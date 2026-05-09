tanulmányautó

2026. 05. 09.
Szupersportkocsit készített a Geely, mindössze 2 másodperc alatt tudja a 0-100 km/órát!
Nem csak az észszerű, spórolós hajtásláncokkal igyekezett kitűnni a tömegből a Geely a Pekingi Autószalonon, hanem extrémebbnél extrémebb tanulmányaival. Közülük az egyik a Lynk & Co emblémáját viselő GT Concept.
2026. 04. 24.
Tetszik ez az új Hyundai? Hiába, akkor sem veheted meg!
Újabb taggal bővül a Hyundai Ioniq modellcsaládja, azonban a koncepcióautó végleges változatát Európa nem kapja meg.
2026. 03. 04.
Hamarosan vadiúj SUV-ot mutat be a Renault, íme az első fotó!
Egyelőre csupán egy fotót villantott meg a Renault a hamarosan bemutatkozó új SUV-járól, ugyanakkor nem kell sokat várni a teljes leleplezésre.
2026. 02. 23.
Durva pickupot villantott a Chery, akár hozzánk is érkezhet!
Ausztráliában kategóriájában egyedülálló pickupot mutatott be a Chery, amely később akár Európába is érkezhet. Íme a legfontosabb tudnivalók az újdonságról!
2025. 12. 25.
Íme a jövő Škoda kombija, amit a mában vezettünk!
A koncepcióautókat általában pusztán kiállítási tárgynak szánják, azonban a Škoda megcsinálta a Vision O működőképes változatát, amelyet lehetőségünk volt vezetni. Vajon tényleg ilyen kombikat fog gyártani a jövőben a Škoda?
2025. 11. 24.
Ilyen egy igazi SUV-kupé!
A Tokiói Autószalon különleges pillanata volt, amikor a Toyota leleplezte a Century Coupe tanulmányt, hiszen ezzel jelezték, hogy a Century globális márkaként születik újjá.
2025. 11. 21.
Íme a Hyundai új, brutális terepjárója
Az első skiccek feltűnése óta várja mindenki a Hyundai terepjáró újdonságát, ám a tanulmányból szinte biztosan nem lesz sorozatgyártású modell.
2025. 11. 06.
Merész koncepciót villantott a Peugeot, hamarosan bárki kipróbálhatja!
Rendhagyó módon mutatja be új koncepcióautóját a Peugeot, amely ennek köszönhetően bárki számára kipróbálható lesz. A premierre még egy kicsit várni kell, de a márka már most megmutatta az első fotót a tanulmányról!
2025. 10. 31.
Merész tanulmányt villantott a Mitsubishi, íme az Elevance Concept!
A Japán Mobilitási Kiállításon a Mitsubishi is igyekezett nagyot gurítani, bemutatták az Elevance Concept tanulmányautót.
2025. 10. 30.
4 méternél is kisebb autót villantott a Mazda! Vajon lesz belőle valami?
A Mazda is nagyot villantott a Japán Mobilitási Kiállítás 0. napján, két újdonságot is bemutattak, ám előzetesen csak az egyik érkezését árulták el. Mutatjuk, mit tartogat a márka jövője!
2025. 10. 16.
Ebből az Opelből egyetlen darab készült, de te is láthatod élőben Budapesten!
Egy különleges és egyedi tanulmányautó vendégeskedik ezen a héten Budapesten, a Frontera Gravel, amelyet október 17. és 19. között a Mammut 2 bevásárlóközpontban személyesen is megtekinthetsz.
2025. 10. 11.
Minden idők egyik legolcsóbb Dacia modellje lehet ebből a koncepcióból!
A Hipster egyedi, de bizonyos értelemben igen hétköznapi, amit kifejezetten imádnak a márka vásárlói.
2025. 09. 09.
Ilyen lenne Batman családi SUV-ja? Íme a Cupra Tindaya!
A Cupra jövőjének formanyelvét bemutató Tindaya SUV nem csak üres, céltalan tanulmányautó: a gyártó ígérete szerint terveznek belőle sorozatgyártott modellt faragni.
2025. 09. 09.
Ilyen lesz a következő Škoda Octavia?
Elektromos kombi tanulmány a Škodától. Jól láthatóan nem akarják elengedni a kombik kezét, de hát miért is tennék az Octavia és a Superb sikerét látva.
2025. 09. 07.
Itt egy újabb kicsi, elektromos Volkswagen! Vajon olcsó lesz?
Megérkezett a negyedik villany-koncepcióautó a Volkswagentől az ID.2 all, az ID. GTI Concept és az ID. EVERY1 után
2025. 09. 04.
Eddig sosem látott részleteket mutatott a Škoda az új kombijáról!
Küszöbön a Škoda bemutatója, a márka pedig egy utolsó, ám annál részletesebb videót tett közzé az újdonságról. Íme!
2025. 09. 03.
Ilyen lesz az Audi új formanyelve!
Bár a külső már aligha ért bárkit váratlanul a kiszivárgott fotók miatt, így is tartogatott meglepetéseket az Audi bemutatója.
2025. 08. 21.
Íme az első fotó a Cupra legújabb autójáról!
Csupán néhány hetet kell már csak várni a Cupra legújabb autójának világpremierjéig, ám a márka addig is megosztott néhány új információt.