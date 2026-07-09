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Autósvilág hírei2026. 07. 09.

Figyelmetlenül kanyarodott az Opel sofőrje: kitalálod, milyen autónak nem adott elsőbbséget?

Egymás után kétszer felejtett el elsőbbséget adni a fehér Opel Astra vezetője, videón, hogy mi történt néhány másodperccel később!

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Németh Kornél
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Cegléden készült az alábbi videó, amelyen egy Opel Astra sofőrje – az elsőbbségadás kötelező táblát figyelmen kívül hagyva – befordult egy rendőrautó elé a belvárosban. Mindeközben egy gyalogátkelőn is áthajtott, ahol szintén elfelejtett elsőbbséget adni a jobbról érkező gyalogosnak. Érdekesség, hogy a sofőrt többen is védeni próbálták az interneten, egyesek szerint a rendőrautóval szemben alapvetően sem lett volna elsőbbsége, mások pedig azt feltételezték, hogy a rendőrautó nem használta az irányjelzőjét, függetlenül attól, hogy erre utaló bizonyíték nem látható a felvételen. A helyszínen körülnézve, a felfestéseket, a táblákat, illetve a kereszteződés rendjét megvizsgálva azonban egyértelmű, hogy az Opel sofőrjének valóban elsőbbséget kellett volna adnia, még akkor is, ha a védett út szemből érkezik és balra fordul. Az egyenruhások természetesen nem hagyták szó nélkül a látottakat: miután átengedték a gyalogost, a fehér Astra után eredtek, majd intézkedtek a szabálytalan sofőrrel szemben. 
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