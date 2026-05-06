2026. 05. 06.
Vajon lehetne esélye a Geely által bemutatott szedánnak Európában is?
Komoly erődemonstrációt tartott a Pekingi Autószalonon a Geely, a standuk kiemelt helyén pedig egy szedánt állítottak ki. De mit lehet róla tudni? Íme a részletek!
2026. 04. 04.
Ennyit tud az új Audi A6 TDI az Autobahnon: vajon elég lesz a vásárlóknak?
A 2,0 literes, négyhengeres dízellel járt végsebesség-teszten az Audi üzletemberautója: mutatjuk, hogy mire volt képes 204 lóerőből a német autópályán!
2026. 03. 28.
Ilyen még nem volt! Már limuzint is kínál a smart!
Gyökeresen átalakult a Smart modellkínálata az elmúlt években, ennek újabb bizonyítéka a #6.
2026. 03. 18.
Itt a második újabb kori Neue Klasse! Íme a vadiúj BMW i3!
A debreceni gyártású iX3-at egy szedán, az i3 követi a sorban a második Neue Klasse termékcsaládban. Íme a legfontosabb információk az újonnan bemutatott BMW-ről!
2026. 03. 10.
Németországban leállították az Audi A8 forgalmazását: vajon Magyarországon lehet még kapni?
Nem forgalmazzák már az Audi zászlóshajóját Németországban, erre reagálva utánajártunk a hazai helyzetnek is az A8 modellt illetően.
2026. 03. 05.
Vajon tényleg kapható lesz Európában az MG szedánja?
Kis túlzással a duplájára növelné az elérhető modellek számát Európában az MG, ezzel védve a kínai márkák közötti pozícióját a kontinens piacán.
2025. 11. 19.
Beárazták itthon a vadiúj Lexus ES-t! Ennyit kérnek érte!
Magyarországon is közzétette a Lexus az új ES előzetes árlistáját, amelyben nem csak a tisztán elektromos, de a hibrid hajtáslánccal ellátott verzió is szerepel.
2025. 10. 11.
Itt a vége, eltűnik a legnagyobb négyajtós Lexus
Utolsó évéhez ért az LS, a csúcsmodell több mint három évtized után egy limitált búcsúszériával köszön el a rajongóktól.
2025. 09. 15.
Itt a Toyota vadiúj szedánja! Íme az első hivatalos fotók!
Az új szedán érkezése nem meglepő, hiszen már koncepcióként megmutatta korábban a Toyota, de a végleges változatot csak most prezentálták.
2025. 09. 02.
Magyarországra is érkezik a BYD kombija! Íme az ára!
Ahogyan az várható volt, Magyarországon is elérhetővé teszi a BYD a Seal 6 DM-i szedánt és kombit. Ezt érdemes tudni róluk!
2025. 08. 31.
Nevét a Fordtól, hűtőmaszkját az AMG-től kölcsönözte ez a kínai limuzin
A Galaxyt egyterűként, vagy telefonként ismerjük, de ha esetleg eljut Európába a Geely autója, akkor már limuzinként is meg kell szokni. Persze csak akkor, ha marad a neve.
2025. 08. 17.
Ennyibe kerül itthon az új Audi A6 limuzin!
Az Audi történetének legkedvezőbb légellenállási együtthatójával érkezik az új A6 szedán. Mutatjuk mennyit kérnek érte a hazai márkakereskedésekben!
2025. 07. 08.
Európába is elhozhatja a Nissan a kínai szedánját!
A Nissan egyes lépései alapján arra lehet következtetni, globális modellé tehetik az eddig csak Kínában értékesített szedánjukat.
2025. 06. 28.
25 éves a Toyota, amit szinte senki se látott
Két fontos mérföldkövet ünnepelt 2000-ben a Toyota, amihez egy igen különleges modellt fejlesztettek.
2025. 06. 04.
Ez lesz a Lexus következő sikermodellje?
Európába is megérkezett a vadiúj Lexus ES, merőben más megjelenéssel, mint az előző nemzedék. Vajon ez kell a sikerhez?
2025. 04. 11.
Heteken belül három újdonságot is bemutat a VW, íme az első fotók!
Három érkező típusról is sejtelmes fotót tett közzé a Volkswagen, mutatjuk mit lehet eddig tudni róluk, illetve azt is, hol lesznek kaphatóak.
2025. 03. 20.
Vajon itthon is kelendő lenne ez a Volkswagen szedán?
Amíg Európából eltűntek a Volkswagen kínálatából a belső égésű motoros szedánok, addig a világ más pontjain bőven találni ilyet.
2025. 02. 26.
Hivatalos fotókon a Volvo jövő héten bemutatkozó szedánja!
Pontosan egy hét múlva leplezi le a Volvo az új szedánját, az ES90-et, a világpremier előtt azonban újabb részleteket osztottak meg a modellről, íme!