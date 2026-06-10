170 ezer autót vonhatnak ki a forgalomból: vajon a tiéd köztük van?

Több mint 170 ezer üzembentartó még mindig nem fizette be az idei gépjárműadót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal friss közleménye alapján. Aki nem rendezi a tartozását és részletfizetést sem kér a hónap végéig, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, ezt követően pedig akár a forgalomból is kivonhatják a járművét. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-ig kérhetnek automatikus, legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány kattintással elintézhető a NAV-Mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket.Ha valaki pedig csak elfelejtette befizetni az adót, ezt is percek alatt elintézheti bármikor, bárhonnan online. A NAV-Mobilban ugyanis nemcsak lekérdezhető, hanem bankkártyával be is fizethető az adó összege. Fizetni lehet emellett a gépjárműadó-határozatban szereplő linken, a NAV Ügyfélportálján, illetve banki átutalással is a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára. Az utóbbi esetben azonban fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni, nem a rendszámot. Azoknak sem kell ügyfélszolgálatra menniük, akik nem tudják, pontosan mekkora összeget kell rendezniük, vagy nem találják a korábban megkapott határozatot, de az alkalmazást sem szeretnék letölteni. A fizetendő összeg a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is egyszerűen meghatározható, ehhez csupán a jármű teljesítményére és gyártási évére van szükség. Aki a gépjárműadót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, eleinte késedelmi pótlékkal számolhat, ha pedig ezt követően sem fizetik be a tartozást, akkor a rendezetlen tételek miatt a járművet kivonhatják a forgalomból.