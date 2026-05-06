Ilyen Corsa még sosem létezett! Íme minden idők egyik leggyorsabb szériagyártású Opelje!

2026. 05. 06.

A lefóliázott autók után végre matricák nélkül is megmutatta az Opel a Corsa GSE-t, a típus legerősebb változatát. Íme az első fotók és a pontos műszaki adatok!

Beárazták itthon az új Audi RS 5-öt! Íme pontos árak!

2026. 04. 22.

Vastagon megkérik az árát az új RS 5-nek, bár jóval nagyobb teljesítményt kínál, mint az eddig kapható A5 és S5 variánsok.

Melyik a legjobb Lamborghini?

2026. 04. 10.

Nem ez a hét legfontosabb kérdése, de az élet úgy szép, ha néha ábrándozunk, mert aztán idővel ez vezethet el oda, hogy döntéshelyzetbe kerülünk. Melyik Lamborghini modellt vegyem? Nos, a kérdés valójába nem az, hogy melyik a legjobb, hanem az, hogy melyik miért jó? Most lehetőségünk nyílt közelebbről is megismerkedni a legendás olasz sportautógyártó termékeivel, így tudunk egy kis útmutatót adni az álmodozóknak, vagy esetleg a tényleges vásárlóknak is.

Polgárpukkasztó versenycsomagot kap a BMW M2: íme az M Performance Track Kit

2026. 03. 07.

Ha eddig nem lettél volna elégedett az M2 kínálta élménnyel, csak nyugodj meg! Itt a versenypályán hegyezett M Performance Track Kit!

Igazi vadállat lett az új 830 lóerős Shelby

2026. 01. 18.

A Mustang GTD a maga 826 lóerejével magasra tette a lécet, de a Shelby Super Snake csak azért is új szintre emeli a Mustang fogalmát.

Életben maradhat az Alpine A110: az USA-ban

2025. 12. 28.

Továbbra is szeretné értékesíteni az A110-es sportautóját az Alpine, ám ehhez valószínűleg szükséges lesz belépni az USA piacára is. Ahhoz pedig egy SUV sem árt.

Magyarország is felkerült a Honda térképére!

2025. 09. 11.

Az interaktív „Dream Drives” térkép Európa legélvezetesebb útszakaszait gyűjti egy csokorba, a 120 emlékezetes útvonalat Civic Type R-rajongók és autós szakértők válogatták össze 25 országból.

Így alakulhat át a jövőben a Lexus modellpalettája!

2025. 07. 31.

Komplett modellcsalád cseréje következik a következő években a Lexus háza táján. Mutatjuk, milyen újdonságok érkezhetnek!

Íme az Ioniq 6 N, a Hyundai új elektromos csúcsragadozója!

2025. 07. 11.

A Hyundai a Goodwood Festival of Speed rendezvény keretében mutatta be az Ioniq 6 N modellt, a második elektromos sportautóját, ami még tovább feszegeti a műfaj határait.

Lencsevégre kapták a Lexus új sportautóját!

2025. 06. 24.

Egyre több jel mutat arra, hogy közeleg a Lexus új csúcsmodelljének bemutatója. A múltkor versenypályán tesztelték, most közúton.

Búcsú a Suprától! Pályán kínoztuk az A90 leköszönő szériáját

2025. 06. 06.

Olyan csúcsváltozat készült a Suprából, amelyből csupán 300 darab készül, ám ne szontyolodjon el, aki lemarad róla, hiszen a típus gyártásának befejezéséig még készül egy szintén továbbfejlesztett EVO változat is

Visszatérhet az Audi TT

2025. 03. 22.

Komolyan fontolgatják a TT feltámasztását, a lassan 30 éves első nemzedék inspirálná az újdonságot.

Készül a Toyota régi-új sportmodellje, már a nevét is levédették

2025. 02. 11.

Az utóbbi időben több sportmodell érkezését is belengette a Toyota, ezek közül az egyik legérdekesebb a több mint 20 év után visszatérő Celica. Most kiderült, mi lehet majd az újdonság pontos neve!

28,9 milliót kérnek ezért a 15 éves Audiért!

2025. 02. 06.

10 henger, 525 lóerő, két ülés, a motor pedig a sofőr és az utas mögött: de vajon érhet 15 évesen közel 30 millió forintot?

Ez még hiányzott a világnak: Nissan Z kombi!

2025. 01. 04.

A Nissan tanulói három autó házasításából faragták a puttonyos Z-t, aminek praktikuma vitathatatlan, viszont a szépsége megkérdőjelezhető.

Így búcsúzik a nagymotoros Toyota Supra

2024. 11. 30.

Az Ausztriában készülő sportautó modellciklusa végéhez közeledik, de még egy hajrával bemutatták az eddig legerősebb változatot.

Törött Teslából barkácsolták a CyberRoadster sportautót

2024. 11. 30.

Gyors Tesla már régóta létezik, de egy igazi sportmodellel még mindig adós Elon Musk.

20 év után tényleg visszatér a Toyota Celica!

2024. 11. 25.

Egy hiteles forrásnak számító japán magazin egyenesen a toyota vezetőktől értesült a sportmodell várható visszatéréséről.