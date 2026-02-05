A BMW szerint a felhasználók is jól járnak a havidíjas extrákkal
Alig ült el a BMW havidíjas ülésfűtése által kiváltott botrány, máris itt az újabb előfizetéses szolgáltatás és az újabb indoklás.
„Ha használod a szolgáltatást, az nekünk pénzbe kerül. És még ha jelenleg nem is használja minden ügyfél ezeket a funkciókat, akkor is fontos, hogy az autó képes legyen rá, és a jövőben aktiválhatók legyenek." - szólalt fel a havidíjas szolgáltatások védelmében Landers.Így tehát a jövőben is lesznek előfizetéses rendszerben használható funkciók a BMW-nél, de csak bizonyos határokon belül. Külön kiemelték például, hogy nem tervezik szoftveresen visszafogni a járműveik teljesítményét, hogy aztán az extra erő utólagos vagy ideiglenes feloldásával szerezzenek extra bevételt, illetve az elektromos járműveik hatótávolságát sem tervezik távoli szoftverfrissítésekkel növelni vagy csökkenteni.