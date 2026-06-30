50 helyett 122 a német prémiummal: kitalálod, mennyi lett a bírság?

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1596 sofőr lépte át Magyarország legnagyobb vármegyéjében. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint. Mindez azonban jól láthatóan nem tántorította el a száguldozni vágyókat, még a dobogó harmadik fokához is 96 km/órával kellett hajtani a megengedett 50 helyett. A Tesla üzemben tartója ezért a kihágásért 140 ezer forintos csekkre számíthat.Ennél többet fizet a cikk nyitóképén látható Mercedes üzemben tartója, az ezüstérem 50 helyett 113 km/óráért járt, így a sietség ára 210 ezer forint lesz. A heti bajnok még ennél is mélyebbre nyúl a zsebébe: ugyanezen a helyen kapták lencsevégre az egyenruhások a fekete Audi szedánt, ráadásul 50 helyett 122 km/órával, így az autó üzemben tartója 312 ezer forint bírságra számíthat.