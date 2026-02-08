prémiumautó

Münchenben megkezdték az új BMW szedán próbagyártását

2026. 02. 08.

A BMW Group müncheni gyára újabb mérföldkőhöz érkezett: megkezdődött a új BMW i3 próbagyártása. Ez az utolsó előkészítő fázis a tényleges sorozatgyártás előtt, amely a tervek szerint 2026 második felében indul.

Kína már lejárt lemez? Vietnamban készülő, teljesen önvezető autó érkezhet Európába 2026-ban

2025. 08. 15.

A kormánykerék helyén is képernyő, a sofőr helyett pedig szenzorok és mesterséges intelligencia: ezt ígéri a Tensor új, sorozatgyártásra érett luxusautója.

Nagyobb lábteret Indiának: ennyivel nőtt a 3-as BMW hosszított változata

2025. 03. 10.

Az autógyártók kínálata pontosan kirajzolja egy-egy ország vásárlóerejét, a BMW az eddigiektől eltérően máshova helyezte a fókuszt.

Íme az első hivatalos képek a Mercedes-Benz GLC legújabb változatáról

2025. 03. 04.

Az "EQ technológiás" GLC teljesen új modell lesz, semmi köze a korábbi EQC-hez. A Stuttgartiak rengeteg képet tettek közzé az újdonságról.

Így tér vissza a francia luxus a modern autóiparba?

2024. 12. 02.

Néhány héttel zászlóshajója leleplezése előtt a DS Automobiles új elnevezési filozófiát mutat be. A rövidesen bemutatkozó elektromos zászlóshajó neve N° 8.

Ezek a legnehezebben eladható új autók Amerikában

2024. 10. 14.

A tizenöt legnépszerűtlenebb autó között több meglepetés is akad, de egyes esetekben borítékolható volt a kudarc.

Kicsi volt a Porsche, szétvágatta felesége autóját Zuckerberg

2024. 10. 12.

Van az úgy, hogy nem elég nagy a Porsche Cayenne, szerencsére egy vállalkozószellemű műhely limuzint faragott Zuckerbergék autójából.

Bemutatta prototípus temetőjét a BMW

2024. 09. 21.

A paparazziknak hála a fóliázott prototípusok pillanatok alatt az autós híroldalak címlapján kötnek ki, a tiszavirág életű szereplés után a BMW saját kezűleg semmisíti meg a járműveket.

Utód nélkül maradhat a Mercedes EQS, más utat választ a gyártó

2024. 08. 30.

Részben a BMW ötletét másolja a Mercedes az EQS utódlását illetően. Bár a műszakiság jelentősen különbözik majd, marketing és dizájn terén összevonja a belsőégésű motoros és az akkumulátoros zászlóshajót a Stuttgarti gyártó a következő S-osztály képében.

Nemesedik a korral? Ilyen veterán az egykori Mercedes népautó!

2024. 08. 30.

Súlyos milliókért kínálják, ami egykoron a Mercedes-Benz modellek legolcsóbbika volt, persze nem feltétlenül ekkora motorral és ebben az állapotban. Vajon kincset érő veteránná érett, vagy továbbra is csak egy ugródeszka az "igazi Mercik" világába?

Imádják a használt német prémiumautókat a tehetősebb magyarok

2024. 08. 27.

A Használtautó.hu adatsorából kiderül, hogy a magyarok milyen használt autókat keresnek 30 millió forintos vételár felett. A telefonos érdeklődések száma szerinti toplistát német prémiummárkák uralják, 39 és 60 millió forint közötti átlagárakkal.

A következő új BMW-det emberszabású robotok szerelhetik össze

2024. 08. 19.

Bizonyos részegységek összeszerelésére már az "ingyen" dolgozó munkaerő is képes, de aggodalomra nincs ok, a robotok nem fogják teljesen elvenni az emberek munkáját.

10 millióért kínál 5-ös BMW vetélytársat Koreában a Kia

2024. 08. 09.

A koreaiak újdonsága számunkra valószínűleg tiltott gyümölcs marad, hála a szigorú emissziós normáknak és a SUV modellek térhódításának.

A Mercedes csöndben megszüntette az EQC-t, szedán lehet az utód

2024. 07. 27.

Négy év szereplés után egy szó nélkül leállította az elektromos SUV gyártását a Mercedes.

220 felett egy veterán Mercedes kupéban? Lehetséges!

2024. 03. 04.

Az utolsó csavarig újszerűnek tűnik az a soros hathengeres motorral szerelt Mercedes kupé, amellyel nekivágnak az Autobahnnak Stuttgartban: vajon sikerül elérni a 235 km/órás végsebességet?

Rekordmennyiségű BMW fogyott tavaly Magyarországon

2024. 01. 19.

Világszinten is rekord évet zárt a BMW csoport, azonban itthon, a vergődő újautó-piacon a globálisnál is nagyobb növekedést sikerült produkálni, nem csak a bajor márka, de a Mini esetében is.

A Pénztemető Audi A6 sorozat bukása: megéri így folytatni?

2024. 01. 07.

Az eredeti cél az volt, hogy megmentsem ezt a filléres A6 kombit a bontótól, végül pedig egy egyszerű, napi használatra alkalmas "igásló" legyen. Ennek az első fele sikerült, ám a második csúfosan elbukott: bizony, ebből is szép autó lesz. Megéri?

Mit tud ez a villanyos csillagos? – Mercedes EQE SUV teszt

2024. 01. 04.

Az EQE SUV olyan, mint egy színházi darabnak készült, mert minden porcikájával szórakoztatni szeretne, akár egy jól komponált műdarab.