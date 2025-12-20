15 millió legyártott autónál tart a BYD

Az ünnepi NEV modell a BYD egyik mindössze három éve működő üzemében készült és egy hatüléses SUV-ról van szó. Ez a DENZA N8L egyben a típus 15 000. példánya is, plug-in hibrid hajtáslánccal és azonos padlólemezzel, mint amire majd az Európában is megjelenő shooting brake, a Z9GT épül.A BYD első NEV autója, és egyben a világ első plug-in hibridje is a 2008-ban bevezetett F3DM volt. Az első egymillió NEV (villanyautó és hibrid) elkészítéséhez 13 év kellett, de a BYD modelljeinek népszerűségével a háttérben a 10 milliomodiktól a 15 milliomodikig mindössze 13 hónap alatt jutott el a vállalat. A 14 milliomodik NEV idén, október 9-én gördült le a gyártósorról. A BYD kiváló évet zár 2025-ben, az első 11 hónapban összesen 4,182 millió autót gyártott, ez 2024 azonos időszakához viszonyítva 11,3%-os növekedést jelent. A Kínán kívüli értékesítés darabszáma ugyanebben az időszakban elérte a 917 000 darabot, ami több mint a 2024-es év teljes exportértékesítése. A BYD immár a világ 110 országában és régiójában van jelen, ebből 33 európai helyszín, több mint 1000 kereskedéssel, de a cél enne ka számnak a megduplázása 2026 végéig.Technológiai vállalatként a BYD komolyan invesztál a kutatásba és a fejlesztésbe is: 2025 első három negyedévében az erre a területre fordított teljes összeg elérte a 43,75 milliárd jüant (5,3 milliárd eurót), ami 31%-kal több a tavalyi első három negyedév összegénél. Így a kutatás-fejlesztésre fordított kumulált összeg mára több mint 220 milliárd jüan (26,65 milliárd euró).