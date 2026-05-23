63 éves lett a Lamborghini – Imolában ünnepelt a márka

A vállalatot 1963. május 7-én alapította Ferruccio Lamborghini, aki egy saját sportautómárka létrehozásával kívánt belépni az elit autógyártók közé. Ugyanebben az évben, október 2-án indították be először próbapadon a Lamborghini legendás 3,5 literes V12-es motorját, amely később évtizedeken át a márka zászlóshajóinak alapját adta.

Az első Lamborghini prototípust, a Lamborghini 350 GTV modellt 1963 októberében mutatták be. Elsőként Sant’Agata Bolognesében az olasz sajtónak, majd néhány nappal később a Torinói Autószalon közönsége is megismerhette az új márkát. A Lamborghini szerint a 63-as szám azóta a márka egyik visszatérő szimbólumává vált. Több limitált szériás modellnél is megjelent. Például a mindössze 63 példányban gyártott Lamborghini Sián FKP 37 esetében, amely a gyártó első hibrid korszakának nyitánya volt. Ugyanez a szám szerepelt az Lamborghini Aventador SVJ 63 és az SVJ 63 Roadster modelleken is.

A motorsportban szintén fontos szerepet kapott a 63-as szám, hiszen ezt viseli a Lamborghini SC63 is, amelyet az FIA Hosszútávú Világbajnokságra fejlesztettek. A márka emellett a Ducati együttműködéses modelljeinél is használta a számot, például a Diavel 1260 Lamborghini és a Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti esetében. A Lamborghini az évforduló kapcsán kiemelte a Giallo Maggio nevű fényezést is, amely nevével az alapítás hónapjára utal, és egyre népszerűbb az egyedi konfigurációkat választó ügyfelek körében.

A kétnapos imolai rendezvény során klasszikus és aktuális modellek egyaránt pályára gördültek, miközben a gyártó saját történetének fontos mérföldköveit is bemutatta a látogatóknak. A Lamborghini története az elmúlt évtizedekben a folyamatos technológiai fejlődésről szólt, miközben a márka végig megőrizte karakteres formavilágát és nagy teljesítményű modelljeit. A klasszikus V12-es korszak után, ma már a hibrid hajtásláncok is fontos szerepet kapnak a kínálatban, amit jól mutat a Revuelto és az SC63 versenyprogram is. A gyártó jelenleg is Sant’Agata Bologneséből irányítja globális működését, ahol továbbra is kiemelt szerepet kap az egyedi gyártás és a limitált szériás modellek fejlesztése.