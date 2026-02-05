A BMW szerint a felhasználók is jól járnak a havidíjas extrákkal

„Ha használod a szolgáltatást, az nekünk pénzbe kerül. És még ha jelenleg nem is használja minden ügyfél ezeket a funkciókat, akkor is fontos, hogy az autó képes legyen rá, és a jövőben aktiválhatók legyenek." - szólalt fel a havidíjas szolgáltatások védelmében Landers.

A BMW szerint az előfizetéses extrák a vásárló számára is hasznosak: így a tulajdonos olcsóbban veheti meg az autót, és később, ha meggondolja magát egy-egy extra ügyében, akkor csak előfizet rá, és kész. Így tehát a gyártó szerint ez egy mindenki számára előnyös helyzet, ám jogos a kérdés: ha tudja az autó a funkciót, akkor mi értelme mesterségesen korlátozni a hozzáférést? Erre adott konkrét választ Alexandra Landers, a BMW termékkommunikációs vezetője a Drive magazinnak. Állítása szerint egyes funkciók, különösen a fejlett vezetéstámogató rendszerek működtetése, illetve a valós idejű forgalmi információk a navigációban folyamatos költségekkel járnak a BMW számára, nem csak az autó gyártásakor kell értük fizetni.Így tehát a jövőben is lesznek előfizetéses rendszerben használható funkciók a BMW-nél, de csak bizonyos határokon belül. Külön kiemelték például, hogy nem tervezik szoftveresen visszafogni a járműveik teljesítményét, hogy aztán az extra erő utólagos vagy ideiglenes feloldásával szerezzenek extra bevételt, illetve az elektromos járműveik hatótávolságát sem tervezik távoli szoftverfrissítésekkel növelni vagy csökkenteni.