2026. 03. 27.
Nem zavarta a mögötte érkező rendőrautó: figyeld, mit művelt a sportkocsi sofőrje!
A közúti jelzések egyértelműek voltak, a szabálytalan sofőr ugyanakkor úgy gondolta, rá ezek nem vonatkoznak, viszont nem sokáig élhetett ebben a hitben.
2024. 11. 13.
Hivatalosan is leáldozott a normális Audi sportmodellek csillaga
A sportmodellek megszüntetésének bizony nyomós oka van. Ez pedig még véletlenül sem a környezetvédelem, a helyüket ugyanis még kevésbé környezetbarát modellek veszik át.
2024. 10. 19.
Ez lenne a világ legdrágább négyhengerese?
Nem kevés pénz 33 millió forint, főleg nem akkor, ha hengerenként kérnek ennyit.
2024. 10. 13.
Elveri a Skoda Superb a Porsche 911 Turbót?
A kétliteres Skodában találtak még közel 200 lóerőt, ami így túl is szárnyalja a hathengeres turbós Porsche teljesítményét.
2024. 09. 28.
Legyűrték a szabályozások, jövőre búcsúzik a Nissan GT-R
Az R35 kódjelű GT-R még ennyi év után is piacképes, csak a törvény betűinek nem fog tudni megfelelni.
2024. 09. 07.
Visszatér az Aston Martin Vanquish, de csak ezer darab erejéig
Harmadszor is előhúzza a Vanquish nevet az Aston Martin, a hagyományokhoz híven ezúttal is V12-es hajtja a sportkocsit.
2024. 08. 18.
A világ legritkább Abarthja nem túl erős, cserébe méregdrága
A 1,1 literes Sypder a világ legkülönlegesebb autói közé tartozik, a jövőre hetven éves apróságból csak egyetlen példány készült.
2024. 07. 14.
Mégsem kell annyi elektromos Porsche, mint azt elsőre gondolták
Az elektromos modellek bevezetése közel sem zökkenőmentes, számos autógyártó elbízta magát a kereslettel kapcsolatban.
2024. 07. 13.
Itt a vége, eltűnik a benzines Porsche 718 Boxter és Cayman
Egyre inkább az elektromosítás felé fordul a Porsche, a Taycan és a Macan után a 718-as modellekből is eltűnnek a dugattyúk.
2024. 07. 08.
Elkelt az a Lexus, ami miatt csúnyán berúgtak a mérnökök
Igazi fanatikushoz került a 493. legyártott LFA, a svájci Lexus rajongó nem csak a tervezőket jutalmazta meg, hanem még a Lexus szülőszobájába is bekéredzkedett.
2024. 07. 06.
Elkaszálja a négyhengeres Suprát a Toyota
Hathengeressel kezdődött és azzal is végződik a BMW-vel közösen tervezett Supra karrierje.
2024. 03. 16.
Emlékszel még, hogy mennyibe került egy új autó 2000-ben?
Rengeteget változott az autópiac az ezredfordulóhoz képest, nem csak az árak mozognak más dimenzióban, hanem időközben komplett kategóriák is eltűntek.
2024. 03. 10.
Mire elég 1250 lóerő az autópályán?
Két turbóval tették "vállalhatóvá" a Lamborgini Huracan teljesítményét, már csak a váltó áttételezése szab határt az őrült száguldásnak.
2024. 02. 17.
Nyugdíjazás helyett alaposan frissült az Aston Martin Vantage
Erőforrást nem kímélve a legmélyebb ráncait is felvarrták a Vantage-nek, a szemet gyönyörködtető sportkocsi így még évekig a piacon marad.
2024. 02. 04.
A Priusnál jóval több Toyota GR86 fogyott tavaly
Közzétette az európai értékesítési számokat a Toyota, a vevők a tavalyi évben is imádták a kisebb crossovereket, ellenben a Priusból alig fogyott.
2024. 01. 28.
Három generációnyi Ford GT állt rajthoz, de kié lesz a győzelem?
Jókora kihagyásokkal, de időről-időre visszatér a GT a Ford kínálatába, a legutolsó széria két évvel ezelőtt búcsúzott.
2024. 01. 21.
Kevesebb Porsche Cayenne, de több 911 fogyott tavaly
A Porsche aranytojást tojó tyúkjai a Cayenne és a Macan, ennek ellenére a SUV modellek eladásait csökkenés és stagnálás jellemezte, míg a sportkocsik iránt jelentősen nőtt a kereslet.
2024. 01. 14.
Toyotát kapsz a szobádhoz, ha a Fuji Speedway-nél szállsz meg
Sportkocsi nem minden szobához jár, csak a drágább lakosztályokban megszállók kapnak ajándékba egy felejthetetlen órányi autókázást.