2026. 03. 07.
Polgárpukkasztó versenycsomagot kap a BMW M2: íme az M Performance Track Kit
Ha eddig nem lettél volna elégedett az M2 kínálta élménnyel, csak nyugodj meg! Itt a versenypályán hegyezett M Performance Track Kit!
2025. 05. 27.
Versenyautóba ültették a világ leghíresebb YouTuberét, nem lett jó vége!
Bevállalós reklámanyagot forgatott a Formula-E, amelynek részeként a Cupra a világ legnépszerűbb YouTuberét ültette a volán mögé. Videón mutatjuk hogy ment neki!
2025. 05. 10.
Megújult külsővel érkezik a ralipályákra a Toyota Yaris
Szakított a megszokott piros-fehér-fekete színkombinációval a Toyota, ráadásul mindezt szezon közben tette.
2025. 05. 04.
Ez a modell jelenti a belépőt a BMW versenyautóinak világába
A hagyományokat folytatva visszatért a BMW kínálatába a kulcsrakész, olcsón fenntartható pályaautó intézménye.
2025. 02. 09.
Újfajta rendszám bukkant fel
Néhány éve megszűnt az SP jelölésű rendszámok kiadása, ám mostantól újra igényelhetők.
2025. 01. 13.
Négyhengeres motorral is kapható lesz a GR Yaris?
Három GR Yaris tanulmányautót is bemutatott Tokióban a Toyota, amelyek főként a típus versenypályára optimalizált kivitelei. Az egyik érdekessége a négyhengeres motor, míg a másikat kifejezetten a világ egyik legnehezebb versenyére fejlesztették.
2024. 10. 07.
Versenyautót faragott a Škoda a villanyos SUV-jából!
A héten bemutatkozik az Enyaq RS Race névre keresztelt Škoda, amely ahogyan a nevéből is sejthető, a márka villanyos SUV-kupéjából készült versenyautó lesz. A gyártó a premier előtt egy kedvcsináló videót is közzétett.
2024. 06. 29.
Rekordot döntött a Pikes Peak hegyi felfutón a Hyundai
Gyári és speciális változatban is elindult a Hyundai IONIQ 5 N a Pikes Peaken, mindkét esetben szép eredménnyel zárt.
2024. 06. 16.
Maga a Toyota-vezér törte össze a Yarist, amit most kiállítanak
Rali közben borította meg Akio Toyoda az egyik Toyota GR Yarist: az esetről nem csak a fedélzeti kamera felvétele lett most nyilvános, de az autó is megtekinthető élőben.
2024. 05. 27.
Ismét guruló festménnyel indul Le Mans-ban a BMW
A párizsi Pompidou központban ünnepelte világpremierjét a BMW Art Cars kollekció huszadik guruló műalkotása, amelyet a világhírű amerikai festőművész, Julie Mehretu álmodott meg.
2024. 05. 12.
Ilyen erős biztonsági autó sosem volt a motorsport történetében
Debütál a Formula E új biztonsági autója: a Porsche Taycan Turbo GT a berlini futamon mutatkozik be először, egyből két változatban is.
2024. 04. 22.
Tetőn ért célba a Chevy! Csak egy szokásos NASCAR befutó
Na jó, a célvonalat épp az oldalán csúszva szelte át a 7-es Camaro, de a teljes borulás sem maradt ki a receptből. Nézd meg te is a NASCAR Cup legutóbbi versenyének eszement befutóját!
2024. 04. 06.
Nem gondoltuk, hogy ilyen látványos lesz az IONIQ 5 versenyautó
Bemutatták a Hyundai IONIQ 5 N eN1 versenyautót, ami profi csapatok pályagépe lesz a Hyundai N Fesztiválon.
2024. 03. 24.
Ingyen látogatható a Honda új motorsport múzeuma
Az F1-es Japán Nagydíj idején nyitja meg kapuit a Honda új múzeuma, ami a márka számtalan versenysikerét mutatja be látványos környezetben.
2024. 02. 10.
Versenyautó-ihletésű, brutális árú kombit dobott piacra az Audi
Ha teljesítményben nem is, látványban mindenképp többet nyújt a GT, a színes RS6 volánja mögött egy kicsit mindenki versenypilótának érezheti magát.
2024. 01. 30.
Ezzel az autóval indul a Dacia a Dakar-ralin!
2024-ben a Rallye du Maroc, avagy a Tereprali Világbajnokság marokkói versenyén láthatjuk majd először élesben küzdeni a mai napon leleplezett, 3,0 literes, V6-os, 360 lóerős motorral és csővázas karosszériával rendelkező Dacia Sandridert.
2023. 11. 02.
Nem adta ki: szó szerint kettétörte a fát a belecsapódó BMW XM
Rekordot dönteni ment a Pikes Peak International Hill Climb versenyre a BMW XM Red Label, de sajnos csak egy fát döntött helyette: mutatjuk a videót a balesetről és annak következményeiről!
2023. 10. 28.
Ez a Ferrari lehet minden idők legdrágábban elárverezett autója
Földi halandó számára felfoghatatlan összeget várnak a 250 GTO-ért, a sportkocsi a maga korában is borzasztó ritkának számított.