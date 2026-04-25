2026. 04. 25.

Ez a Toyota valószínűleg Európában is sikeres lehetne

Öt hónappal az online világpremier után a Toyota Land Cruiser FJ hivatalosan is megérkezett Thaiföldre, oda, ahol gyártják (ez az első Land Cruiser, ami nem Japánban készül). A Bangkoki Autószalonon a Toyota a szériaváltozat mellett rögtön négy, egyedi stílusú koncepcióautót is bemutatott. Mind a négy gyári Toyota tartozékok és bárki számára elérhető utángyártott kiegészítők keverékét tartalmazza.