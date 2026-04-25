2026. 04. 25.
Ez a Toyota valószínűleg Európában is sikeres lehetne
Öt hónappal az online világpremier után a Toyota Land Cruiser FJ hivatalosan is megérkezett Thaiföldre, oda, ahol gyártják (ez az első Land Cruiser, ami nem Japánban készül). A Bangkoki Autószalonon a Toyota a szériaváltozat mellett rögtön négy, egyedi stílusú koncepcióautót is bemutatott. Mind a négy gyári Toyota tartozékok és bárki számára elérhető utángyártott kiegészítők keverékét tartalmazza.
2026. 03. 10.
Retteghet a Jimny? Ilyen lesz a Renault Bridger!
Íme a Renault kisméretű terepjárója: a Bridger 4 méter alatti hosszával, tágas utasterével és terepképességeivel hódítaná meg a világot.
2026. 02. 25.
Limitált szériás Dustert mutatott be a Dacia, de csak a románok vehetik meg!
Új, korlátozott példányban értékesített Dustert mutatott be a Dacia, amelyet kizárólag Romániában fognak értékesíteni. De miért készült a különleges változat? Mennyit gyártanak belőle? Máris mutatjuk!
2026. 02. 22.
Ilyen, amikor egy kínai terepjáró amerikainak néz ki!
A Shark 6 az ausztrál csomag adta keményebb külsővel már sokkal jobban illeszkedik a nyugati terepjáró-kultúrához.
2026. 01. 17.
Defender hasonmást villantott a Chery
A Chery iCaur V27 nem próbálja újraértelmezni a terepjáró fogalmát – inkább nagyon magabiztosan lemásolja azt, ami már működik. Hatótávnövelős hajtással, terepjárókra jellemző arányok és feltűnően ismerős formavilág jellemzi.
2025. 10. 24.
Drónokkal segítené a terepezést a Toyota
Olyan kisméretű drónrendszer bevezetését tervezi a Toyota, amely az épített utaktól távol segíti a vezetőt. A megoldás különösen hasznos lehet a természetben és ismeretlen helyeken.
2025. 10. 16.
Ebből az Opelből egyetlen darab készült, de te is láthatod élőben Budapesten!
Egy különleges és egyedi tanulmányautó vendégeskedik ezen a héten Budapesten, a Frontera Gravel, amelyet október 17. és 19. között a Mammut 2 bevásárlóközpontban személyesen is megtekinthetsz.
2025. 10. 12.
Sziklamászás egy új Suzukival: vajon túléli?
A legkeményebb, átépített, megemelt terepjáró monstrumoknak készült pályán küldték végig a Suzuki Jimnyt, inkább erővel, mint ésszel.
2025. 10. 05.
Defender Trophy néven folytatódik a Land Rover legendás expedíciós kalandversenye
A világ több mint ötven országából várják a jelentkezőket, akik közül a legjobbak 2026 őszén Afrikában, a Tusk vadvédelmi partnerével közösen szervezett nemzetközi döntőn mérhetik össze tudásukat.
2025. 10. 05.
Videó: Ilyen egy 30 millió forintos Toyota!
Élő legenda a Toyota Land Cruiser, amivel mi is poroltunk kicsit. Kőkemény kihívások elé azért nem mertük állítani, hiszen mi sem vagyunk profi offroaderek, de így is meggyőzött, hogy a luxusautós körítés ellenére megőrizte elnyűhetetlenségét.
2025. 09. 30.
Kizárólag SUV-ok értékesítésére áll át ez a japán gyártó
Véget ér a jelenlegi generáció alapjául szolgáló modell gyártása: az új Renault Clio azonban már nem kerül a kínálatba Mitsubishi emblémával, mivel a vállalat a SUV-okra fókuszálja kínálatát.
2025. 09. 23.
Érkezik a teljesen elektromos Toyota Land Cruiser!
Már 2023-ban lerántották a leplet a Land Cruiser SE koncepcióról, ez válhat most valósággá. Kentuckyban készülhet az első teljesen elektromos, három üléssoros Land Cruiser, amely létraváz helyett önhordó karosszériát kap.
2025. 09. 21.
Elárverezték a Krokodilvadász Toyotáját
Meglehetősen olcsón cserélt gazdát a veterán Toyota, ami ugyan jó állapotúnak tűnik, azonban többször is módosítottak az eredeti konstrukción.
2025. 08. 18.
Végre egy pickup, ami nem a luxizásról szól?
Elöl a 2,0 literes, két turbóval megfújt dízel, hátul pedig a plató. Csak ennyi a fontos, vagy az is számít, hogy mi van a kettő között?
2025. 08. 14.
A BMW is megépítheti a saját G-osztályát?
A G-Merci sikerére fájhat a BMW foga, kiszivárgott, hogy melyik padlólemez adhatja majd az alapját az újdonságnak!
2025. 07. 26.
Egy nap alatt 10 ezer rendelés érkezett a 912 lóerős kínai terepjáróra
Az M-Hero almárka még csak három éves, de az M817 már a harmadik modelljük, némi logikai bukfenc ezúttal is akad a névadásban.
2025. 07. 04.
Alaposan felturbózta a Lada a Nivát, ez lett az eredménye!
Kifejezetten a Selyemút-ralira építette a Lada a különleges Nivát, amely nem csak óriási terepgumikat, de nagyobb motort is kapott.
2025. 06. 25.
Lágy hibrid rásegítést kap a Toyota Land Cruiser!
A tavaly bemutatkozó Land Cruiser 250 eddig kizárólag dízelmotorral volt elérhető itthon, egészen mostanáig, hiszen a japánok a terepjárót is szolidan villanyosítják.