 km/órás tempóval haladsz, akkor rövid idő alatt is messzire juthatsz.
2025. 05. 01.
Így veri le az 530 lóerős BMW a 739 lóerős Porschét egy gyorsulási versenyen!
Hiába a 4,0 literes V8, illetve a legmodernebb elektromos rásegítés: egy 2,5 tonnás SUV sohasem lesz igazi versenyautó.