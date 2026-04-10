2026. 04. 10.
Melyik a legjobb Lamborghini?
Nem ez a hét legfontosabb kérdése, de az élet úgy szép, ha néha ábrándozunk, mert aztán idővel ez vezethet el oda, hogy döntéshelyzetbe kerülünk. Melyik Lamborghini modellt vegyem? Nos, a kérdés valójába nem az, hogy melyik a legjobb, hanem az, hogy melyik miért jó? Most lehetőségünk nyílt közelebbről is megismerkedni a legendás olasz sportautógyártó termékeivel, így tudunk egy kis útmutatót adni az álmodozóknak, vagy esetleg a tényleges vásárlóknak is.
2026. 04. 07.
Vajon legyőzi a leggyorsabb Lambo a leggyorsabb Teslát? Videón a válasz!
Centimétereken múlott a verseny: szerinted az 1020 lóerős Tesla, vagy az 1015 lóerős Lamborghini vitte el a koronát?
2026. 02. 23.
Újabb európai gyártó hátrál meg: minden eddig bejelentett villanyautóját kukázta!
Szó szerint az összes elektromos autója fejlesztését leállította az európai autógyártó, ugyanakkor az eddigi munka nem fog teljesen kárba veszni.
2025. 06. 23.
Mozgáskorlátozott helyre parkolt a Lambóval: jogosan lett belőle botrány?
Sajnos világszerte előforduló eset, hogy valaki egy drága autóval jogosulatlanul használ mozgássérülteknek kijelölt parkolóhelyeket. Az angol városban most mégsem ez történt.
2025. 06. 05.
Már itthon is kapható a 920 lóerős, konnektoros hibrid Lamborghini!
A Temerario – a Revuelto után – a Lamborghini High Performance Electrified Vehicle (HPEV) kínálatának második modellje, de a márka hibridizációja az Urus SE piaci debütálásával válik majd teljessé.
2025. 02. 18.
Vissza a benzinesekhez? Még későbbre tolhatja a VW az elektromos átállást!
Már a Volkswagen és az Audi is a szabályozásban biztosított végletekig szeretné kitolni a belső égésű modellek forgalmazását. Vajon ez megoldás lehet hosszútávon?
2025. 01. 18.
Megint eladási rekordot döntött a Lamborghini
Két éve pukkant legnagyobbat a pezsgő, akkor lépték át az évi 10 ezer példányt, amit tavaly szépen túl is szárnyaltak.
2024. 12. 26.
Megdobott hógolyóval egy 242 millió forintos autót, ez lett a jutalma!
Az ünnepek közeledtével talán minden ember szíve egy kissé megenyhül, bár annyira talán keveseké, hogy elnézzék azt, ha valaki hógolyóval dobálja a 242 millió forintos autójukat. A Lamborghini karácsonyi kisfilmjében mégsem az történt, amire számítasz!
2024. 12. 22.
Elnapolja első villanyautójának bemutatását a Lamborghini
Óvatosságra intette magát a Lamborghini, az elektromos autók lassú növekedés miatt nem kapkodják el az alternatív hajtású típus gyártását.
2024. 06. 16.
Elképesztően részletes lett a LEGO Lamborghini Countach
Kis mérete ellenére egészen élethű és számos funkcionális részlettel ellátott a LEGO legújabb autómodellje, egy fehér Lamborghini Countach.
2024. 05. 26.
Túl korán van még az elektromos szupersportautókhoz
Lassulni látszik a villanyautók előretörése, a legdrágább szegmensben nem kapkodnak a vevők, hogy megkaparintsanak egyet a zéró emissziós modellekből.
2024. 03. 10.
Mire elég 1250 lóerő az autópályán?
Két turbóval tették "vállalhatóvá" a Lamborgini Huracan teljesítményét, már csak a váltó áttételezése szab határt az őrült száguldásnak.
2024. 02. 24.
Egy új autó árát kérik ezért a Lamborghini makettért
A legelszántabb gyűjtőknek készít maketteket az Amalgam, a legnagyobb autókért több millió forintot kérnek.
2024. 02. 21.
Íme a világ legkülönlegesebb rendőrautói!
Nem kell Dubajig utazni, hogy különleges rendőrautót láss, hiszen egy magyar jármű is ott van a legextrémebb járművek között, de akad a listán olyan is modell is, amelyből mindössze 7 darab készül, ebből egy rendőrnek állt.
2023. 12. 29.
30 ezer LED-del öltöztették karácsonyi díszbe ezt a Lamborghinit
Valóságos guruló fényfüzérré változtatta egy amerikai autós tartalomkészítő a Lamborghini Huracánját, amely nemcsak egyetlen színben képes világítani, de menet közben dinamikusan változtatja a színeket.
2023. 11. 18.
Ezzel a videóval búcsúzik az R8-tól az Audi
A “The Last Lap” című videó készítéséből a rajongók is kivették a részüket, ők dönthettek a történetről, a helyszínről és a zenéről.
2023. 11. 03.
Elárverezik A Wall Street farkasában rommá tört Lamborghinit
A jelentős költségvetésű alkotás büdzséjébe belefért, hogy egy valódi Lamborghinit törjenek össze, hiába a megannyi sérülés, így is rendkívül magas összeget várnak az autóért.
2023. 09. 24.
Van, aki nyakpárna helyett 18 milliárdnyi autót visz a repülőre
Keveseknek megfizethető kategóriából álló kollekció várja a szállítást, töbek között Bugatti, Koenigsegg, McLaren és Ferrari is lapul a fólia alatt.