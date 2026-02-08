prémiumautó

2026. 02. 08.
Münchenben megkezdték az új BMW szedán próbagyártását
A BMW Group müncheni gyára újabb mérföldkőhöz érkezett: megkezdődött a új BMW i3 próbagyártása. Ez az utolsó előkészítő fázis a tényleges sorozatgyártás előtt, amely a tervek szerint 2026 második felében indul.
2025. 08. 15.
Kína már lejárt lemez? Vietnamban készülő, teljesen önvezető autó érkezhet Európába 2026-ban
A kormánykerék helyén is képernyő, a sofőr helyett pedig szenzorok és mesterséges intelligencia: ezt ígéri a Tensor új, sorozatgyártásra érett luxusautója.
2025. 03. 10.
Nagyobb lábteret Indiának: ennyivel nőtt a 3-as BMW hosszított változata
Az autógyártók kínálata pontosan kirajzolja egy-egy ország vásárlóerejét, a BMW az eddigiektől eltérően máshova helyezte a fókuszt.
2025. 03. 04.
Íme az első hivatalos képek a Mercedes-Benz GLC legújabb változatáról
Az "EQ technológiás" GLC teljesen új modell lesz, semmi köze a korábbi EQC-hez. A Stuttgartiak rengeteg képet tettek közzé az újdonságról.
2024. 12. 02.
Így tér vissza a francia luxus a modern autóiparba?
Néhány héttel zászlóshajója leleplezése előtt a DS Automobiles új elnevezési filozófiát mutat be. A rövidesen bemutatkozó elektromos zászlóshajó neve N° 8.
2024. 10. 14.
Ezek a legnehezebben eladható új autók Amerikában
A tizenöt legnépszerűtlenebb autó között több meglepetés is akad, de egyes esetekben borítékolható volt a kudarc.
2024. 10. 12.
Kicsi volt a Porsche, szétvágatta felesége autóját Zuckerberg
Van az úgy, hogy nem elég nagy a Porsche Cayenne, szerencsére egy vállalkozószellemű műhely limuzint faragott Zuckerbergék autójából.
2024. 09. 21.
Bemutatta prototípus temetőjét a BMW
A paparazziknak hála a fóliázott prototípusok pillanatok alatt az autós híroldalak címlapján kötnek ki, a tiszavirág életű szereplés után a BMW saját kezűleg semmisíti meg a járműveket.
2024. 08. 30.
Utód nélkül maradhat a Mercedes EQS, más utat választ a gyártó
Részben a BMW ötletét másolja a Mercedes az EQS utódlását illetően. Bár a műszakiság jelentősen különbözik majd, marketing és dizájn terén összevonja a belsőégésű motoros és az akkumulátoros zászlóshajót a Stuttgarti gyártó a következő S-osztály képében.
2024. 08. 30.
Nemesedik a korral? Ilyen veterán az egykori Mercedes népautó!
Súlyos milliókért kínálják, ami egykoron a Mercedes-Benz modellek legolcsóbbika volt, persze nem feltétlenül ekkora motorral és ebben az állapotban. Vajon kincset érő veteránná érett, vagy továbbra is csak egy ugródeszka az "igazi Mercik" világába?
2024. 08. 27.
Imádják a használt német prémiumautókat a tehetősebb magyarok
A Használtautó.hu adatsorából kiderül, hogy a magyarok milyen használt autókat keresnek 30 millió forintos vételár felett. A telefonos érdeklődések száma szerinti toplistát német prémiummárkák uralják, 39 és 60 millió forint közötti átlagárakkal.
2024. 08. 19.
A következő új BMW-det emberszabású robotok szerelhetik össze
Bizonyos részegységek összeszerelésére már az "ingyen" dolgozó munkaerő is képes, de aggodalomra nincs ok, a robotok nem fogják teljesen elvenni az emberek munkáját.
2024. 08. 09.
10 millióért kínál 5-ös BMW vetélytársat Koreában a Kia
A koreaiak újdonsága számunkra valószínűleg tiltott gyümölcs marad, hála a szigorú emissziós normáknak és a SUV modellek térhódításának.
2024. 07. 27.
A Mercedes csöndben megszüntette az EQC-t, szedán lehet az utód
Négy év szereplés után egy szó nélkül leállította az elektromos SUV gyártását a Mercedes.
2024. 03. 04.
220 felett egy veterán Mercedes kupéban? Lehetséges!
Az utolsó csavarig újszerűnek tűnik az a soros hathengeres motorral szerelt Mercedes kupé, amellyel nekivágnak az Autobahnnak Stuttgartban: vajon sikerül elérni a 235 km/órás végsebességet?
2024. 01. 19.
Rekordmennyiségű BMW fogyott tavaly Magyarországon
Világszinten is rekord évet zárt a BMW csoport, azonban itthon, a vergődő újautó-piacon a globálisnál is nagyobb növekedést sikerült produkálni, nem csak a bajor márka, de a Mini esetében is.
2024. 01. 07.
A Pénztemető Audi A6 sorozat bukása: megéri így folytatni?
Az eredeti cél az volt, hogy megmentsem ezt a filléres A6 kombit a bontótól, végül pedig egy egyszerű, napi használatra alkalmas "igásló" legyen. Ennek az első fele sikerült, ám a második csúfosan elbukott: bizony, ebből is szép autó lesz. Megéri?
2024. 01. 04.
Mit tud ez a villanyos csillagos? – Mercedes EQE SUV teszt
Az EQE SUV olyan, mint egy színházi darabnak készült, mert minden porcikájával szórakoztatni szeretne, akár egy jól komponált műdarab.