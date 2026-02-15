Ez is Luce, csak épp Japánból, de olasz kötődéssel!

A Ferrari feltámasztja a Luce nevet, amelyet 1966-ban a Mazda tett ismertté.

35 év után kerül újra Luce felirat egy autóra. Ezúttal azonban nem japán, hanem olasz embléma alatt.

A gyártók szeretnek néha egy kis nosztalgiát csempészni az új modellekbe, abban bízva, hogy egy ismerősen csengő típusnév visszacsalogatja a „régi szép idők” közönségét a szalonokba. Valószínűleg kevesen tudják, de a Luce név sem számít teljesen újnak az autóiparban. Sőt, nagyjából 60 évvel ezelőtt tűnt fel először. 1966-ban ugyanis egyszer már használatban volt, méghozzá a Mazdánál.
A japán gyártó ekkor mutatta be a közönségnek a hátsókerék-hajtású Luce szedánt, amit nem más tervezett, mint Giorgetto Giugiaro a legendás Bertone stúdiótól. A típus a különböző piacokon eltérő néven futott, például 929 vagy RX-4 jelöléssel, sőt Koreában Kia emblémás változata is volt, később pedig kupé verzió is készült belőle, amelyből kevesebb mint ezer darab talált gazdára. A gyártás 1991-ig tartott, az utolsó generáció már V6-os motort kapott, utódja pedig a Sentia lett.
Mintegy 35 évvel azután, hogy a Mazda utoljára használta a nevet, a Ferrari most az elektromos modelljénél alkalmazza. Meglátjuk, mi lesz belőle.

