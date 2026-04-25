Autonavigator.hu

Cimke

#terepjáró

A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.

Autósvilág híreiÚjdonságTeszt

Kapcsolódó szerzők

Horváth AndrásNémeth KornélGorzás GergőJuhász ÁgiWalter Zalán
Ez a Toyota valószínűleg Európában is sikeres lehetne

2026. 04. 25.

Ez a Toyota valószínűleg Európában is sikeres lehetne

Öt hónappal az online világpremier után a Toyota Land Cruiser FJ hivatalosan is megérkezett Thaiföldre, oda, ahol gyártják (ez az első Land Cruiser, ami nem Japánban készül). A Bangkoki Autószalonon a Toyota a szériaváltozat mellett rögtön négy, egyedi stílusú koncepcióautót is bemutatott. Mind a négy gyári Toyota tartozékok és bárki számára elérhető utángyártott kiegészítők keverékét tartalmazza.

Retteghet a Jimny? Ilyen lesz a Renault Bridger!

2026. 03. 10.

Retteghet a Jimny? Ilyen lesz a Renault Bridger!

Íme a Renault kisméretű terepjárója: a Bridger 4 méter alatti hosszával, tágas utasterével és terepképességeivel hódítaná meg a világot.

Limitált szériás Dustert mutatott be a Dacia, de csak a románok vehetik meg!

2026. 02. 25.

Limitált szériás Dustert mutatott be a Dacia, de csak a románok vehetik meg!

Új, korlátozott példányban értékesített Dustert mutatott be a Dacia, amelyet kizárólag Romániában fognak értékesíteni. De miért készült a különleges változat? Mennyit gyártanak belőle? Máris mutatjuk!

Ilyen, amikor egy kínai terepjáró amerikainak néz ki!

2026. 02. 22.

Ilyen, amikor egy kínai terepjáró amerikainak néz ki!

A Shark 6 az ausztrál csomag adta keményebb külsővel már sokkal jobban illeszkedik a nyugati terepjáró-kultúrához.

Defender hasonmást villantott a Chery

2026. 01. 17.

Defender hasonmást villantott a Chery

A Chery iCaur V27 nem próbálja újraértelmezni a terepjáró fogalmát – inkább nagyon magabiztosan lemásolja azt, ami már működik. Hatótávnövelős hajtással, terepjárókra jellemző arányok és feltűnően ismerős formavilág jellemzi.

Drónokkal segítené a terepezést a Toyota

2025. 10. 24.

Drónokkal segítené a terepezést a Toyota

Olyan kisméretű drónrendszer bevezetését tervezi a Toyota, amely az épített utaktól távol segíti a vezetőt. A megoldás különösen hasznos lehet a természetben és ismeretlen helyeken.

Ebből az Opelből egyetlen darab készült, de te is láthatod élőben Budapesten!

2025. 10. 16.

Ebből az Opelből egyetlen darab készült, de te is láthatod élőben Budapesten!

Egy különleges és egyedi tanulmányautó vendégeskedik ezen a héten Budapesten, a Frontera Gravel, amelyet október 17. és 19. között a Mammut 2 bevásárlóközpontban személyesen is megtekinthetsz.

Sziklamászás egy új Suzukival: vajon túléli?

2025. 10. 12.

Sziklamászás egy új Suzukival: vajon túléli?

A legkeményebb, átépített, megemelt terepjáró monstrumoknak készült pályán küldték végig a Suzuki Jimnyt, inkább erővel, mint ésszel.

Defender Trophy néven folytatódik a Land Rover legendás expedíciós kalandversenye

2025. 10. 05.

Defender Trophy néven folytatódik a Land Rover legendás expedíciós kalandversenye

A világ több mint ötven országából várják a jelentkezőket, akik közül a legjobbak 2026 őszén Afrikában, a Tusk vadvédelmi partnerével közösen szervezett nemzetközi döntőn mérhetik össze tudásukat.

Videó: Ilyen egy 30 millió forintos Toyota!

2025. 10. 05.

Videó: Ilyen egy 30 millió forintos Toyota!

Élő legenda a Toyota Land Cruiser, amivel mi is poroltunk kicsit. Kőkemény kihívások elé azért nem mertük állítani, hiszen mi sem vagyunk profi offroaderek, de így is meggyőzött, hogy a luxusautós körítés ellenére megőrizte elnyűhetetlenségét.

Kizárólag SUV-ok értékesítésére áll át ez a japán gyártó

2025. 09. 30.

Kizárólag SUV-ok értékesítésére áll át ez a japán gyártó

Véget ér a jelenlegi generáció alapjául szolgáló modell gyártása: az új Renault Clio azonban már nem kerül a kínálatba Mitsubishi emblémával, mivel a vállalat a SUV-okra fókuszálja kínálatát.

Érkezik a teljesen elektromos Toyota Land Cruiser!

2025. 09. 23.

Érkezik a teljesen elektromos Toyota Land Cruiser!

Már 2023-ban lerántották a leplet a Land Cruiser SE koncepcióról, ez válhat most valósággá. Kentuckyban készülhet az első teljesen elektromos, három üléssoros Land Cruiser, amely létraváz helyett önhordó karosszériát kap.

Elárverezték a Krokodilvadász Toyotáját

2025. 09. 21.

Elárverezték a Krokodilvadász Toyotáját

Meglehetősen olcsón cserélt gazdát a veterán Toyota, ami ugyan jó állapotúnak tűnik, azonban többször is módosítottak az eredeti konstrukción.

Végre egy pickup, ami nem a luxizásról szól?

2025. 08. 18.

Végre egy pickup, ami nem a luxizásról szól?

Elöl a 2,0 literes, két turbóval megfújt dízel, hátul pedig a plató. Csak ennyi a fontos, vagy az is számít, hogy mi van a kettő között?

A BMW is megépítheti a saját G-osztályát?

2025. 08. 14.

A BMW is megépítheti a saját G-osztályát?

A G-Merci sikerére fájhat a BMW foga, kiszivárgott, hogy melyik padlólemez adhatja majd az alapját az újdonságnak!

Egy nap alatt 10 ezer rendelés érkezett a 912 lóerős kínai terepjáróra

2025. 07. 26.

Egy nap alatt 10 ezer rendelés érkezett a 912 lóerős kínai terepjáróra

Az M-Hero almárka még csak három éves, de az M817 már a harmadik modelljük, némi logikai bukfenc ezúttal is akad a névadásban.

Alaposan felturbózta a Lada a Nivát, ez lett az eredménye!

2025. 07. 04.

Alaposan felturbózta a Lada a Nivát, ez lett az eredménye!

Kifejezetten a Selyemút-ralira építette a Lada a különleges Nivát, amely nem csak óriási terepgumikat, de nagyobb motort is kapott.

Lágy hibrid rásegítést kap a Toyota Land Cruiser!

2025. 06. 25.

Lágy hibrid rásegítést kap a Toyota Land Cruiser!

A tavaly bemutatkozó Land Cruiser 250 eddig kizárólag dízelmotorral volt elérhető itthon, egészen mostanáig, hiszen a japánok a terepjárót is szolidan villanyosítják.