Autósvilág hírei • 2017. 01. 11.
Fura villanymotor Ausztriából
Ára miatt aligha lesz sláger az osztrák Johammer J1 elektromos robogó, de motorhoz mérten kedvező a hatótávja és kétségtelenül van stílusa.
Autósvilág hírei • 2017. 01. 09.
Összkerékhajtás nélkül és fokozatmentes automataváltóval érkezhet év végén a következő Honda Civic Type R. Kicsit felhúzzák a motorját.
Sztori • 2017. 01. 08.
Egy amerikai felmérés szerint az USA lakosságának 60 százaléka nem hallott a villanyautókról, vagy hallott, de nem ismeri őket. Mi lehet itthon?
Sztori • 2017. 01. 07.
Fej-fej mellé állította az Audi R8 V10 és a Mercedes-AMG GT S modelleket a brit Auto Express. Hasonló adottságúak, de vajon melyik a gyorsabb?
Autósvilág hírei • 2017. 01. 07.
Nevéből is láthatóan még csak tanulmány a Chrysler Portal Concept egyterű, de annak ígéretes. Kérdés, mikor kerülhet sorozatgyártásba.
Autósvilág hírei • 2017. 01. 07.
Teljesen új üzemanyagcellás Tucsonnal jelentkezik a Hyundai 2018-ban, s az autóipari vezetők szerint hosszú távon ilyen modellek terjednek el.
Sztori • 2017. 01. 06.
Itthon talán lehetetlen, Angliában viszont rendszámot kapott ez a Porsche 911 GT1, amely 20 éve a Le Mans-i 24 órás versenyt is megjárta.
Autósvilág hírei • 2017. 01. 06.
Prototípus, bár ez nem látszik a BMW teljesen önvezető autóján. A technikát egy új 5-ösbe építették, számos egyéb kényelmi kiegészítővel.
Autósvilág hírei • 2017. 01. 05.
Svédországban rója próbaköreit az Opel Corsa következő nemzedékének prototípusa. A sorozatgyártású F Corsa piacra lépése 2019-ben várható.
Sztori • 2017. 01. 05.
Videón látható egy terepjáró vízre szállása, pedig nem kétéltűnek készült. El is süllyedt a habokban Ausztrália partjainál, 60 méter mélyre.
Autósvilág hírei • 2017. 01. 04.
Azonos külső méretek mellett ígér tágasabb utasteret az új Kia Picanto, amely kategóriája legdögösebbje lehet a képeken látható GT Line kivitelben.
Autósvilág hírei • 2017. 01. 04.
Nem érdemes tovább halasztani a megyei és éves autópálya-matrica beszerzését, mert január 31-én lejárnak. Újdonság a Vas megyei matrica.
Autósvilág hírei • 2017. 01. 04.
Kívül, belül és tudásában egyaránt tanulmányautós a Faraday Future első sorozatgyártásúnak ígért típusa, ráadásul előleg nélkül rendelhető.
Sztori • 2017. 01. 03.
Egy Bugatti-tulajdonossal találkozott a Rimac alapítója, hogy megismerjék a másik autóját. Nem csak a gyorsulás a kérdés, hanem minden más.
Autósvilág hírei • 2017. 01. 03.
Ha megvalósul, igazi luxusautóval jelenik meg újra a Tatra a személyautók piacán, ám még korántsem biztos, hogy valóban visszatér.
Sztori • 2017. 01. 03.
Ismét megújul a Lexus középkategóriása, ezért egy komplett LED kijelzőt húztak rá, és egy videoklip is készült a különleges LIT IS modellel.
Használtautó • 2017. 01. 03.
Ezúttal előítélettől vezérelve néztünk körül a piacon, csakis soros hathengeres autót kutatva, legalább másfél millió forintért. Mert ez a tuti (?).
Sztori • 2017. 01. 02.
Páros drifttel készült a világ legnagyobb driftnyoma, méghozzá rózsaszín felhőben és rózsaszín mintával, nem véletlenül.