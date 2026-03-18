2026. 03. 18.
Gyári tuningot kapott a Ford Capri, már rendelhető is itthon, íme az ára!
Bemutatkozott az eddigi legsportosabb külsővel rendelkező Ford Capri SUV-kupé, amely többek között versenycsíkokat, de még egy méretes hátsó szárnyat is kapott.
2026. 02. 17.
Hangos kipufogó miatt ugrottak a forgalmik: íme az újabb nagy fogás!
Több lakossági bejelentés is érkezett a debreceni rendőrökhöz esténként, engedély nélkül átalakított járművekkel, indokolatlanul hangosan közlekedő sofőrök miatt.
2026. 02. 09.
Durva gyári tuningot kapott a VW Transporter! Te bevállalnád így az áruszállítót?
Új csúcsfelszereltséggel bővült a Volkswagen Transporter kínálata, a Sportline csomag pedig komoly optikai tuningot ad az áruszállítónak.
2025. 11. 09.
Így kell sportszedánt faragni a Toyota Camryből!
A Las Vegas-i GT-S tanulmány megtartotta a hibrid hajtást, de a megjelenése jóval sportosabb lett a szériaváltozaténál.
2025. 10. 16.
Íme az újabb nagy fogás: Debrecenben is retteghetnek a tuningautósok
A járművekről a közlekedési hatóság munkatársai megállapították, hogy több okból is alkalmatlanok a közúti közlekedésre.
2025. 09. 29.
Megéri 400 lóerőre húzni egy 15 éves Golf GTI-t?
Eredetileg 210 lóerővel gördült le a gyártósorról ez a Volkswagen Golf GTI, ennek közel a dupláját tudja 15 évvel később. Íme a végeredmény!
2025. 09. 27.
Látványos tuningcsomagokat kapott a Dacia csúcsmodellje: így már elég vagány?
A francia-román márka autóiból nem nehéz két egyformát találni, akit ez zavar, annak lehet jó választás a Redust valamelyik csomagja.
2025. 08. 20.
Szuperautó szombat a Dome-ban!
Augusztus 23-án egy igazán különleges eseményre készülhetnek az autórajongók: Budapest szívében, az MVM Dome teljes kül- és belterét megtöltve debütál Magyarország legexkluzívabb tuning- és sportautó szupershowja, az RS-Event – The Cream.
2025. 07. 13.
Jó ez a Moszkvics, csak dög meleg van benne? Így szerelj klímát a szoci verdába!
Az oroszok ismét megcsinálták: egy Moszkvicson mutatták be, hogy bármibe lehet utólagos klímát szerelni, csak elég kreativitás kell hozzá.
2025. 07. 12.
264 km/h egy Ford Focusban: te bevállalnád?
Egy tuningolt RS mutatja meg az Autobahnon, hogy miért volt hatalmas ballépés ezt a modellt is megszüntetniük a kékoválosoknak.
2025. 06. 21.
A BMW M5 sem tudta elkerülni az ízléstelen Mansory tuningot
A Mansory munkája ezúttal is látványos, de a szükségszerűsége már vitatható.
2025. 06. 07.
Lecsaptak a tuningautósokra a rendőrök Debrecenben is, íme a nagy fogás!
A debreceni egyenruhások a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársaival közösen tartottak összehangolt közlekedési akciót múlt hétvégén.
2025. 05. 20.
Sorra küldték szigorítottra a rendőrök a tuningautókat Győrben - akár utólag, a felvételek alapján is!
Szép számokat hozott a razzia Győrben, ahol ismét lecsaptak egy engedély nélkül szervezett tuningautó-találkozóra az egyenruhások.
2025. 04. 15.
Meglepetés: illegálisan átalakított autókat találtak a rendőrök egy tuningtalálkozón
Csak úgy repkedtek a forgalmi engedélyek és a helyszíni bírságok, amikor a rendőrök megjelentek a tuningtalálkozón.
2025. 01. 29.
Íme a Toyota, ami Ferrarinak képzeli magát!
A Purosangue SUV-val jó lóra tett a Ferrari, viszont csak nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak ilyet. Japánban gondoltak egy merészet, és az eredetihez nagyon hasonló autót faragtak egy Toyotából! Íme a végeredmény!
2025. 01. 24.
Ez a Toyota lenne a tuning elektromos jövője?
Futurisztikus járművet épített a Toyota házi tuningspecialistája, a Modellista. A Concept Zero önmagában is látványos, ám nála is izgalmasabb az a formai kísérlet, ami a bZ4x-et újraértelmező tanulmányt megihlette.
2025. 01. 19.
A garázsában épített Ferrari F40-et egy videóblogger
Az újragondolt F40 négy hengerrel többet kapott, immár V12-es a szülinapi Ferrari
2025. 01. 13.
Ezt a Hyundai modellt driftelésre teremtették!
Az Ioniq 5 N eddig sem a visszafogottságával hívta fel magára a figyelmet, ám a nemrég leleplezett különleges kivitel még durvább, amelyet kifejezetten driftelésre fejlesztettek.