1000 km hatótáv 12 millió forint alatt - Megérkezett a BYD Sealion 5

A BYD tovább bővíti magyarországi kínálatát, ezúttal egy kifejezetten praktikus, családi használatra hangolt modellel. A SEALION 5 DM-i a kompakt SUV kategóriában indul, de méreteivel inkább egy fél kategóriával nagyobb autó térérzetét ígéri. A 4738 milliméter hosszú karosszéria és a 463 literes csomagtér jól mutatja, hogy nem csak városi használatra szánták.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A modell középpontjában a BYD saját fejlesztésű Super DM plug-in hibrid rendszere áll. Egy 1,5 literes benzinmotor és egy villanymotor dolgozik együtt, összesen 212 lóerős teljesítménnyel. A rendszer karaktere erősen elektromos jellegű, a villanymotor dominál, miközben a belső égésű egység a hatótáv növelésében kap kulcsszerepet.

-Hirdetés -

A SEALION 5 DM-i kétféle akkumulátorral érhető el. Az alap Comfort verzió 12,96 kWh-s egységet kapott, amely 62 kilométeres elektromos hatótávot kínál. A magasabb felszereltségű Design változat már 18,3 kWh-s akkumulátorral érkezik, itt 86 kilométer az elektromos hatótáv. Városi környezetben, ideális körülmények között akár 120 kilométer is megtehető tisztán elektromosan. A gyártói adatok szerint a rendszer akár 1016 kilométeres kombinált hatótávra képes. A hivatalos CO₂-kibocsátás mindössze 48 g/km, ami a kategóriában kifejezetten versenyképes érték.

Az utastér a márkától megszokott módon erősen digitalizált. Alapáron jár a 12,8 colos központi érintőképernyő, a fejlett vezetéstámogató rendszerek és több kényelmi funkció. A Design kivitel további prémium extrákkal egészíti ki a kínálatot. A modern használati igényeket célozza az NFC-alapú kulcsnélküli hozzáférés, valamint a Vehicle-to-Load (V2L) funkció, amellyel külső elektromos eszközök is működtethetők, tölthetők az autóról.

A Comfort változat 11 690 000 forintról indul, míg a Design kivitel 12 990 000 forinttól érhető el. Ez a felszereltséghez és a hatótávhoz képest kifejezetten versenyképes ajánlat a piacon. A modell már elérhető a hazai kereskedésekben, a gyártó pedig 6 év vagy 150 000 kilométer járműgaranciát, valamint 8 év vagy 250 000 kilométer akkumulátorgaranciát kínál hozzá.