2025. 12. 01.
Exkluzív beszélgetés az F1-be tartó rali-világbajnokkal és csapatfőnökével
Véget ért a Rali Világbajnokság 2025-ös szezonja, az utolsó futamon pedig mi is ott voltunk és a hétvége elején röpke interjút készítettünk a Toyota gyári csapatfőnökével és a kétszeres bajnok versenyzőjükkel.
2025. 10. 19.
1,6 másodperc döntött a Junior WRC bajnoki címéről, Mille Johansson a bajnok
Elképesztő fordulatok után az utolsó métereken tudta Mille Johansson megszerezni a Közép-Európa Rally győzelmét a Junior WRC-ben, így a bajnoki cím is a svéd versenyzőé lett.
2025. 09. 25.
Skoda raliautóval száguldoztak az autópályán a terelésben, mégsem lett bírság belőle
A közút nem versenypálya, nem a gyorsaság az elsődleges cél, hanem a biztonság – erre hívja fel a figyelmet a NÚSZ Zrt. legújabb kisfilmje, amely a türelmes, szabályos közlekedés és az odafigyelés fontosságát hangsúlyozza az útfelújításoknál is.
2025. 06. 03.
Ózdon driftelt a lejárt műszakis Ladával, a rendőrök is megjutalmazták a produkciót
A rendőrség pillanatok alatt beazonosította az érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező járművet és megtalálta az ámokfutót a felvételek alapján.
2025. 05. 10.
Megújult külsővel érkezik a ralipályákra a Toyota Yaris
Szakított a megszokott piros-fehér-fekete színkombinációval a Toyota, ráadásul mindezt szezon közben tette.
2024. 11. 23.
Egyedi modellel ér véget a terepre szánt Porsche 911 karrierje
A speciális igények teljesítésére létrehozott Sonderwunsch keze munkáját dicséri a sárga 911.
2024. 11. 16.
Celicára maszkírozott GR86 a nap legmenőbb Toyotája
Stílusos főhajtás a GR86 Rally Legacy Concept a Toyota motorsport-történetének egyik legfontosabb típusa előtt.
2024. 11. 05.
Jótékonysági árverésen veheted meg a legvadabb Toyotákat
A limitált példányszámban gyártott Toyota GR Yaris Rovanperä Edition és Ogier Edition modellek Magyarországon is elérhetővé válnak: két jótékonysági aukción lehet licitálni a különleges járművekre.
2024. 11. 03.
Bepillantás a Toyota szélcsatornája alá!
Kölnben található a Toyota sportrészlegének a központja, így egy modern szélcsatorna is. Valamint a szélcsatorna alatt az összes eddigi F1, WEC és rali versenyautó. Nevezetesen a Toyota motorsport múzeuma!
2024. 10. 07.
Versenyautót faragott a Škoda a villanyos SUV-jából!
A héten bemutatkozik az Enyaq RS Race névre keresztelt Škoda, amely ahogyan a nevéből is sejthető, a márka villanyos SUV-kupéjából készült versenyautó lesz. A gyártó a premier előtt egy kedvcsináló videót is közzétett.
2024. 06. 29.
Visszatér a híres Ford RS200 és az ős-Escort
Limitált példányszámban, korszerű technikával felvértezve tér vissza a két ralilegenda.
2024. 06. 16.
Maga a Toyota-vezér törte össze a Yarist, amit most kiállítanak
Rali közben borította meg Akio Toyoda az egyik Toyota GR Yarist: az esetről nem csak a fedélzeti kamera felvétele lett most nyilvános, de az autó is megtekinthető élőben.
2024. 06. 09.
Repülve készül a Dacia Sandrider a Dakarra
Ralilegendák kezei között bizonyíthat a Dacia első Dakar-indulója, a Sandrider. A tesztelést végző csapat csak pozitívumokról tudott beszámolni a vadonatúj off-roaderről.
2024. 04. 12.
A 30. Veszprém Rallyval indul a Peugeot Kupa hetedik szezonja
A tavalyi rekordszámú nevezés után 2024-ben sem panaszkodnak a szervezők, sok új páros mellett állandó és visszatérő szereplők is leadták már az első verseny előtt a nevezésüket a Peugeot Kupába, amely Veszprémben startol ezen a hétvégén.
2024. 04. 01.
Ennyibe kerülnek a limitált szériás GR Yarisok
Drágább lett elődjénél a friss GR Yaris, a legtöbbet pedig a különleges festésű és technikájú Sébastien Ogier Editionért és a Kalle Rovanperä Editionért kell fizetni.
2024. 01. 30.
Ezzel az autóval indul a Dacia a Dakar-ralin!
2024-ben a Rallye du Maroc, avagy a Tereprali Világbajnokság marokkói versenyén láthatjuk majd először élesben küzdeni a mai napon leleplezett, 3,0 literes, V6-os, 360 lóerős motorral és csővázas karosszériával rendelkező Dacia Sandridert.
2024. 01. 30.
Íme a ralisztárok nevével fémjelzett limitált szériás GR Yaris!
Mindössze 100-100 példány készül a GR Yaris ráncfelvarrott változatának limitált szériás kiviteleiből, amelyek fejlesztésében a két sztárversenyző, Sébastien Ogier és Kalle Rovanperä is közreműködött. Jó hír, hogy Magyarország is kap a ritkaságokból.
2023. 12. 09.
Újabb autós mozi a láthatáron, jön az Audi és a Lancia csatája
A B csoport legszebb, de egyben legőrültebb időszakát élte a nyolcvanas években, a brutális teljesítményű versenyautók nem kevés áldozatot követeltek, ennek a korszaknak állít emléket a Race for Glory: Audi vs. Lancia.